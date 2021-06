​VIDEO Secretar de stat în Agricultură, despre irigații: Noi am pregătit mireasa ca să o mărităm, însă mirele n-a mai vrut s-o ia! De ce nu au fost incluse irigațiile în PNRR

”Noi ca minister nu avem ce să ne reproșăm. Am gândit fișa de măsură împreună cu Ministerul Fondurilor Europene. Din iulie 2020 am avut și câte două întâlniri pe săptămână cu domnul ministru Boloș în persoană. Am avut și o primă formă a fișei de măsuri trimise la Comisia Europeană în noiembrie. Am fost lăudați legat de modul în care am gândit această fișă. De ce nu sunt incluse irigațiile în PNRR? Nu am nicio explicație. Noi nu am participat la discuțiile de la Bruxelles. MFE a mers acolo cu echipa lor. Noi am avut discuții cu Comisia strict pe fișele de lucru, unde fuseserăm lăudați!”, spune Aurel Simion, secretar de stat la Agricultură, într-o discuție cu HotNews.ro.





Ce a spus Aurel Simion:





Vorbind de irigații, noi, ca minister, nu avem ce să ne reproșăm. Noi am gândit fișa de măsură pe o anumită structură împreuna cu Ministerul Fondurilor Europene. Din iulie 2020 am avut și câte două întâlniri pe săptămână cu domnul ministru Boloș în persoană. Am avut și o primă formă a fișei de măsuri trimise la Comisia Europeană în noiembrie. Repet, am fost lăudați vis-a-vis de modul în care am gândit fișa! Era o fișă matură,o fișă verde, în care am inclus și digitalizarea, sistemul național de meteorologie- să nu mai investim noi în stațiile meteo pe suprafețe ci să mergem pe sistemul național de meteorologie. Am gândit inclusiv pornirea pompelor să se facă automat când nivelul apei în sol sau tempertatura de afară permitea...Am fost lăudați, am continuat să lucrăm...

Rep: D-le secretar de stat , ați îmbrăcat frumos mireasa, i-ați luat cea mai frumoasă rochie, ați machiat-o frumos...





Aurel Simion: Am vrut s-o mărităm !





Rep: Dar mirele brusc n-a mai vrut s-o ia...Cum vă explicați?





Aurel Simion: Nu am nicio explicație. Din acest proiect al nostru, din această fișă de măsură gândită la 6,5 mld euro, din care 120 de milioane de euro erau pentru sistemul anti-grindină... Ne mai trebuie 122 de puncte de lansare ca să acoperim toată suprafața agricolă.







Ce a mai spus secretarul de stat:





Din 6,5 mld am rămas cu 362 de milioane pe componenta de desecare. Aici știm foarte bine ce înseamnă desecarea. Sunt acele 35 de proiecte care acoperă 442.407 hectare.

Lucrăm cu Ministerul Fondurilor Europene pe grupuri de lucru pe acest subiect. Cu aceste două fișe am rămas: desecarea și liceele agricole.

Noi știam că în penultima fază a PNRR am mai avut inclusă și acea bancă de gene. Lecturând noul PNRR nu am mai găsit-o și ne-am adresat Ministerul Fondurilor să vedem dacă a mai rămas.

Noi nu am participat la discuțiile finale la Bruxelles. MFE a mers acolo cu echipa domniei sale. Noi am avut discuții cu Comisia strict pe fișele de lucru.

Irigațiile n-au mai rămas. Va trebui să vedem ce facem în continuare.

Vezi intervenția secretarului de stat, pe tema irigațiilor (minutul 43:53)