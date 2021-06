Urechile de elf, la modă printre tinerii din China. Mulți se operează pentru a le avea. Piața chirurgiei estetice este în creștere puternică

Riscuri de infecție, cicatrici și se poate ajunge la urechi asimetrice

Pe rețelele de socializare chinezești e plin de oameni care își promovează procedurile.„Este magic! Nu mi-am schimbat nimic la față și toți prietenii mei spun că arăt diferit din ziua în care am făcut-o. (Fața mea arată mai mică, arăt mai deștept etc.)”, spunea o persoană pe platforma Xiaohongshu în weekend.„Oh, vreau și eu”, cu “siguranță merită”, „e incredibil”, comentau alții.Atât bărbați cât și femei sunt interesați de procedură și caută clinici.În Shanghai la Mylike Medica Cosmetic cererea este atât de mare, încât clienții stau la coadă, a declarat una dintre persoanele care se ocupă din cadrul clinicii pentru South China Morning Post.Yu Wenlin, un doctor specializat în otoplastie la Gaoshang Medical Cosmetic Center din Guanzhou spune că uneori efectuează până la 6 operații de urechi de elf pe zi.„Am realizat că mulți tineri, majoritatea născuți după 2000, doresc urechi de elf după ce am ajutat o celebritate online la începutul anului trecut. De atunci, din ce în ce mai mulți oameni au venit la mine”, spune el.Wang Juangyun, chirurg cosmetic la un spital din Zhengzhou (provincia Henan) atrage atenția că pot fi riscuri de infecție, cicatrici, și totul poate sfârși cu urechi asimetrice când se adaugă mai mult cartilaj. De asemenea, este risc de infecție, alergii, cheaguri de sânge și necroză a pielii atunci când se utilizează acid hialuronic.„Îndrăznesc să spun că după frenezia asta cu urechile de elf, va fi o „armată” de oameni care va dori să facă schimbarea înapoi, la fel cum s-a întâmplat în cazul „nasului celebrității online”, „ploapelor duble în stil european” etc., care odată au fost foarte populare”, a spus el.Cu timpul, adaugă Wang Juangyun, vei afla că lucrurile la modă devin urâte, așa că sugerează ca oamenii să fie raționali când e vorba de asta.El crede că nebunia va trece rapid și refuză cererile de a tăia cartilajul pentru a arăta exact ca elfii din filme pentru că în acele cazuri nu mai e cale de întoarcere.„Ca doctori, noi ne uităm la pacienți pe termen lung. Mulți copii cer asta din impuls”, a adăugat el.Piața de chirurgie estetică a urcat în China de la 10,1 miliarde dolari în 2015, la 27,7 miliarde în 2019, devenind lideră a creșterii pe chirurgie cosmetică, conform unui raport al Deloitte Consulting din ianuarie.