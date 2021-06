China îmbătrânește înainte sa devină bogată. Japonia și Coreea de Sud au început să îmbătrânească rapid când persoanele erau de trei ori mai bogate

Cu mai puțini muncitori contribuind la sistemul public de pensii și un număr mai mare al seniorilor, cetățenii chinezi își fac griji de ceea ce va aduce viața după pensionare pentru generațiile viitoare, scrie South China Morning Post, într-un material ceva mai amplu. Citând un economist, China va deveni bătrână înainte să ajungă bogată, având în vedere că ponderea populației îmbătrânite în China este la nivelul Japoniei din 1992 și Coreei de Sud în 2015. Diferența este dată de faptul că Japonia și Coreea de Sud au început să îmbătrânească rapid când persoanele erau de trei ori mai bogate.





Creșterea vârstei de pensionare sugerată de Guvernul chinez

Ultimele date ale Biroului Național de Statistică a confirmat că a doua cea mai mare economie a lumii îmbătrânește rapid.Datele arată că populația care muncește între 15 – 59 de ani a scăzut la 894 milioane, cu circa 4% sub vârful din 2011 de 925 milioane. În timp ce muncitorii care contribuie la fondul de pensii a scăzut anul trecut, numărul persoanelor care au ajuns la 65 de ani și peste a crescut cu 191 milioane în 2020, de la 119 în 2010.Asta înseamnă că 13,5% din populație se bazează pe fond în 2020, în creștere cu 8,9% comparativ cu un deceniu mai devreme.China întâmpină o provocare fără precedent. Țara îmbătrânește rapid, iar cei cu vârsta de peste 60 de ani se se așteaptă să reprezinte o treime din populația totală până în 2050. În același timp, fondurile de pensii urbane conduse de stat vor atinge un maxim de 1,09 trilioane dolari în 2027 și pot fi epuizate până în 2035, potrivit Academiei Chineze de Științe Sociale, un think tank de stat.În timp ce pensiile erau echivalente cu 87% din salariul mediu al angajaților în anul pensionării în 1998, proporția a scăzut până la aproximativ 45% în ultimii ani, conform unui raport al Academiei Chineze de Științe Sociale de anul trecut, sugerând o scădere substanțială a standardului de viață pentru pensionari.Guvernul a declarat în martie că va amâna treptat vârsta legală de pensionare în următorii 5 ani, dar nu a dat detalii despre plan.China are unele dintre cele mai scăzute vârste de pensionare din lume: 50 de ani pentru femeile „cu guler albastru” (precum agricultura, manufactură), 55 pentru cele cu guler alb (care lucrează pentru Guvern, în firme de consultanță, academii, finanțe, resurse umane etc.) și 60 pentru majoritatea bărbaților.Discuția cu privire la creșterea vârstei de pensionare există de ani de zile în China, dar opoziția din partea publicului este puternică. Subiectul legat de pensionare a fost în trend zile întregi pe rețelele sociale chinezești, după ce a fost făcut anunțul oficial din martie, acumulând sute de milioane de vizualizări și comentarii critice.În 2000, rata populației care muncește ca raport la cea în vârstă (65 și peste) era de 10:1. A scăzut la 5:1 în 2020. Chiar și conform unei proiecții optimiste a Națiunilor Unite, rata va scăderea la 4:1 în 2030 și 2:1 în 2050.Guvernul nu are încotro decât să mărească vârsta de pensionare, potrivit lui Larry Hu, economist șef la Macquarie Group.„Ponderea populației îmbătrânite în China este la nivelul Japoniei din 1992 și Coreei de Sud în 2015. Este de așteptat să crească în anii următori. Un fapt mai brutal este că China va deveni bătrână înainte să ajungă bogată”, spune Hu.Diferența este dată de faptul că Japonia și Coreea de Sud au început să îmbătrânească rapid când persoanele erau de trei ori mai bogate.Cai Fang, vicepreședinte la Academia Chineză de Științe Sociale, și expert în demografie spune că China a atins punctul de cotitură Lewis, sau o scădere a forței de muncă în 2010, punând capăt deceniilor de creștere de două cifre.„Populația Chinei ar putea atinge vârful înainte de 2025. Noul punct de cotitură ar putea face să scadă creșterea și va duce la o cerere insuficientă. Aceasta va genera un impact nefavorabil asupra consumului”, a spus el la un eveniment organizat de Caijing Magazine, luna trecută.