Cristian Popa, BNR: În această perioadă România importă inflaţie. Banca Națională estimează că în decembrie inflația va fi de 4,1%, dar alți economiști vorbesc de 4,4% sau chiar 4,5%

”Pericolul inflaționist este real, iar în această perioadă România importă inflaţie. Preţurile internaţionale la mărfuri au crescut semnificativ însă trebuie să spun că facem ceea ce facem de obicei. Banca Naţională este la datorie. Suntem atenţi aşa cum ne ştiţi”, a afirmat, joi, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) într-o videoconferinţă organizată de ziarul Bursa. Dealtfel, într-un raport publicat joi și destinat investitorilor, echipa de cercetare din BRD estimează că inflația va urca la 4,4% la finalul acestui an. Economiștii BCR sunt și mai pesimiști, mizând pe o creștere a prețurilor de 4,5%, peste cifra pe care o estimează Banca Națională, de 4,1% (pentru finalul anului).





”Ne așteptăm ca IPC să crească constant și să continue să se plaseze în mod constant peste limita superioară a intervalului țintit de BNR (2,5% ± 1 pp) în H2'21, ajungând la 4,1% la sfârșitul trimestrului III și la 4,4% la sfârșitul trimestrului 4, cu o medie anuală de 3,75%. În ceea ce privește factorii determinanți, IPC va continua să fie alimentat de componente exogene, mai precis de creșterile prețurilor la gazele naturale și de dinamica prețurilor volatile ale produselor alimentare, de creșterea prețurilor la materiile prime și de perturbările lanțurilor de aprovizionare”, se arată în raportul BRD citat.



"Avem şi ştim că avem o răspundere mare în faţa cetăţenilor, aceea de a prezerva puterea de cumpărare a monedei naţionale. Avem mandatul de stabilitate a preţurilor. Cred însă că este prematur să spunem mai mult la acest moment, decât că stăm alături de mandatul nostru, că vom fi cerebrali, raţionali, ca şi până acum şi cred că am arătat că putem face asta", a declarat Cristian Popa, citat de Agerpres.Întrebat despre spaţiul de manevră al BNR, el a afirmat că instituţia a păstrat spaţiul de manevră, iar dacă ne uităm în zonă acesta este "decent"."Cred că suntem într-o poziţie bună. Atâta timp cât subiectul inflaţie a revenit pe tapetul discuţiilor publice, cred că noi suntem într-o poziţie bună şi cred că nu am exagerat anul trecut când ne-am limitat cu reducerile de dobândă", a menţionat Cristian Popa.De asemenea, el a declarat că recuperarea pierderii de PIB din 2020 va avea loc anul acesta.Întrebat cu privire la riscurile la adresa economiei din perioada următoare, el a menţionat riscul inflaţiei şi a spus că "nu trăim izolaţi", iar atunci când creşte preţul petrolului sau materiilor importăm aceste evoluţii. La nivelul sectorului bancar riscurile sunt relativ limitate, a precizat Popa.Rata anuală a inflaţiei a urcat la 3,8% în luna mai a acestui an, de la 3,2% în aprilie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, mărfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).Conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei publicat de Banca Naţională a României, rata anuală a inflaţiei IPC se va înscrie pe o traiectorie pronunţat ascendentă în lunile următoare şi va atinge nivelul de 4,1% în luna decembrie.