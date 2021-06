Banca Mondială estimează creșterea economiei României la 6% în acest an, peste prognoza din martie, de 4,3%

Economia României va crește cu 6% în acest an, după ce prognoza din martie era de 4,3%, arată proiecția actualizată a Băncii Mondiale.

, BRD și BCR au revizuit și ele în creștere datele privind evoluția PIB-ului, rata de creștere apropiindu-se de 7%. Estimarea în creștere vine după ce și Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a îmbunătățit proiecțiile referitoare la evoluția economiei României, estimând un avans de 7%. Potrivit unor rapoarte consultate de HotNews , BRD și BCR au revizuit și ele în creștere datele privind evoluția PIB-ului, rata de creștere apropiindu-se de 7%.





Avansul economiei româneşti în acest an ar urma să fie superior celui înregistrat pe ansamblu de regiunea Europei şi Asiei Centrale (3,9%), însă Banca Mondială avertizează că, la nivel regional, riscurile rămân ridicate, având în vedere ritmul lent al campaniei de vaccinare, incertitudinea politică şi tensiunile geopolitice, notează Agerpres.



La nivel global, Banca Mondială şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru acest an cu 1,5 puncte procentuale, până la 5,6%, ceea ce înseamnă că economia mondială va înregistra cea mai puternică creştere din ultimii 80 de ani. Cu toate acestea, instituţia financiară internaţională avertizează că multe ţări, în special cele sărace, sunt lăsate în urmă şi vor avea nevoie de mai mulţi ani pentru a reveni la nivelul de dinaintea pandemiei.



"Chiar dacă există semne încurajatoare de revenire globală, coronavirusul continuă să provoace pandemie şi inegalităţi populaţiilor din ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume", susţine preşedintele Băncii Mondiale, David Malpass. Potrivit acestuia, este nevoie de eforturi coordonate la nivel global pentru a accelera distribuţia vaccinurilor şi ştergerea datoriilor pentru ţările cu venituri mici.



Raportul Băncii Mondiale arată că revenirea va fi una inegală, în condiţiile în care marile economii ale lumii, în special SUA, profită de pe urma progreselor campaniei de vaccinare, dar şi a programelor de stimulare. În timp ce în rândul economiilor avansate, aproximativ 90% din acestea ar urma să revină până în 2022 la venitul per capita pe care îl aveau înainte de pandemie, în rândul ţărilor emergente şi în curs de dezvoltare doar o treime vor reuşi aceeaşi performanţă. În consecinţă, diferenţa dintre economiile avansate şi cele mai sărace cu privire la venitul per capita, diferenţă care se reducea înainte de pandemie, va creşte şi mai mult.



Fondul Monetar Internaţional estimează, pentru 2021, o redresare economică puternică în România, cu un avans al Produsului intern brut real de 7 procente, în timp ce prognoza Comisiei Europene arată o creştere a economiei României cu 5,1% în 2021 şi cu 4,9% în 2022.



Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a revizuit în creştere la 5% estimarea privind avansul Produsului Intern Brut în 2021.