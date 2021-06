În fiecare zi, speranța de viață din România crește cu peste 5 ore. Cum te-ar putea afecta asta la pensie. Vezi și câți ani trăiește un român pensionat la 60 de ani

Calculele sunt relativ simple: Un an are 365 de zile (sau 366 în anii bisecți), adică 8.760 ore. În 1969, speranța de viață era de puțin peste 590.000 de ore (67,33 ani, iar în 2019 speranța de viață la naștere era de 78,2 ani adică de 685.032 ore. Făcând diferențele și împărțelile necesare, rezultă că speranța de viață la naștere crește cu 5,2 ore pe zi.

E drept, generațiile de azi trăiesc în cu totul alte condiții decât cele de acum 100 de ani. Poluarea era pe atunci alta, mijloacele de trai diferă și ele radical, astfel încât guvernanții sunt obligați să ia decizii (costisitoare și decisive) pentru a conserva mijloacele de trai ale generațiilor mai tinere și ale celor viitoare, au explicat vineri reprezentanții unei firme de pensii private în cadrul unui eveniment cu presa organizat de Finmedia la Predeal.



O dată cu schimbările demografice, o politică orientată către pensionarii de astăzi nu este în interesul celor mai tinere generații, care vor trebui în cele din urmă să plătească factura, au mai spus aceștia.



Valorile de 17,8 și 22,3 ani rezultă din mortalitatea la vârstele de 60 ani și peste (ca probabilități) din anul 2017 (adoptate și pentru anul 2020, diferențele nu sunt semnificative). Cu alte cuvinte, se admite că această mortalitate pe vârste va subzista și în deceniile viitoare. Nu, mortalitatea pe vârste este de așteptat să-și continue regresul în toate populațiile europene și, mai ales, în contextul valorilor ridicate din țara noastră, mai spune Ghețău.



Utilizând diagrama lui Lexis, calculele demografului român ajunge la următoarele valori ale speranței de viață la vârsta de 60 ani în generația 1960, reprezentând speranța de viață a celor pensionați în anul 2020: 17,8 ani x 1,08=19,3 ani la bărbați și 22,3 ani x 1,11=24,8 ani la femei. Valorile sunt superioare cu 1,5 și, respectiv, 2,5 ani față de cele rezultate din mortalitatea din anul 2020 la vârstele de 60 ani și peste.



Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, a declarat că se lucrează în prezent (la Ministerul Muncii ) la o nouă lege a pensiilor, deoarece acest sistem nu poate să rămână „sustenabil” fără unele modificări, în contextul în care generaţiile numite „decreţei” se îndreaptă spre vârsta de retragere din activitate. „În România este nevoie de o nouă lege a pensiilor, tocmai pentru că şi aici s-au schimbat elementele demografice care erau valabile acum 10 sau 15 ani. (...) Nici eu nu am spus aşa ceva (că s-ar modifica vârsta de pensionare - n.r.). Am spus că, în momentul de faţă, vorbim de o nouă lege a pensiilor şi că acest element, care trebuie cumva calibrat cu speranţa de viaţă, este o realitate la care ne uităm. (...) Este o temă importantă. Sunt convins că fiecare român înţelege. Din moment ce astăzi suntem în situaţia să tot reglăm pensiile din urmă, (...) să recalculăm punctul de pensie şi avem acest mecanism care creează dezechilibre, este nevoie de o nouă abordare a întregului sistem. Uitându-ne şi pe ceea ce se întâmplă cu acele generaţii numite „decreţei”, care se îndreaptă spre vârsta de pensionare, sistemul nu poate să rămână sustenabil dacă nu facem aceste modificări”, a adăugat vicepremierul.