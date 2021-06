Investiții personale în fotbal: acțiuni, nu pariuri. 8 cluburi mari de fotbal la care poți deveni proprietar

Cluburi de fotbal cunoscute ce se află pe piața de capital

*Mai sunt și altele, dar le-am ales pe cele mai cunoscute



*Datele au fost extrase luni, așa că prețurile este posibil să aibă mici variații între timp













Cum se poate investi în cluburile de fotbal de pe piața de capital?

Merită să investești în cluburi de fotbal?

*Acest text nu reprezintă o recomandare de investitii, fiind unul dintre textele care arată că universul investițional este mareCluburile de fotbal fac bani, printre altele, din comerț (sponsori, retail, produse licențiate etc.), meciuri (vânzări de bilete) sau difuzarea de conținut de fotbal online.Prin urmare, cineva se poate gândi să investească în astfel de afaceri.Poate cel mai cunoscut jucător al clubului zilele astea este Marcus Rashford , atacant, fiind vedeta Angliei care a marcat golul în amicalul recent cu România Manchester United este listată la Bursa din New York, are o capitalizare de 2,55 miliarde dolari.O acțiune costă în jur de 15 dolari. În ultimul an performanța este negativă de -10%. În 2018 prețul unei acțiuni ajungea la 26 de dolari.Oferă dividende. Randamentul e de 1,15% (ianuarie 2021: 1,13%).Clubul are ca jucători actuali cunoscuți, printre alții, Erling Braut Haaland (atacant) sau Thorgan Hazard (mijlocaș).Borussia Dortmund este listată la bursa din Frankfurt. E listată acolo din 2000 și are o capitalizare de peste 570 milioane euro.O acțiune costă în jur de 6 euro. A avut și perioade în care prețul a ajuns la circa 10 euro. Performanța medie a acțiunilor pe ultimii 3 ani este de 3,79%, iar în ultimul an este negativă, respectiv de -4,34%.Cele mai recente date arată că în 2019 r andamentul dividendului era de 1,18% , în timp ce în 2018 de 0,65%.Evident, cel mai cunoscut jucător este Cristiano Ronaldo Juventus este listată pe bursa italiană din 2001 și o capitalizare de peste 1 miliard de euro, conform datelor Bloomberg.O acțiune este de peste 70 de eurocenți. A avut și perioade în care ajuns la 1,2 - 1,5 euro.Performanța acțiunilor în ultimul an este negativă: -25% Nu oferă dividende.Unul dintre cei mai cunoscuți jucători ai echipei este mijlocașul Lorenzo Pellegrini Listată tot pe bursa italiană, precum Juventus, este listată din 2000, are o capitalizare de peste 283 milioane euro.Prețul unei acțiuni este în jur de jumătate de euro. În ultimii 10 ani, prețul a ajuns o singură dată aproape de 1 euro. Zilele astea prețul este aproape de cel de acum un an.Unul dintre cei mai cunocuți jucători este David Neres Ajax este listată din 1998 pe bursa din Amsterdam și are o capitalizare de 281 milioane euro.Prețul unei acțiuni este acum de puțin peste 15 euro. În 2019 prețul ajunsese chiar la 22 euro.A plătit dividende în 2015 (randament de 0,78%), 2017 (1,28%) și 2019 (1,52%). Momentan nu oferă.Celtic este listată pe bursa londoneză și are o capitalizare de peste 100 milioane de lire.Prețul unei acțiuni este zilele astea în jur de 113 lire, iar anul trecut în aceeași perioadă era 115.Benfica este listată pe bursa din Lisabona (Euronext Lisbon) și are o capitalizare de 64,4 milioane euro.FC Porto listată tot la Lisabona, are o capitalizare de 16,4 milioane euro.Prețul unei acțiuni este în jur de 75 eurocenți, acum un an fiind de circa 85 eurocenți.Nu oferă dividende.Ei bine, printr-un cont de tranzacționare la un broker care oferă acces la piețele internaționale. De obicei se face repede, online, în circa 24 de ore.Spre deosebire de pariuri, înainte de a investi este bine să înveți despre piața de capital. Surse sunt multe, dar ideale sunt cărțile precum: " Broke Millennial Takes on Investing : A Beginner's Guide to Leveling Up Your Money, Paperback", de Erin Lowry. Mai sunt și altele. O menționăm des, dar e foarte ușor de parcurs.Aici depinde cum gândește fiecare. Poate pentru un pasionat de fotbal nu contează prea mult câștigul și o face pentru plăcerea sportului.În comparație cu alte acțiuni internaționale, câștigul este mic. Totuși trebuie să luăm în considerare anul trecut, respectiv măsurile anti-Covid, care au afectat sportul, în general.