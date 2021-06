​Business report Sistemul medical (documentar Recorder). Interviu cu Garry Kasparov. Planul elen numit „Operațiunea libertate albastră”. PNRR şi impozitarea proprietăţilor. Legătura dintre „reforma pensiilor” și falimentul Pilonului 1

​Documentar RECORDER: Sistemul medical ● Garry Kasparov se teme de răzbunarea regimului Putin, dar nu este dispus să tacă: „Dacă vor să vină după mine, vor veni” ● Drulă oferă detalii despre noua rovinietă: pentru ce categorii de maşini se va aplica, cum va fi calculată şi când va intra în vigoare ● Ferma ”Caprele Irinucăi” își închide porțile! Tânăra care a fondat afacerea renunță la toate animalele ● Atunci când credeţi că ştiţi ce vrea recrutorul…● Cum vrea Grecia să-i atragă pe turiști înapoi pe insule. Planul numit „Operațiunea libertate albastră” ● Adrian Vascu, Veridio: PNRR şi impozitarea proprietăţilor ● Următoarea creştere a alocaţiilor va fi de la 1 ianuarie 2022 – Ludovic Orban ● Registrul agresorilor sexuali ar trebui să fie funcțional până la sfârșitul lunii iunie ● Modificările induse de pandemie în alocarea banilor unei gospodării ● Care este legătura dintre „reforma pensiilor” din PNRR și falimentul Pilonului 1.





​Documentar RECORDER: Sistemul medical. În ultimul an, România a trecut printr-o criză sanitară fără precedent și fiecare cetățean al acestei țări a simțit că funcționarea sistemului medical îi influențează viața în mod direct. Unii dintre noi am ajuns în spitale, alții am avut rude internate, alții ne-am temut că am putea depinde de un pat liber la ATI. Însă problemele acestui domeniu n-au apărut odată cu pandemia. Sistemul medical din România înseamnă mai mult decât niște clădiri de spital, populate cu oameni îmbrăcați în halate albe. În spatele lor se află, de fapt, o mașinărie uriașă și complicată, care înghite peste 9 miliarde de euro pe an și a cărei lege de funcționare a fost modificată de 2.000 de ori. Într-un efort de documentare întins pe parcursul unui an întreg, am navigat prin acest labirint de interese, orgolii și reglementări complicate, pentru a înțelege cum funcționează sistemul medical pe care ar trebui să ne bazăm atunci când avem probleme de sănătate, . În ultimul an, România a trecut printr-o criză sanitară fără precedent și fiecare cetățean al acestei țări a simțit că funcționarea sistemului medical îi influențează viața în mod direct. Unii dintre noi am ajuns în spitale, alții am avut rude internate, alții ne-am temut că am putea depinde de un pat liber la ATI. Însă problemele acestui domeniu n-au apărut odată cu pandemia. Sistemul medical din România înseamnă mai mult decât niște clădiri de spital, populate cu oameni îmbrăcați în halate albe. În spatele lor se află, de fapt, o mașinărie uriașă și complicată, care înghite peste 9 miliarde de euro pe an și a cărei lege de funcționare a fost modificată de 2.000 de ori. Într-un efort de documentare întins pe parcursul unui an întreg, am navigat prin acest labirint de interese, orgolii și reglementări complicate, pentru a înțelege cum funcționează sistemul medical pe care ar trebui să ne bazăm atunci când avem probleme de sănătate, scrie Recorder





Garry Kasparov se teme de răzbunarea regimului Putin, dar nu este dispus să tacă: „Dacă vor să vină după mine, vor veni”. Considerat cel mai bun jucător de șah al tuturor timpurilor, Garry Kasparov se află la București pentru Grand Chess Tour, o competiție la care participă unii dintre cei mai mari șahiști ai lumii. Într-un interviu pentru Libertatea, Kasparov vorbește despre ce înseamnă „sportul minții” în epoca inteligenței artificiale, dar și despre domeniul care, în opinia sa, a rămas cel mai înapoiat în acest secol: educația. Iar când vine vorba despre Rusia și Putin, spune răspicat: „dictatură fascistă”. A fost consultant al serialului Netflix „The Queens Gambit” despre care crede că are meritul de a fi revitalizat pasiunea pentru acest joc. În interviu a arătat că știe și despre șahistele canadience de origine română, surorile Botez, dar și cum a pierdut echipa de fotbal a României calificarea în semifinale de la Mondialul din 1994. Ca produs al școlii de șah sovietice a anilor 80, Kasparov a vorbit despre cum confruntările de atunci însemnau și un șah-mat dat Vestului. Ultima descoperire luată sub aripa Fundației Kasparov: un băiat de 10 ani din Nigeria. Spune că se teme pentru viața lui, având exemplul altor opozanți ai Kremlinului, cum este Boris Nemțov, asasinat în plină stradă acum șase ani, și pe al lui Aleksei Navalnîi, care a fost otrăvit și acum este arestat în Rusia. Speră că Rusia va deveni o democrație într-o zi, dar dacă se va întâmpla, crede că va fi „în alte granițe geografice”, Considerat cel mai bun jucător de șah al tuturor timpurilor, Garry Kasparov se află la București pentru Grand Chess Tour, o competiție la care participă unii dintre cei mai mari șahiști ai lumii. Într-un interviu pentru Libertatea, Kasparov vorbește despre ce înseamnă „sportul minții” în epoca inteligenței artificiale, dar și despre domeniul care, în opinia sa, a rămas cel mai înapoiat în acest secol: educația. Iar când vine vorba despre Rusia și Putin, spune răspicat: „dictatură fascistă”. A fost consultant al serialului Netflix „The Queens Gambit” despre care crede că are meritul de a fi revitalizat pasiunea pentru acest joc. În interviu a arătat că știe și despre șahistele canadience de origine română, surorile Botez, dar și cum a pierdut echipa de fotbal a României calificarea în semifinale de la Mondialul din 1994. Ca produs al școlii de șah sovietice a anilor 80, Kasparov a vorbit despre cum confruntările de atunci însemnau și un șah-mat dat Vestului. Ultima descoperire luată sub aripa Fundației Kasparov: un băiat de 10 ani din Nigeria. Spune că se teme pentru viața lui, având exemplul altor opozanți ai Kremlinului, cum este Boris Nemțov, asasinat în plină stradă acum șase ani, și pe al lui Aleksei Navalnîi, care a fost otrăvit și acum este arestat în Rusia. Speră că Rusia va deveni o democrație într-o zi, dar dacă se va întâmpla, crede că va fi „în alte granițe geografice”, scrie Libertatea.

Drulă oferă detalii despre noua rovinietă: pentru ce categorii de maşini se va aplica, cum va fi calculată şi când va intra în vigoare. Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a explicat luni seară detaliile noului sistem de taxare pe bază de rovinietă, care va intra în vigoare cel mai probabil din 2024. Ministrul a anunţat că sistemul va rămâne la fel pentru autoturisme, dar va fi schimbat pentru autovehiculele care depăşesc 7,5 tone, acestea urmând să fie taxate în funcţie de distanţa parcursă şi nu în funcţie de timp. „În aproape toată Europa, în 23 din 27 de state membre, se taxează folosirea reţelelor de drumuri naţionale, de autostrăzi ale ţărilor respective, nu pe timp ca în România, unde cumpărăm o rovinietă valabilă o zi, o săptămână, o lună, un an, ci pe distanţa parcursă”, a declarat Cătălin Drulă, la Digi24. Pentru maşinile mici rămâne vinieta cumpărată pentru o anumită perioadă de timp, sistemul care a fost valabil şi până acum, . . Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a explicat luni seară detaliile noului sistem de taxare pe bază de rovinietă, care va intra în vigoare cel mai probabil din 2024. Ministrul a anunţat că sistemul va rămâne la fel pentru autoturisme, dar va fi schimbat pentru autovehiculele care depăşesc 7,5 tone, acestea urmând să fie taxate în funcţie de distanţa parcursă şi nu în funcţie de timp. „În aproape toată Europa, în 23 din 27 de state membre, se taxează folosirea reţelelor de drumuri naţionale, de autostrăzi ale ţărilor respective, nu pe timp ca în România, unde cumpărăm o rovinietă valabilă o zi, o săptămână, o lună, un an, ci pe distanţa parcursă”, a declarat Cătălin Drulă, la Digi24. Pentru maşinile mici rămâne vinieta cumpărată pentru o anumită perioadă de timp, sistemul care a fost valabil şi până acum, scrie Adevărul





Ferma ”Caprele Irinucăi” își închide porțile! Tânăra care a fondat afacerea renunță la toate animalele! Ferma ”Caprele Irinucăi” se închide. Decizia a fost anunțată de către fondatoarea afacerii de familie, Irina Ciochină.

Despre ”Caprele Irinucăi” am scris când ferma se afla la început de drum. În 2014, Irina Ciochină și soțul ei își puseseră la bătaie toate economiile pentru a fonda afacerea care avea să dea culoare peisajului de ferme de familie. La acel moment, ca și acum, putem vorbi despre ăafacerea celor doi tineri care despre un veritabil model de bune practici. Unul care părea să aibî toate elementele pentru un succes asigurat: pasiune, muncă, produse curate și clienți mulțumiți. Dar pentru că suntem în România, ”Caprele Irinucăi” este o fermă care în loc să prospere, să facă pasul următor spre marile magazine, își va închide porțile.

Ferma ”Caprele Irinucăi” a fost proiectul unei tinere ieșence, Irina Ciochină, care, împreună co soțul ei, a lăsat în urmă viața plină de trăiri urbane și a preferat să se întoarcă în satul unde a copilărit, să pună pe picioare o fermă de capre și să producă hrană sănătoasă din ingrediente 100% naturale. Cei doi tineri au investit într-un efectiv de peste 60 de caprine, iar laptele l-au transformat în produse de calitate, o parte din ele rețetă proprie, Ferma ”Caprele Irinucăi” se închide. Decizia a fost anunțată de către fondatoarea afacerii de familie, Irina Ciochină.Despre ”Caprele Irinucăi” am scris când ferma se afla la început de drum. În 2014, Irina Ciochină și soțul ei își puseseră la bătaie toate economiile pentru a fonda afacerea care avea să dea culoare peisajului de ferme de familie. La acel moment, ca și acum, putem vorbi despre ăafacerea celor doi tineri care despre un veritabil model de bune practici. Unul care părea să aibî toate elementele pentru un succes asigurat: pasiune, muncă, produse curate și clienți mulțumiți. Dar pentru că suntem în România, ”Caprele Irinucăi” este o fermă care în loc să prospere, să facă pasul următor spre marile magazine, își va închide porțile.Ferma ”Caprele Irinucăi” a fost proiectul unei tinere ieșence, Irina Ciochină, care, împreună co soțul ei, a lăsat în urmă viața plină de trăiri urbane și a preferat să se întoarcă în satul unde a copilărit, să pună pe picioare o fermă de capre și să producă hrană sănătoasă din ingrediente 100% naturale. Cei doi tineri au investit într-un efectiv de peste 60 de caprine, iar laptele l-au transformat în produse de calitate, o parte din ele rețetă proprie, scrie AgroIntel.ro

Adrian Vascu, Veridio: PNRR şi impozitarea proprietăţilor. Cele peste 1000 de pagini ale PNRR plus anexele sale, conţin o mulţime de aprecieri, informaţii şi cifre. Acestea, cel puţin la o primă vedere, impresionează prin cantitatea şi diversitatea subiectelor. Fără doar şi poate, atâta vreme cât este posibil să accesăm ca ţară anumite fonduri, indiferent cum se numesc ele. Este firesc să o facem. Dar să schimbăm paradigma. Nu să luăm banii şi, pentru că tot se dau, să facem ceva cu ei. Ci să îi luăm şi să îi investim acolo unde România are într-adevăr nevoie. Altfel spus, să nu ne propunem construirea etajelor 10 şi 12 ale unor blocuri în lipsa primelor 8 sau chiar fundaţiei. Pe hârtie dă bine, dar în realitate, măsurile vor rămâne, ca şi în alte dăţi, doar pe hârtie. Pornind de la aceste premize şi având o atitudine constructivă, am analizat în detaliu capitolul legat de impozitarea proprietăţilor, în care am o experienţă care îmi permite înţelegerea acestuia,. Cele peste 1000 de pagini ale PNRR plus anexele sale, conţin o mulţime de aprecieri, informaţii şi cifre. Acestea, cel puţin la o primă vedere, impresionează prin cantitatea şi diversitatea subiectelor. Fără doar şi poate, atâta vreme cât este posibil să accesăm ca ţară anumite fonduri, indiferent cum se numesc ele. Este firesc să o facem. Dar să schimbăm paradigma. Nu să luăm banii şi, pentru că tot se dau, să facem ceva cu ei. Ci să îi luăm şi să îi investim acolo unde România are într-adevăr nevoie. Altfel spus, să nu ne propunem construirea etajelor 10 şi 12 ale unor blocuri în lipsa primelor 8 sau chiar fundaţiei. Pe hârtie dă bine, dar în realitate, măsurile vor rămâne, ca şi în alte dăţi, doar pe hârtie. Pornind de la aceste premize şi având o atitudine constructivă, am analizat în detaliu capitolul legat de impozitarea proprietăţilor, în care am o experienţă care îmi permite înţelegerea acestuia, scrie Adrian Vascu în ZF





Următoarea creştere a alocaţiilor va fi de la 1 ianuarie 2022 – Ludovic Orban. Următoarea creştere a alocaţiilor pentru copii va fi de la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonanţei, a declarat luni seara preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, lider al PNL, citat de Agerpres. „Coaliţia îşi menţine angajamentul de a realiza dublarea alocaţiilor conform legii. Am stabilit să crească alocaţiile. Următoarea creştere va fi de la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonanţei care a trecut de Senat şi e în dezbatere la Camera Deputaţilor. (…) În cazul în care va fi atacată la Curte (legea – n.r), Guvernul trebuie să fie pregătit să emită ordonanţă de urgenţă”, a declarat Orban la finalul şedinţei Coaliţiei de guvernare, Următoarea creştere a alocaţiilor pentru copii va fi de la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonanţei, a declarat luni seara preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, lider al PNL, citat de Agerpres. „Coaliţia îşi menţine angajamentul de a realiza dublarea alocaţiilor conform legii. Am stabilit să crească alocaţiile. Următoarea creştere va fi de la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonanţei care a trecut de Senat şi e în dezbatere la Camera Deputaţilor. (…) În cazul în care va fi atacată la Curte (legea – n.r), Guvernul trebuie să fie pregătit să emită ordonanţă de urgenţă”, a declarat Orban la finalul şedinţei Coaliţiei de guvernare, scrie Economica.net

Un alt lucru elementar, dar care ar putea schimba soarta multor interviuri de recrutare, însă pe care îl face doar un candidat din o sută care ajunge faţă în faţă cu recrutorul sau cu angajatorul la interviu…Nu veţi şti niciodată dinainte ce aşteptări au recrutorul sau angajatorul cu care vorbiţi, ce îi interesează să ştie şi ce nu, în ce ordine, la ce nivel de detaliere. Nu aveţi de unde şti asta, şi nici măcar dacă aţi ajunge de mai multe ori faţă în faţă cu acelaşi om, fiindcă de fiecare dată îl poate interesa altceva. Aşteptările sunt diferite, chiar în cazul aceleiaşi recrutări, în funcţie de interlocutor, de momentul la care vă vedeţi cu el, în funcţie de ce alţi candidaţi a mai văzut. Ca să nu mai spunem că un recrutor poate cunoaşte bine un domeniu, două, trei, însă pe alte douăzeci sau treizeci nu are de unde să le cunoască decât foarte superficial , scrie George Butunoiu Sezonul estival a început, iar guvernul de la Atena și-a propus ca până la sfârșitul lunii iunie să reușească să vaccineze toți locuitorii insulelor grecești. Strategia autorităților este de a restarta turismul prin crearea primelor „zone libere de COVID” din țară, conform unui reportaj video realizat de BBC.În încercarea de a relansa turismul estival în acest an, Grecia a pus la cale „Operațiunea libertate albastră”. Scopul este de a transforma insulele elene în oaze turistice libere de COVID-19, prin vaccinarea tuturor localnicilor, notează BBC. Autoritățile speră ca imunizarea locuitorilor și a muncitorilor sezonieri din insule să se încheie până la sfârșitul lunii iunie. Guvernul de la Atena a hotărât ca vaccinul Johnson&Johnson achiziționat, care se administrează într-o singură doză, să ajungă în 19 insule, unde inocularea să se facă democratic, pentru toți localnicii de peste 18 ani, conform publicației The Independent , scrie Libertatea . Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor va fi implementat, de principiu, până la sfârșitul acestei luni, potrivit unei ordonanțe de urgență ce a apărut în decembrie 2020. Inițial, termenul de operaționalizare a registrului era stabilit pentru finalul lui 2020. Registrul este organizat de Ministerul Afacerilor Interne și ținut de unitățile de poliție, fiind separat de cazierul judiciar.După cum apare în OUG nr. 206/2020, termenul până la care Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale trebuie să funcționeze a fost amânat până în data de 30 iunie 2021. Termenul vechi, stabilit de Legea 118/2019, era 31 decembrie 2020.Cea mai recentă informație pe subiect a venit în aprilie 2021, atunci când Poliția Română scria că "este în proces de operaţionalizare a Registrului Național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, platformă care va contribui semnificativ la prevenirea infracțiunilor la viața sexuală". Momentan, nu știm dacă va urma o nouă amânare sau nu, potrivit avocatnet.ro Veniturile lunare ale unei familii din România au fost anul trecut, în pandemie, de 5.216 lei, cu 8,9% mai mari faţă de anul anterior, potrivit datelor comunicate de INS. În pofida contracției economice induse de pandemie, suma pe membru de familie a urcat la 2.031 lei (+9,6%, sporul față de avansul pe familie fiind rezultatul scăderii numărului de persoane pe gopodărie la ceva mai puțin de 2,57).Surprinzător, datele din Ancheta bugetelor de familie (ABF) arată o îmbunătățire semnificativă a situaţiei veniturilor la toate categoriile de familii. cu mult peste nivelul inflației medii anuale (+2,63%) care face ajustarea pentru trecerea valorilor nominale în termeni reali, de putere de cumpărare. Culmea, cel mai mare avans s-a înregistrat în rândul agricultorilor, exact în sectorul economic cu cel mai slab rezultat din ultimii șapte ani (-16,7%), scrie cursdeguvernare.ro Reforma pensiilor prevăzută în PNRR este reforma Pilonului 1, adică reforma pensiilor de stat. Această reformă constă în creșterea echității pensiilor, în baza principiului contributivității. În esență, statul va lua 100 mil. euro de la UE pentru a recalcula pensiile, pentru a informatiza gestiunea Pilonului 1 și pentru a găsi cea mai bună soluție de creștere a echității. Sunt bani puțini cu care se va face un lucru însemnat.Reforma nu vizează încetarea falimentului Pilonului 1. Falimentul este prezent astăzi și va rămâne în continuare și este definit de următoarele două adevăruri:1. Cetățeanul normal, neprivilegiat, plătește prin taxe de-a lungul vieții o sumă mult mai mare decât pensia pe care primește la bătrânețe de la guvern.2. Statul cheltuiește cu plata pensiilor mai mult decât încasează din CAS, scrie project-e.ro