Cadoul pe termen lung pe care îl poți oferi copilului tău

Părinții încearcă să facă multe pentru copiii lor. Când vorbim despre cadouri ce pot fi oferite, poate în loc de o jucărie scumpă de care să se plictisească în câteva zile sau săptămâni, ce ar fi dacă li s-ar oferi ceva pe termen lung pentru viitorul lor? Înainte de toate, poate cel mai important este să li se arate că nu lucrurile materiale contează, ci să viseze la cum să schimbe lumea în bine când ajung mari. Adică să aibă aspirații mai mari decât dorința de posesie a unor obiecte la modă: o afacere sau un ONG care schimbă în bine viața oamenilor și animalelor. De aici, posibilitățile sunt multe. Fiecare este diferit și trebuie încurajat să facă ce-i place.





Cadouri care ar constitui cărămida ce ar putea transforma visele în realitate

Prin acest program, dacă la finalul anului copilul a avut contul alimentat cu cel puțin 1.200 lei, primește 600 lei de la stat (la fiecare 1.200 lei anual, copilul primește acea primă). Pe lângă asta, se mai acordă 3% anual, dar la sold, adică la cei 1.200 lei (sau cât a depus părintele - procentul se acordă indiferent de sumă).Copilul poate accesa banii după ce împlinește 18 ani.Timp de 18 ani ar înseamna aproape 35.300 lei (folosind dobânda compusă) și luând în considerare că nu se calculează cei 600 lei la sold.*Este vorba despre OUG 104/2018, dar nu mulți știu de această facilitateBanii la bancă sunt ceea ce decid să facă mulți părinți. Totuși, dacă ne uităm pe oferte, dobânzile sunt foarte mici, iar în anumite cazuri sunt negative. Poate ar fi o idee mai bună să fie depuși banii pe 1-3 ani și reînnoit mereu depozitul pentru un câștig mai mare. Eventual schimbată chiar banca în funcție de ofertele de la acel moment.De ce?Dobânzile sunt mici, iar în anumite cazuri negative – depinde de bancă, bineînțeles. Consultând baza de date FinZoom.ro , la un cont de economii pe 18 ani cu o depunere inițială de 1000 lei și cu 100 de lei lunar timp de 18 ani, DAE este în jur de 1% (chiar mai puțin în unele cazuri).Ne referim strict la conturile pentru copii.Așadar, la suma respectivă s-ar câștiga (după comisioane și impozit pe venit), după 18 ani, între: 2.655 - 2.833 lei.Practic s-ar scoate: 25.255 – 25.433 lei.(Luați în calcul, totuși, că inflația (creșterea prețurilor) este posibil să fie mai accentuată în perioada următoare, dacă ne uităm la rapoartele băncilor centrale. Bineînțeles, în 18 ani poate mai scade, dar momentan încep să se vadă deja efectele pandemiei și a banilor aruncați anul trecut în piață)Fondurile deschise de investiții funcționează în multe cazuri asemănător cu depozitele bancare. Se pot pune sume mici, gen 50 lei/lună, după caz.Sunt atât de multe oferte și așa de diferite, încât este greu să găsești două fonduri similare ca să poți face comparația: sunt fonduri de acțiuni românești , internaționale, obligațiuni de stat, corporative, mixte etc.În funcție de risc și de ce-ți dorești pentru copilul tău, poți să alegi oferta care se potrivește. Îl poți face pe numele tău, iar când copilul împlinește 18 ani, poți răscumpăra unitățile de fond și copilul poate decide ce face mai departe.*Informați-vă înainte de a lua o astfel de decizie. Acest text nu reprezintă o recomandare de investiții, ci arată câteva opțiuni pe care le aveți. Istoric vorbind, pe termen lung fondurile de acțiuni au evoluat bine. Pe site-urile administratorilor fonduri, în funcție de vechimea fondului pe care îl doriți, puteți vedea cum a performat pentru a vă face niște calcule (nu uitați să vă uitați și la risc). Si încă ceva: evoluția trecută nu e o garanție pentru viitor.E adevărat că există un broker care oferă un cont de tranzacționare pentru copii. Nu-i dăm numele ca să nu facem reclamă, dar prin acel cont pe numele copilului se pot achiziționa acțiuni.După ce copilul va avea buletin, adică la 14 ani, atunci poate să facă singur tranzacții, dacă are acordul părinților, evident.Se poate face si un cont de tranzacționare pe numele parintelui cu ideea de a investi pe termen lung, iar la final, la 18 ani, banii câștigați să fie dați cadou. Strategia să fie pe termen lung. Avem un material pe temă: O sticlă de vin, o acțiune și un inamic ce te poate lăsa în „sapă de lemn”. 7 sfaturi pentru viitorii investitori millennial ce vor să investească la bursă pe termen lung. Pe termen scurt, o pisică poate performa mai bine (Evident, dacă vine vreo criză, iar piața se zgâlțâie când face copilul 18 ani, atunci ar trebui să te gândești la o decizie, poate chiar să mai aștepți)Bursa merge foarte bine acum, iar cea românească chiar are rate mari de creștere. Totuși, să luați în considerare riscul. Dacă nu sunteți familiarizați cu piața de capital și dacă nu doriți să învățați despre ea, mai bine stați departe. Am recomandat o carte de multe ori, o voi face si acum, chiar dacă mă repet, dar e una dintre cele mai bune de pe piață: „Broke Millennial Takes on Investing”, de Erin Lowry.