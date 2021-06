​Business report ​Un fermier își distruge cultura de castraveți din cauza prețurilor prea mici. Plantațiile de cartofi ale lui Bill Gates pot fi văzute din spaţiu. Cum se face educație în Estonia. 404 – sau ce mai rămâne din istoria unei vieți de om

​Un fermier își distruge cultura de castraveți pentru că prețul din piață e prea mic ● Bill Gates cultivă cartofii folosiţi de McDonald’s. Plantaţiile sunt atât de mari încât pot fi văzute din spaţiu ● The Frims. Întorși din Irlanda, cei nouă membri ai unei familii bistrițene s-au apucat să adune mizeria din pădurile din zonă: „Am găsit gunoaie de când am plecat” ● Cum se face educație în Estonia, cea mai digitalizată țară din lume. Copiii invata la gradiniță cum funcționează roboții ● Cele mai exotice locuri unde oricine poate sa muncească. Chiria este de 500 de dolari, iar preţul unei case cu vedere la ocean, mai mic decât al unui apartament cu trei camere în Bucureşti ● Cristian Grosu: 404 – sau ce mai rămâne din istoria unei vieți de om ● Economia românească, evoluţie surprinzătoare în pandemie. Chiriţoiu: Lucrurile au mers mai bine decât era de aşteptat ● Un loc pentru o călătorie în spațiu cu Jeff Bezos, vândut cu 28 de milioane de dolari la licitație ● Gigantul bancar Deutsche Bank avertizează: Inflaţia în creştere ar putea da naştere unei „bombe cu ceas”.



Protest în solar! Un fermier își distruge cultura de castraveți pentru că prețul din piață e prea mic! Iulian Badea, un legumicultor din Isalnița, județul Dolj își strigă supărarea pe ministrul agriculturii, Adrian Oros, chiar din solarul cu castraveți pe care spune că îi vinde cu 80 de bani. Sumă prea mică pentru a acoperi măcar costurile de producție, de profit nici nu mai poate fi vorba.

Bill Gates este cel mai mare proprietar de terenuri agricole private din SUA - şi potrivit unui nou raport al NBC, cartofii folosiţi de McDonald’s, în America, sunt crescuţi pe câmpurile fostului şef al Microsoft, transmite Business Insider. Citând date de The Land Report şi propriile sale cercetări, NBC a spus că terenurile din statul Washington pe care sunt cultivaţi cartofii prăjiţi de la McDonald's sunt atât de vaste încât se pot vedea din spaţiu. Potrivit sursei citate, Gates deţine 269.000 de acri de terenuri agricole în 18 state, ceea ce îl face cel mai mare proprietar de terenuri agricole private din America. Purtătorii de cuvânt pentru McDonald’s şi Gates nu au răspuns imediat la cererea Insider pentru comentarii, scrie Adevărul

„Când am plecat din România, am lăsat gunoaiele aici. După 30 de ani, ne-am întors și erau tot acolo”, spune Nicu Frim (51 de ani), un bistrițean amator de plimbări în natură, revenit din străinătate după aproape trei decenii în Austria și Irlanda.Când a văzut că multe din zonele verzi din jurul Bistriței sunt pline de gunoaie a vrut să ofere un exemplu comunității și s-a apucat de curățenie alături de soția Aura și de cei 7 copii. Au început cu pădurea din Dealul Târgului, la una dintre ieșirile din oraș, în zona din apropierea unei parcări. În câteva ore au umplut 30 de saci de mari dimensiuni și au sunat la primărie ca să fie ridicați. Apelul lor lansat pe Facebook s-a transformat în știre, în presa locală, și câteva zile mai târziu prefectul județului i-a premiat pentru civism în sala de ședințe a instituției, scrie PressOne.ro

Victor Guzun, un moldovean aflat de 14 ani în Estonia și tatăl unui băiețel de șase ani, a făcut pentru Școala 9 o analiză a sistemului de învățământ din cea mai digitalizată țară din lume, potrivit revistei Wired.Victor Guzun este de 14 ani în Estonia. A ajuns acolo cu o bursă a Ambasadei Finlandei pentru a face cursuri de diplomație în Tallinn și apoi a fost o perioadă și ambasadorul Republicii Moldova în micuța țară ex-sovietică. Îndrăgostit de țara de adopție, Guzun (foto) a decis să rămână în Estonia împreună cu familia, scrie Școala 9. Cum se face educație în Estonia, cea mai digitalizată țară din lume. Copiii invata la gradiniță cum funcționează roboții Acum este profesor invitat la Universitatea din Tallinn, unde predă E-governance (guvernare electronică) și în paralel are și o mică afacere cu vinuri moldovenești. Are un băiat de șase ani la grădiniță și prin el a putut să vadă beneficiile sistemului educațional într-o țară care, deși are doar 1,3 milioane de locuitori, cam cât trei județe românești, s-a remarcat la nivel internațional la multe capitole care încep cu „cel mai”, potrivit Libertatea