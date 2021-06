​Economist: „Pensia e o proprietate a omului atâta timp cât este contributivă. Dacă e un privilegiu, nu poate fi acordat la nesfârșit”

Economistul Ionuț Dumitru spune că este nevoie de un echilibru în sistemul de pensii, astfel încât să nu mai existe posibilitatea pensionării la 45 de ani, cu o pensie mai mare decât salariul. Economistul, invitat la emisiunea În fața ta de la Digi24, spune că pensia este o proprietate doar atâta timp cât se bazează pe contributivitate. „Avem problema pensionarilor speciali care au pensie mult peste ce au contribuit și de la vârste foarte fragede. Exemplele sunt foarte clare: pensionari la 40 și ceva de ani, cu o pensie mai mare decât salariul. Vă garantez că nicăieri în lume nu există așa ceva. La magistrați, de exemplu, pensia medie în 2019 era de 4.000 de euro, din care 3.700 e pensie necontributivă”, a spus Dumitru.„Sunt țări care plafonează pensiile. În Spania, nimeni nu are pensie mai mare de 2.600 de euro, de exemplu. Dar în nicio țară, din Europa cel puțin, nu există un sistem de pensionare la 40 și ceva de ani, care înseamnă de a beneficia de pensie pe o perioadă mult mai lungă decât perioada activă, dacă ai contribuit – că unii nu au contribuții sau au contribuții mult mai mici – și cu un venit mai mare decât venitul salarial sau venitul pe care-l realizai în perioada activă, ceea ce iarăși e o absurditate.Iar diferența dintre contributivitate și beneficiu vine de la bugetul de stat, adică de la mine, de la tine și de la toți ceilalți”, a adăugat Dumitru.Potrivit acestuia, cifrele Comisiei Europene arată că în 2019, cheltuielile în sistemul necontributiv s-au ridicat la 2,9 miliarde de euro, dintr-un buget total la pensii de aproximativ 17 miliarde de euro.El spune că pensiile speciale nu ar trebui considerate o proprietate, la fel cu pensiile bazate pe contribuție.„Aici e o nuanță. Pensia este o proprietate a omului atâta timp cât este contributivă. Când omul a avut contribuții, este un drept de proprietate. Când pensia e mai mult un beneficiu care nu are legătură cu contributivitatea, nu cred că poate fi drept de proprietate. Dacă e un privilegiu, nu poate fi acordat la nesfârșit”, a spus Dumitru.Întrebat dacă judecătorii Curții Constituționale ar face această distincție, în condițiile în care și ei beneficiază de astfel de pensii, economistul a spus: „Eu cred că e un conflict de interese acolo, atâta timp cât cel care judecă speța este direct vizat de subiect nu cred că trebuie să ne așteptăm la o judecată obiectivă”.El spune că, teoretic, aceste pensii speciale pot fi reduse sau plafonate.„Nu știu care e soluția la noi. Cred că trebuie explicat foarte clar: contributivitatea este cel mai corect principiu posibil. Dacă există un raționament pentru care anumite categorii sociale, dar bine definite și limitate, le păstrăm într-un sistem special care să însemne o pensionare mai rapidă – dar nu la 45 de ani, că e o aberație – cu 5 ani mai devreme, nu cu 20. Nu poate fi atât de dezechilibrat tratamentul, pe unul îl pensionezi la 65 și pe altul la 40 și-i dau și pensie mai mare, deși nu a avut decât o contibuție mică. Pot să îi dau și un beneficiu, dar nu am cum să debalansez atât de mult”, a spus el.