Averea românilor a crescut cu aproape 10% în pandemie / Alocarea activelor românești este caracterizată de o creștere puternică a asigurărilor de viață și a pensiilor (studiu)

În ceea ce privește România, BCG prognozează că segmentele de avere financiară vor rămâne stabile în următorii cinci ani, cu o creștere lentă a celui mai bogat segment și o scădere foarte lentă a celui cu o avere sub 250.000 de dolari.

Noii ,,ultra”: China va depăși SUA

Raportul, intitulat Global Wealth 2021: When Clients Take the Lead, arată că, în 2020, mulți clienți care folosesc serviciile de administrare a averii au ales investițiile alternative în goană după randamente mai bune, în detrimentul obligațiunilor cu randamente mici. Ca parte a acestei tendințe, activele reale, reprezentate în principal de proprietățile imobiliare, au atins un maxim istoric de 235 trilioane de dolari. Cu toate acestea, Asia, care deține cea mai mare concentrație de avere în active reale (84 trilioane de dolari, 64% din totalul regional), va avea parte de o creștere a activelor financiare ce va depăși creșterea activelor reale (7,9% față de 6,7%) în următorii ani. Fondurile de investiții asiatice, cu excepția Japoniei, vor înregistra cea mai rapidă creștere a clasei de active financiare, cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 11,6% până în 2025.Conform raportului, America de Nord, Asia (cu excepția Japoniei) și Europa de Vest vor fi principalii generatori de bunăstare financiară la nivel global, reprezentând 87% din noua creștere a bunăstării financiare la nivel mondial, din prezent până în 2025. BCG preconizează că, datorită creșterii financiare înregistrată de Asia, până în 2023 Hong Kong îi va lua locul Elveției ca lider de piață pentru administrarea bunăstării transfrontaliere.Categoria bunăstării „ultra” – persoane a căror avere individuală depășește 100 de milioane de dolari - s-a extins în 2020, 6.000 de persoane alăturându-se grupului de 60.000 de oameni, înregistrând o creștere de 9% de la un an la altul, începand din 2015. În prezent, categoria deține o avere combinată de 22 trilioane de dolari în investiții, reprezentând 15% din totalul lumii.Potrivit BCG, China urmează ca, până la sfârșitul deceniului, să depășească SUA, fiind țara cu cea mai mare concentrație a categoriei „ultra”. Dacă averea investibilă continuă să crească la rata anuală actuală de 13%, China va găzdui 10,4 trilioane de dolari în active ultra până în 2029, mai mult decât orice altă piață din lume. SUA se va situa imediat sub China, cu un total estimat de 9,9 trilioane de dolari până în 2029.Și categoria „ultra” se schimbă, odată cu creșterea segmentului generației următoare. Aceste persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au orizonturi de investiții mai largi, un apetit mai mare pentru risc și manifestă adesea dorința de a-și utiliza averea pentru a crea un impact pozitiv asupra societății, dar și pentru a obține profituri solide. Mulți administratori de avere nu sunt încă pregătiți să îi asiste noua categorie „ultra”.Piețele ce înregistrează o creștere ridicată reprezintă o oportunitate, însă administratorii de avere trebuie să construiască și să înțeleagă diferențele locale și schimbările demografice cheie. De exemplu, femeile reprezintă acum 12% din categoria „ultra”, majoritatea provenind din SUA, Germania și China. Segmentul de generație următoare va fi, de asemenea, un factor influent al creșterii viitoare în următorul deceniu. Indiferent dacă este vorba despre un client cu nevoi simple sau cu o valoare netă extrem de mare, managerii trebuie să ofere un serviciu personalizat pentru a surprinde în mod eficient următorul val de creștere.Bunăstarea financiară: Bunăstarea financiară este definită ca avere totală, excluzând activele imobiliare cum ar fi bunurile imobiliare, bunurile durabile de consum, pasivele, aurul nemonetar și alte metale, deținute de persoane fizice adulte.