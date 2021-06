Tezaur, depozite bancare sau cumpărare de euro, în iunie? O comparație între câteva oferte investiționale cu risc mic

La ce te uiți înainte de a face investiția

Diferențe la ofertele pe 1 an

Diferențe la ofertele pe 3 ani

Ministerul Finanțelor are la Tezaur pe trei ani o dobândă de 3,35%, respectiv un câștig de 502,5 lei (după toți cei 3 ani). Primești anual 167,5 lei.





Oferta pe 5 ani

La Tezaur, statul oferă 3,65%/an la oferta pe 5 ani. Adică, după cei 5 ani ai avea 912,5 lei, adică 182,5 lei/an.







*nu am folosit capitalizarea dobânzii pentru că nu știm dacă și cât va continua Tezaur





Cumpărarea de euro: schimb valutar

Evident, pentru cei care vor să bată inflația, ieșind din zona de risc mic, există piața de capital , dar înainte trebuie să înveți puțin despre ea. Sunt acolo obligațiuni de stat, corporative, acțiuni etc. dar trebuie să studiezi înainte de a face pasul. Pentru a studia mai puțin, există fonduri de investiții (o gamă foarte mare, de la risc foarte mic la foarte mare care investesc în instrumente diverse), unde se poate subscrie chiar și 50 lei.Cum am spus, prețurile sunt de așteptat să crească mai mult. Recent BNR a modificat în sus prognoza de inflație pentru perioada următoare. Deci se așteaptă la creșteri mai mari ale prețurilor. Așadar, ne vom uita la prognoza pentru finalul trimestrului 2 de anul viitor: 3% +/- 1,6 puncte procentuale.Asta pentru că trebuie să câștigi peste creșterea prețurilor.De ce?Ceea ce cumperi azi cu 5000 de lei (lucruri precum mâncare), nu vei mai putea cumpăra la fel de mult cu aceeași sumă anul viitor în aceeași perioadă: cresc prețurile.Dacă prognoza BNR se adeverește, să spunem, pentru ceea ce cumperi azi, anul viitor vei avea nevoie de 5.150 lei. Asta luând în calcul 3%, dar e și intervalul de variația în sus sau în jos (nici BNR nu știe ce va fi, de aceea revizuiește prognozele).Ca de obicei, presupunem că o persoană are 5.000 de lei și se gândește facă investiția într-una dintre ofertele cu risc mic, la bănci sau cumpărând titluri Tezaur.Folosind comparatoarele FinZoom.ro și Conso.ro , cele mai bune oferte la bănci sunt dobânzi între 2,2 – 3,8%, iar la cei 5.000 de lei, câtigul real (după plata comisioanelor și impozitului pe venit) ar fi de 99 – 171 lei.La Tezaur, în iunie avem o emisiune pe un an cu dobândă de 2,95%, ceea ce ar înseamna un câștig de 147,5 lei (acesta este – nu se impozitează câștigul).Deci Tezaur nu acoperă inflația, iar la bănci trebuie să optezi pentru o ofertă bună (poți alege oferta în funcție de una dintre cele două comparatoare menționate mai sus)Ofertele cele mai bune la bănci arată dobânzi între 2,25 – 4,2%/an. După 3 ani, câștigul cumulat este de 304 – 567 lei (după comisioane și impozit).La bănci se pot găsi oferte pe termen mai lung, dar dobânzile sunt prea mici pentru a menționa aici. O persoană ar putea să depună banii pe termen scurt și să profite, să spunem după 3 ani, de alte oferte ori poate va dori să facă alte tipuri de investiții. Posibilitățile sunt multe.Cineva poate decide să cumpere euro. Va folosi aplicația unui fintech sau a unei bănci care oferă posibilitatea de schimb valutar 1-2 ore pe zi la prețul pieței. Dacă vrea să cumpere 1000 euro, asta înseamnă astăzi circa 4.922 lei.Să presupunem că vom avea o depreciere de circa 2% până anul viitor în aceeași perioadă (deși unii economiști vorbesc despre 2,5%). Atunci un euro o să ajungă la circa 5,02 lei.Deci cei 1.000 euro ar valora după 12 luni în jur de 5.021 lei.Dacă ne uităm la începutul articolului, unde am vorbit despre inflație, practic nu ar fi acoperită creșterea prețurilor estimată de BNR de 3%.Deprecierea leului continuă. Nu se știe cu exactitate cât va fi un euro în vara viitoare, dar pare că va fi depășit pragul de 5 lei.