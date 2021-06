Italia va primi în iulie sau august prima tranşă, de 25 miliarde de euro, din fondul UE de redresare post-pandemie

Italia ar urma să primească 25 miliarde de euro "în iulie sau august". Măsurile aprobate recent de Guvernul italian privind guvernanţa, simplificarea administrativă şi recrutarea forţei de muncă vor furniza "pilonii planului de redresare, a declarat Renato Brunetta



Italia este principala beneficiară a planului UE de redresare post-pandemie ce are la bază fondul 'NextGenerationEU' în valoare de cel mult 800 de miliarde de euro (în preţuri curente, respectiv 750 de miliarde de euro în preţuri constante din 2018) care va fi constituit din împrumuturi contractate de Comisia Europeană pe pieţele financiare. Din acest fond, statele membre vor accesa granturi şi împrumuturi pentru reforme şi investiţii cuprinse în planurile naţionale de redresare şi rezilienţă (PNRR) ce trebuie să fie aprobate de Executivul comunitar şi să cuprindă în principal investiţii în tranziţia ecologică şi sectorul digital, pentru care trebuie alocate cel puţin 37% şi, respectiv, 20%, din sumele prevăzute în PNRR.



"Suma de 222,1 miliarde de euro reprezintă o provocare formidabilă", a declarat săptămâna trecută Ignazio Visco, guvernatorul Băncii Centrale a Italiei.



Referindu-se la economia internă, Visco a avertizat că unele bănci italiene, în special cele de mărime redusă, se confruntă cu deficienţe structurale şi ar trebui "urgent" să-şi reconsidere modelul de afaceri. Orice faliment al unei bănci va fi gestionat, "asigurându-ne că creditorul va ieşi de pe piaţă în cel mai ordonat mod posibil".



El a confirmat estimarea sa recentă privind un avans al PIB-ului Italiei "de peste 4%" anul acesta, după un declin record, de 8,9%, în 2020. Guvernul Mario Draghi se aşteaptă în 2021 la o creştere de 4,5% a celei de-a treia economii a zonei euro.



PNRR-ul Italiei este articulat în jurul a şase capitole, dintre care cel denumit ''Revoluţia verde şi tranziţia ecologică'' are finanţarea cea mai importantă, de 68,6 miliarde de euro, şi numeroase obiective, printre acestea numărându-se reciclarea a 65% din deşeurile din plastic şi a 100% din deşeurile textile, relansarea transportului public local şi achiziţia de autobuze mai ecologice şi reînnoirea flotei de trenuri regionale.



Capitolul ''Infrastructuri pentru o mobilitate durabilă'', cu un buget de 31,4 miliarde de euro, are ca principale obiective modernizarea liniilor regionale de cale ferată şi realizarea de investiţii în sectorul transportului feroviar, pentru o ''dezvoltare raţională a infrastructurilor de transport moderne, durabile şi care să acopere întreaga ţară''.



La capitolul energetic, Guvernul italian are în vedere în mod special investiţii semnificative în surse de energie regenerabile şi susţine folosirea hidrogenului drept combustibil.