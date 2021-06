​Business report Armata vorbește în premieră despre plângerile de hărțuire sexuală din rândurile ei. De ce a fost tabu ipoteza că virusul SARS-CoV-2 ar fi scăpat din laborator. Explozia preţurilor materialelor de construcţii. De ce Popoviciu nu va fi extrădat

Ministerul Apărării Naționale vorbește în premieră despre plângerile de hărțuire sexuală din rândurile Armatei ● De ce a fost tabu ipoteza că virusul SARS-CoV-2 ar fi scăpat din laboratorul din Wuhan? ● Explozia preţurilor materialelor de construcţii ar putea suspenda temporar derularea contractelor ● De ce Popoviciu nu va fi extrădat: România a închis ochii la corupția judecătorului de caz ● Controversele privind centralele de apartament pe gaz ● Steffen Heringhaus, fondator Five Elements Digital: Site-urile care se încarcă rapid pe mobil şi care sunt interactive sunt în graţiile Google. Segmentul audio este în creştere, dar nu se potriveşte oricui ● Adrian Vascu: Reforma din PNRR cu privire la impozitarea proprietăţilor din România e scrisă de oameni care habar nu au de ce se întâmplă pe aici ● Ce se va întâmpla cu preţul cărnii de porc din România: producătorii spun că ar putea creşte cu 25%, dar procesatorii se aşteaptă la creşteri de până în 5% ● De ce nu s-a terminat (încă) Brexit. Problema cârnaților britanici de la granița irlandeză ● Valentin Lazea: ”De data asta va fi altfel”: când stafia politicii bântuie politicile bunăstării





Premieră în România: Ministerul Apărării Naționale vorbește despre plângerile de hărțuire sexuală din rândurile Armatei. Conform unui răspuns acordat pe legea accesului la informațiile de interes public, la cererea Libertății, între 2014 și 2020 s-au înregistrat 9 plângeri de hărțuire sexuală în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Patru dintre acestea au fost înaintate către Parchetul Militar, toate fiind clasate. În 11 decembrie 2019, un angajat din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) a depus o plângere pentru hărțuire sexuală. Plângerea viza un alt angajat. În cadrul instituției, s-a constituit o comisie disciplinară. Cazul nu a fost înaintat Parchetului Militar. Militarul acuzat de hărțuire sexuală a fost declarat „inapt din punct de vedere psihiatric”. De la „apt limitat” la „inapt” „Acesta era, anterior acuzației de hărțuire, declarat «apt limitat» de o comisie medicală. După înregistrarea raportului persoanei agresate, o comisie organizată la nivelul unității a solicitat o nouă reevaluare psihiatrică, în urma căreia militarul a fost declarat «inapt» din punct de vedere psihiatric”, a explicat ministerul pentru Libertatea. Angajatul MApN a fost trecut în rezervă în aprilie 2020, la cinci luni după ce victima a sesizat hărțuirea,. Conform unui răspuns acordat pe legea accesului la informațiile de interes public, la cererea Libertății, între 2014 și 2020 s-au înregistrat 9 plângeri de hărțuire sexuală în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Patru dintre acestea au fost înaintate către Parchetul Militar, toate fiind clasate. În 11 decembrie 2019, un angajat din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) a depus o plângere pentru hărțuire sexuală. Plângerea viza un alt angajat. În cadrul instituției, s-a constituit o comisie disciplinară. Cazul nu a fost înaintat Parchetului Militar. Militarul acuzat de hărțuire sexuală a fost declarat „inapt din punct de vedere psihiatric”. De la „apt limitat” la „inapt” „Acesta era, anterior acuzației de hărțuire, declarat «apt limitat» de o comisie medicală. După înregistrarea raportului persoanei agresate, o comisie organizată la nivelul unității a solicitat o nouă reevaluare psihiatrică, în urma căreia militarul a fost declarat «inapt» din punct de vedere psihiatric”, a explicat ministerul pentru Libertatea. Angajatul MApN a fost trecut în rezervă în aprilie 2020, la cinci luni după ce victima a sesizat hărțuirea, scrie Libertatea

. Un amănunt semnificativ este faptul că Zhou a "lucrat îndeaproape" cu oamenii de știință de la Institutul de Virusologie din Wuhan, inclusiv cu Shi Zhengli - directorul adjunct al laboratorului, cunoscută pentru cercetările sale privind coronavirusul la lilieci, ale căror rezultate au fost publicate în reviste de specialitate occidentale. Într-una dintre acestea Shi mulțumea institutului condus de dr Anthony Fauci pentru sprijinul financiar acordat, scrie Newsweek





Explozia preţurilor materialelor de construcţii ar putea suspenda temporar derularea contractelor. Ce măsuri propun constructorii. Sectorul de construcţii din România este afectat de creşterea semnificativă a preţurilor la o serie de materiale de construcţii începând cu primul trimestrul al acestui an, cu efecte negative imediate în derularea contractelor de construcţii, precum şi în contractele care urmează a fi licitate, informează Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO. Potrivit sursei citate, în acest context economic incert, societăţile de construcţii evaluează posibilitatea suspendării temporare a derulării contractelor până la clarificarea modului de preluare în contracte a acestor creşteri de preţuri semnificative la materialele de construcţii. Reprezentanţii ARACO menţionează că, aceste evoluţii ale preţurilor afectează sectorul de construcţii, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, precum şi interesele legitime ale societăţilor de construcţii,. Sectorul de construcţii din România este afectat de creşterea semnificativă a preţurilor la o serie de materiale de construcţii începând cu primul trimestrul al acestui an, cu efecte negative imediate în derularea contractelor de construcţii, precum şi în contractele care urmează a fi licitate, informează Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO. Potrivit sursei citate, în acest context economic incert, societăţile de construcţii evaluează posibilitatea suspendării temporare a derulării contractelor până la clarificarea modului de preluare în contracte a acestor creşteri de preţuri semnificative la materialele de construcţii. Reprezentanţii ARACO menţionează că, aceste evoluţii ale preţurilor afectează sectorul de construcţii, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, precum şi interesele legitime ale societăţilor de construcţii, scrie Adevărul

. În primă instanță, omul de afaceri a încercat să convingă judecătorul districtual că, pe de o parte, judecătorul care-l condamnase în România, Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, era șantajat de DNA, și, pe de altă parte, același judecător avea o legătură personală cu Gigi Becali, cel care a făcut prima plângere împotriva lui Popoviciu în acest caz, în 2008 , scrie Newsweek





Procedeele, dezvăluite recent, prin care a fost discreditată timp de aproape un an și jumătate o teorie de bun simț, aceea că virusul care a provocat pandemia ar fi putut proveni de la Laboratorul de Virusologie din Wuhan, ilustrează corupția din anumite domenii științifice. Este vorba despre acele domenii științifice cu mare miză financiară și maniera în care "știința" este politizată.Cotidianul britanic Daily Mail relatează că un om de știință care lucra pentru armata chineză, Yusen Zhou, ar fi solicitat un brevet pentru un vaccin împotriva COVID-19 în data de 24 februarie 2020, deci înainte ca boala să fie declarată pandemie globală. S-a întamplat asta fost la doar cinci săptămîni după ce China a confirmat pentru prima dată transmiterea coronavirusului de la om la om.. Argumentul hotărâtor pentru judecătorii Înaltei Curți de la Londra care au decis ca omul de afaceri Puiu Popoviciu să nu fie extrădat în România a fost că autoritățile judiciare din România nu au fost în nici un fel interesate dacă judecătorul de caz era corupt. Pe 11 iunie a.c., judecătorii Holroyde și Jay de la Înalta Curte de Justiție londoneză au dat verdictul în apelul omului de afaceri Gabriel "Puiu" Aurel Popoviciu, care contestase decizia de a fi extrădat în România. Statul român a cerut extrădarea sa în 2017, după ce Popoviciu a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul "Băneasa". În 2019, un judecător districtual de la Londra a decis extrădarea. După încă doi ani, însă, Înalta Curte de Justiție de la Londra a întors, definitiv, verdictul: Popoviciu poate rămâne în Anglia și, astfel, să fie protejat de executarea pedepsei cu închisoarea din România.În multe orașe ale României sistemele de încălzire centralizată nu mai sunt funcționale. Mulți dintre locuitori se încălzesc folosind centralele de apartamente pe gaz. Numai că emisiile de CO2 și implicit folosirea centralelor ar putea fi taxate suplimentar. Dumitru Chisăliţă, președinte Asociația Energia Inteligentă a stat de vorvă cu jurnaliștii RFI pe această temă. Ascultă aici discuția lor FNUASS a avut încasări totale de 12,63 de miliarde de lei în primele patru luni din acest an, cu 1,53% mai mari decât în aceeaşi perioadă din 2020, reiese din analiza Economica.net, făcută pe baza execuţiilor Fondului.Fondul din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate depinde de veniturile provenite din contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), pe măsură ce continuă să scadă ponderea taxei clawback în încasările FNUASS. CASS aduce cei mai mulţi bani la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, însă e plătită de tot mai puţini oameni, scrie Economica.net Companiile al căror business depinde de poziţionarea la căutările clienţilor pe Google trebuie să se asigure că au un site adaptat pentru a fi accesat de pe echipamente mobile şi care este interactiv dacă vor să se asigure că nu sunt penalizaţi de motorul de căutare.„2021 este un an cu multe schimbări. În ceea ce priveşte opti­mizările clasice, adică meta taguri, imagini, conţinut sau URL-uri nu se schimbă mult. Însă, a fost finalizat update-ul legat de mobile first. Mai exact, site-ul trebuie gândit, în primul rând, pentru mobil unde majoritatea utiliza­torilor se află în ziua de astăzi şi unde, ca urmare, Google trimite majoritatea tra­ficului. De ase­menea, este în curs de adoptare un update care introduce con­ceptul de web core vitals, care va fi urmaşul conceptului mai vechi de page speed din vara anului 2021 , potrivit ZF Adrian Vascu, senior partner la Veridio, consideră că reforma cu privire la impo­zitarea şi evaluarea pro­prie­tăţilor din Româ­nia, regă­sită în Planul Naţional de Redresare şi Re­zilienţă (PNRR), care cuprinde circa 1.000 de pagini unde sunt tratate o multitu­dine de subiecte, scoate la iveală faptul că nu există o cunoaştere aprofundată a subiectului.Acesta menţionează că o problemă care s-a tot discutat la nivel de ţară şi care reiese din lucrurile nescrise în PNRR este cea a impozitelor mici pe proprietăţi în Româ­nia, pe care nimeni nu a avut curajul să le majoreze. În interiorul PNRR este ascunsă această cerinţă, spune el, fără a fi un obiectiv declarat de a creşte aceste impozite, scrie ZF Producătorii de carne de porc estimează o creştere a preţului cărnii de 25% în 2021 comparativ cu 2020, în contextul în care pesta porcină africană evoluează pe teritoriul României şi importurile de carne de porc cresc, pe de o parte, iar costul furajelor pentru animale a crescut cu două cifre, pe de altă parte. nsă, porcesatorii spun că o creştere exponenţială ar reduce foarte mult cererea, astfel că nu prevăd creşteri mai mari de 5%.„În condiţiile în care pesta porcină africană (PPA) evoluează în continuare cu agresivitate pe teritoriul României, balanţa comercială este puternic afectată de importuri masive, iar costul de producţie este semnificativ afectat de preţul ridicat al furajelor - cu 25% mai mare în 2021 faţă de 2020, estimăm pentru lunile următoare, o creştere cu minimum 25% a preţurilor pentru consumator”, au spus reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), scrie ZF Pe hârtie, Brexit-ul a fost încheiat. Problema graniței irlandeze rămâne însă nerezolvată. De la 1 iulie, cârnații britanici nu vor mai putea trece necontrolați în Irlanda de Nord, o dilemă reprezentativă a acestui impas diplomatic. Boris Johnson a semnat un acord de comerț între Irlanda de Nord (parte a Marii Britanii) și Republica Irlanda (parte a Uniunii Europene) acum un an și jumătate, care ar fi asigurat desfășurarea în continuare a schimbului de bunuri la graniță. Protocolul previne crearea unei granițe dure pe insulă. Irlanda de Nord rămâne, practic, parte din piața unică și impune standardele europene pe importurile din restul Regatului Unit. Tirurile cu mărfuri pot trece astfel din Irlanda în Irlanda de Nord fără a fi controlate. De ce este greu de respectat acest principiu? Pentru că în ceea ce privește Irlanda de Nord, politica este adesea un joc cu sumă zero. Menținerea graniței din Irlanda cât mai stabilă, în forma din protocolul curent, înseamnă deteriorarea legăturii Irlandei de Nord cu restul Regatului Unit. Iar punerea graniței UE în Marea Irlandei ar însemna unirea de facto a insulei irlandeze, în ochii loialiștilor Regatului Unit , scrie Europa Liberă . Instrumentele desfășurate în sprijinirea economiei (programele de relaxare cantitativă în sfera monetară, respectiv pachetele fiscale de 1,9 trilioane de dolari în SUA și 750 de miliarde de euro în Uniunea Europeană) sunt de dimensiuni nemaivăzute în istorie, cel puțin în vremuri de pace.Arhitecții acestor programe încearcă să convingă publicul că „de data asta e altfel”, parafrazând titlul unei celebre cărți de Carmen Reinhart și Ken Rogoff („This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly”, Princeton Press, 2009).Numai că titlul lucrării originale este ironic; autorii arată că, în istorie, excesele fiscale și monetare sunt întotdeauna pedepsite, fie printr-o criză a datoriilor, fie prin (hiper)inflație, fie printr-o combinație a acestora., scrie Lazea pe Cursdeguvernare.ro Vasile Balcan, administratorul Marsat SA Roman, unul dintre jucătorii cheie din domeniul furnizării de inputuri și piese de utilaje și trading de cereale din regiunea Moldovei și totodată fermier care lucrează o suprafață cumulată de peste 3.300 ha, trage un semnal de alarmă privitor la modul total disfuncțional în care este reglementată piața forței de muncă din România, cu consecințe directe asupra uneia dintre cele mai dure ramuri ale muncii, agricultura.”Consider că Forța Fermierilor trebuie să militeze pe lângă autoritățile centrale pentru legiferarea unui regim de impozitare pentru munca în agricultură, similar celui din construcții. Adevărul e că în ultima perioadă pentru agricultori nu s-a făcut absolut nimic. S-au promis foarte, foarte multe lucruri, dar nu s-au realizat, de la despăgubirile de secetă pentru culturile de primăvară, până la alocarea de fonduri pentru proiecte strategice de irigații. În criza financiară în care se zbate fiecare producător agricol, cred că această facilitate pe care ar trebui s-o dea guvernul, ar fi foarte, foarte binevenită și ar reprezenta o mică alinare pentru multele promisiuni neonorate. Să nu fim înțeleși greșit. Noi nu condamnăm impozitarea din construcții. Este un lucru foarte bun, dar să-l aplicăm și la agricultori, fiind ramura care după mine are cea mai mare nevoie de o astfel de facilitate”, a spus fermierul, citat de AgroIntel.ro . Ce urmăresc românii atunci când decid achiziția unui televizor? Analiştii din comerţul online cu electrocasnice estimează o creștere de peste 10% a vânzărilor de televizoare în perioada mai-iulie, generată, în primul rând, de interesul crescut pentru vizionarea meciurilor de la Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2020. Față de edițiile anterioare, când nu existau restricții de socializare, microbiștii vor urmări meciurile de la EURO 2020 preponderent de acasă. Se estimează vânzări de peste 5.000 de televizoare în perioada mai – iulie din acest an și ia în calcul un plus de peste 10% a numărului de televizoare comercializate în 2021 față de anul anterior. Categoria de televizoare înregistrează, de la începutul anului, și o creștere a prețului mediu de achiziție, scrie FinEco24News „Simțeam că devin agresiv. Că familia e un ceva care nu mă lasă să joc”. „Făceam tot posibilul să ies din realitatea zilnică și să joc. Îmi ignoram copilul și familia. Le ignoram nevoia de a petrece timp cu mine și invocam tot felul de lucruri ca să merg, direct sau pe ascuns și să joc FIFA, știi?” își începe Lucian povestea.Are aproape 40 de ani și și-a petrecut mare parte din pandemie undeva lângă București, alături de soția și fiica lui, aproape adolescentă. „Copilul mă ruga să facem ceva împreună și îi spuneam că vin în zece minute. Și mă duceam să mai joc eu un joc”, își amintește acum.Stăm pe o bancă în parc și pe fundal se aude tot mai tare cum cineva taie iarba. Lucian ridică vocea și râde mult de el însuși. Se ironizează la aproape fiecare propoziție și pare că se minunează de ce îi iese pe gură, scrie PressOne Zilele acestea societatea e împărțită practic, pentru a nu știu câta oară, în două tabere. Iar relația dintre ele pare de tipul „noi cu ai noștri, voi cu ai voștri”, de parcă acel N din PNRR, care vine de la Național, nici nu ar exista.De unde vine râca? Din slaba comunicare pe care actualul Guvern a aplicat-o în cazul acestui act atât de important pentru viitorul economiei și pentru poziția României în marea familie europeană. Să construiești unilateral un proiect – care în final putea fi chiar un plan de țară de care România nu are parte de 30 de ani – și să comunici concluziile atunci când nu mai era nimic de făcut e destul de cinic. Politicienii noștri aflați la conducere ne-au arătat încă o dată că nu dau doi bani pe noi și suntem doar buni să îi votăm și să plătim, an de an, oalele sparte de ei, scrie project-e.ro