Business report ​Rabla electrocasnice 2021: De vineri se pot cere noi voucher. Isărescu a recomandat publicarea lui Dan Voiculescu la Editura Academiei. Banca Transilvania preia Idea::Bank. Armata de troli a sectorului 4

Rabla electrocasnice 2021: De vineri se pot cere vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete. Începând de vineri, cei interesați pot cere voucherele din cadrul etapei a doua a Programului Rabla pentru electrocasnice, destinate achiziționării de televizoare, laptopuri și tablete. Voucherele din cadrul primei etape a programului, destinate achiziționării de mașini de spălat rufe sau vase și frigidere ori congelatoare, au fost rezervate integral în ziua deschiderii etapei. În cea de-a doua etapă a programului vor putea fi cerute vouchere cu valori cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de categoria de electrocasnice vizată.

Egalitate, echitate, solidaritate. Se spune că atunci când britanicii au luat în stăpânire insula Hong Kong pentru 155 de ani, unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut a fost să introducă legi britanice și, mai ales, principiile de drept pe care acelea se bazează. Cel mai important dintre ele, pentru britanici și pentru oricine a fost crescut în cultura occidentală, (din care deși uneori nu credem, facem parte) e cel al egalității tuturor în fața legii. Conform acestei anecdote, localnicii chinezi au fost foarte surprinși de această năstrușnică idee a străinilor. “Cum, adică, egali?” – au întrebat ei. “Egali-egali, așa? Și bogații și săracii tratați la fel?”. “Desigur” au răspuns britanicii surprinși și ușor intrigați. “Păi atunci, – au replicat chinezii increduli- “ce rost mai are să fii bogat?”. Acest principiu al egalității în fața legii, pe care îl luăm așa de mult drept firesc în cultura noastră, nu era deloc la fel de firesc în cultura lor, chiar dimpotrivă.

Armata de troli a sectorului 4. Peste o sută de conturi false îl susțin și îl apară pe Daniel Băluță pe Facebook. Peste o sută de conturi false îl susțin și îl apără pe primarul sectorului 4 pe Facebook. Trolii care îl elogiază pe Daniel Băluță se ascund în spatele unor poze furate, de la o damă de companie din Israel, până la o cântăreață din Mexic sau chiar o jucătoare de volei din București. Atunci când nu postează comentarii pe pagina edilului, armata digitală din sectorul 4 distribuie articole pe diverse grupuri sau comentează pe paginile unor publicații de presă.

Prezența lor a fost simțită și în ultimele „bătălii” purtate de Băluță, precum cea în care el a a depus o plângere la DIICOT împotriva unor jurnaliști de la Libertatea și Newsweek. Unul dintre mesajele principale rostogolite de armata de troli are la bază denigrarea presei: „Jurnaliștii sunt vanduti unor interese”, „Nu mai exista presă, există doar naratori politici”.

Banca Transilvania achiziţionează acţiunile deţinute de grupul polonez Getin Holding la Idea::Bank, Idea::Leasing şi Idea::Broker de Asigurare, pentru suma de 213 milioane lei (43 de milioane de euro), a anunţat, aseară, instituţia de credit, într-un comunicat.Perfectarea tranzacţiei pentru achiziţionarea întregului pachet de acţiuni a fost aprobată ieri de Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania, tot ieri având loc şi semnarea contractului.Conform comunicatului băncii, "până la primirea aprobării BNR şi a Consiliului Concurenţei, entităţile IDEA îşi vor desfăşura activitatea independent". Printre altele, comunicatul trimis Bursei de Valori Bucureşti menţionează: "Procesul de integrare va avea loc numai după îndeplinirea tuturor procedurilor legale, precum şi după solicitarea şi obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente".Companiile din România care sunt sub brandul IDEA înseamnă 2,85 miliarde lei active totale, peste 60.000 de clienţi, 530 de angajaţi şi 46 de unităţi, la finalul anului trecut, mai arată doumentul citat, scrie Bursa.ro Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la Digi24, că Guvernul merge pe egalizarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați la 65 de ani. În acest moment, femeile se pensionează la 61 de ani, iar bărbații, la 65.Întrebată când va fi prezentată noua lege a pensiilor în Parlament, Raluca Turcan a răspuns că speră ca legea să fie gata în 2022. „Legea Pensiilor, cu recalcularea pensiilor, va fi gata, eu sper, la finalul anului 2022. Așa ne-am asumat în PNRR”, a spus ministrul, potrivit Libertatea.ro Economiștii din întreaga lume au o controversă pe marginea inflației. Există două tabere: una care crede într-o creștere substanțială a prețurilor, a doua, care este de părere că inflația va fi doar un fenomen tranzitoriu, adică va crește și apoi se va întoarce la un nivel redus. Fiecare tabără are argumentele sale.Dar, între timp, dincolo de discuția teoretică, prețurile cresc. De exemplu, la începutul săptămânii, Institutul de Statistică german a publicat datele privind inflația anuală din luna mai, iar cifra a surprins. Rata inflației a ajuns la 2,5%, un nivel ridicat pentru economia germană. Zona euro a raportat ieri o inflație neașteptat de ridicată, de 2%, iar Statele Unite au înregistrat în luna aprilie o rată a inflației de 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani.Dincolo de inflația împachetată în statistică oriunde privim în jurul nostru în economie vom vedea creșteri de prețuri sau de tarife. Astfel, încă de la începutul anului, transportul maritim cu containere are tarife mai mari. Cauza? Revenirea economiei mondiale a adus o adevărată criză de containere, ceea ce a dus la o creștere a tarifelor, scrie RFI Aflat în plin proces de vânzare către un vehicul din Olanda finanțat, printre alții, de Biserica Ortodoxă a Greciei, City Insurance, liderul pieței de asigurări cu peste 3 milioane de clienți doar în zona RCA, ar putea intra sub administrarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), au arătat, pentru Economica, surse din mai multe zone apropiate discuțiilor. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregăteșete în acest sens o procedură specială care are la bază, printre altele, refuzul repetat al companiei de asigurări de a pune în aplicare mai multe decizii anterioare ale autorităților, inclusiv o hotărâre definitivă a instanței, care obliga City la majorarea capitalului social cu 16 milioane de euro și reanalizarea a circa 100.000 de dosare de daună, scrie Economica.net Guvernul a prezentat miercuri, la 2 zile de la depunerea oficială a documentelor la Bruxelles, detaliile Planului Național de Relansare și Reziliență, un document de 1203 pagini, livrat publicului – într-un exercițiu unic de transparență – cu tot cu miile de pagini de documente care constituie anexele acestui plan.Introducerea ”politică” a documentului a fost făcută de premierul Florin Cîțu și de vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, ministrului Cristian Ghinea revenindu-i sarcina de a oferi detalii tehnice și de a răspunde întrebărilor presei.Volumul de documente și modul de organizare al acestora arată ca un ”puzzle” destul de greu de construit, dar principalele direcții de acțiune, marile proiecte și reforme și obiectivele concrete încep să prindă contur, scrie Cursdeguvernare.ro Se remarcă o creştere a efervescenţei în luna mai în piaţa muncii. După un an în care dinamica în companii și modul de lucru s-au reinventat pentru a se potrivi contextului sanitar, în sfârșit, piața muncii dă semne că își revine. Activitatea angajatorilor, dar și a candidaților se intensifică, așa cum arată raportul lunii mai de pe platforma BestJobs. În luna mai, 4000 de noi candidați și-au completat CV-ul pe platformă, în căutarea unei oportunități de muncă. Și companiile se arată din ce în ce mai active și mai alerte în procesul de recrutare. Astfel, numărul de potențiali candidați contactați de către companii este de 3 ori mai mare decât în luna aprilie, ca dovadă a faptului că angajatorii urmăresc să își completeze cât mai rapid pozițiile deschise.Încă de la începutul anului 2021, căutarea pentru joburile care permit munca de la distanță a fost în creștere, ca urmare a faptului că angajații s-au adaptat acestui stil de lucru. Luna mai a reprezentat un nou record al aplicărilor la joburi remote, cu aproape 100.000, în creștere cu 50% față de cele din luna aprilie, scrie FinEco24News