​Adela Jansen preia conducerea Coaliției pentru Dezvoltarea României de la 1 iulie

„Pentru perioada următoare ne vom concentra asupra implementării PNRR, îmbunătățiriiabsorbției fondurilor europene, a priorităților identificate pe fiecare domeniu in care platformanoastră este implicata. Astăzi am transmis primului ministru un număr de 37 de măsuri pe caregrupurile de lucru ale CDR le consideră esențiale pentru perioada care urmează. Mediul deafaceri are atât capacitatea cât și dorința de a contribui concret la dezvoltarea și viitorulRomâniei.” a subliniat doamna Adela Jansen, viitorul coordonator al CDR.Conform sursei citate, cele 37 de măsuri propuse de CDR sunt subsumate celor 5 axe strategice, stabilite în 2020:• Predictibilitatea cadrului legislativ și proactivitatea față de legislația europeană princreșterea transparenței decizionale si a unui dialog social eficient;• Reducerea deficitului sistemic din piața forței de munca prin scăderea migrației talentelor,atragerea românilor din diaspora, deschiderea pieței muncii către cetățenii non-UE și operaționalizarea unui sistem de învățământ modern, conectat la nevoile angajatorilor;• Eficientizarea relației dintre companii și instituțiile publice prin digitalizare și debirocratizare• Stimularea absorbției fondurilor europene;• Dezvoltarea infrastructurii de transport, sănătate și educație.