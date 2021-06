​Business report De azi, masca nu mai e obligatorie în aer liber în Grecia. Micul război al gazelor din Balcan. John McAfee, creatorul softului antivirus, s-a sinucis. ​​Satul în care nu se vaccinează nimeni

​Satul în care nu se vaccinează nimeni ● Năsui, despre preţurile de pe litoralul românesc: Este o problemă de taxare a muncii ● Criză de personal calificat în HoReCa ● Masca nu va mai fi obligatorie în aer liber în Grecia, începând de joi ● Tun de două milioane de euro dat unei bănci franceze de o grupare de români ● Șomaj tehnic la C:N. Aeroporturi București, tocmai când traficul aerian de pasageri este în creştere ● Micul război al gazelor din Balcani ● John McAfee, creatorul softului antivirus, s-a sinucis ●Țara care a împrumutat 1 miliard de dolari de la China și acum este la un pas să piardă o parte din teritoriu ● Dosarul electronic de sănătate: Autorităţile pregătesc relansarea platformei cu ajutorul STS ● O țară reformată prin OUG-uri sau lupta Cîțu–Orban? ● Bugetul PNDL pe 2021 s-a epuizat: programul-fanion de fidelizat primari și performanța sa ● Senatul a adoptat tacit proiectul care dă din nou liber la vânzarea terenurilor către străini ●Vești fantastice din economie! Inflația INS este a tuturor și a nimănui ● Românca dintre mafia italiană și gigantul chinez ● Cu o generație Z imună la reclamele tradiționale, TikTok for Business bătătorește un nou drum între branduri și utilizatorii tineri.





​Satul în care nu se vaccinează nimeni. „Orașul vaccinează satul” e noua strategie propusă de Gheorghiță. Va fi pusă în practică de „personalul vaccinator” din centrele urbane, obligat să meargă săptămânal prin sate să convingă oamenii că vaccinul e bun.I-am luat-o puțin înainte, să pregătim terenul. Am ales Cămârzana, localitate de frontieră din județul Satu Mare, care conduce topul comunelor codașe la vaccinare. Vaccinul a împărțit lumea din sat, în sensul că sunt unii care se mai gândesc și alții care știu sigur că nu-l vor face deloc. Autoritatea medicală din Cămârzana, medicul de familie, s-a pronunțat împotrivă:







Cu o generație Z imună la reclamele tradiționale, TikTok for Business bătătorește un nou drum între branduri și utilizatorii tineri. Fără doar și poate, TikTok a ajuns un fenomen social în toată lumea, care a prins foarte bine și în rândul adolescenților și tinerilor din România. De la challange-uri virale și până la filtre care te fac să râzi cu gura până la urechi, românii au îmbrățișat foarte bine platforma pe care mulți din utilizatori au ajuns peste noapte „vedete” ale online-ului. Facebook și chiar și Instagram sunt deja rețele sociale „vechi” sau „pentru bătrâni”, în ochii lor, motiv pentru care conținuturile expuse nu-i mai atrag la fel de mult sau chiar deloc, Fără doar și poate, TikTok a ajuns un fenomen social în toată lumea, care a prins foarte bine și în rândul adolescenților și tinerilor din România. De la challange-uri virale și până la filtre care te fac să râzi cu gura până la urechi, românii au îmbrățișat foarte bine platforma pe care mulți din utilizatori au ajuns peste noapte „vedete” ale online-ului. Facebook și chiar și Instagram sunt deja rețele sociale „vechi” sau „pentru bătrâni”, în ochii lor, motiv pentru care conținuturile expuse nu-i mai atrag la fel de mult sau chiar deloc, scrie wall-street.ro





Apetitul românilor pentru investiţii şi cheltuieli nu e deloc frânat de vremea potrivnică: creşterea creditelor a depăşit ritmul economisirii şi în luna mai. Încă o lună în care creditele au crescut mai rapid decât depozitele, conform statisticilor BNR. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2021 cu 0,9 la sută faţă de aprilie 2021 (0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 296 269,3 milioane lei. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna mai 2021 cu 0,6 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 435 903,8 milioane lei și cu 13,7 la sută (9,5 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020. Creditul în lei, cu o pondere de 70,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 29,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,4 milioane lei (+0,1 la sută când indicatorul este exprimat în euro), Încă o lună în care creditele au crescut mai rapid decât depozitele, conform statisticilor BNR. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna mai 2021 cu 0,9 la sută faţă de aprilie 2021 (0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 296 269,3 milioane lei. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna mai 2021 cu 0,6 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 435 903,8 milioane lei și cu 13,7 la sută (9,5 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020. Creditul în lei, cu o pondere de 70,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 29,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,4 milioane lei (+0,1 la sută când indicatorul este exprimat în euro), scrie FinEco24News.

„Doctorița noastră o zis că nu vrea să moară oamenii din cauza ei, că unii rezistă de la vaccin, alții nu. Se mută acuma cu casa, că ea de la releurile alea nu rezistă să steie sub deal. Sunt niște antene să meargă interneturile și ăstea. Îs mai multe puse și o zis doctorița că alea tare atacă”. Mai spre deal, pe drumul spre Turț Băi, o altă femeie lucrează în gospodărie. Covidul n-a ajuns la Cămârzana, ne informează, și oricum s-a „cam grijit și ferit”. „N-o fost aici bolă deloc, e aer curat”, vine explicația. Despre vaccin nu prea știe ce să creadă. „Nu s-o vaccinat nimeni la noi în sat. Zice că ne pune cip din ăla”, scrie PressOne Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, afirmă că preţurile de pe litoralul românesc sunt prea mari. Acesta dă un exemplu şi spune că închirierea unui şezlong este destul de costisitoare. Ministrul a fost întrebat în cadrul emisiunii „Interviurile lui Vitalie” cum i se pare preţul unui şezlong la Mamaia, în contextul în care Bulgaria, concurenţa noastră nemijlocită, a anunţat reduceri pe litoral pentru a atrage turiştii. „Nu mă duc la Mamaia, dar cred că este în jur de 50 de lei.", a răspuns Năsui, potrivit Stirileprotv. Potrivit sursei citate, 50 de lei este media, dar preţul unui şezlong pe litoralul românesc poate ajunge şi la 100-150 de lei. Năsui a recunoscut că preţurile sunt prea mari. „Foarte mare. Dar până la urmă hai să vedem cum se întâmplă lucrurile în Bulgaria. De ce credeţi că în Bulgaria se promovează turismul mai bine decât la noi? Asta este ce vă spuneam mai devreme. Trebuie aceste structuri asociative unde puterea să nu fie în jurul unor politicieni, ci să fie în jurul unor oameni care au interes să dezvolte zona, scrie Adevărul. Angajatorii din industria HoReCa au parte de o competiţie puternică din partea operatorilor din străinătate, care au nevoie urgent de forţă de muncă şi care plătesc, totodată, salarii mai mari decât cele din ţara noastră.Potrivit directorului general Ana Hotels, Simona Constantinescu, există o migraţie masivă de personal calificat de cetăţenie română care îşi caută de lucru şi pleacă din ţară, salariul fiind un factor determinant. „Ne confruntăm cu probleme în momentul acesta legate de personal - pentru că aşa cum noi am repornit turismul - au repornit şi hotelurile, restaurantele închise complet în acest an şi trei luni, plus vasele de croazieră, care au reînceput angajarea şi, atunci, avem o migraţie de personal calificat de cetăţenie română care îşi caută de lucru şi pleacă. În schimb, personalul pe care noi deja începusem să îl aducem din Asia vine mai greu şi pentru că acolo este un alt val - şi atunci este o oarecare reticenţă, dar vine. Am vorbit ieri cu nişte parteneri care au venit cu avionul şi mi-au spus că avionul de Dubai era 30% cu contingent de muncitori asiatici. Deci, am zis că fac recrutare în aeroport. O să-mi mut un departament de resurse umane în aeroport", a menţionat Simona Constantinescu, potrivit Adevărul.ro Purtarea măștii în aer liber nu va mai fi obligatorie în Grecia, începând de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi eliminate de luni, informează Digi24. Măsurile vin în contextul în care situația epidemiologică s-a ameliorat, mai ales datorită vaccinării. Pe de altă parte, țara se află sub un val de căldură care face dificilă purtarea măștii.Măștile sanitare de protecție rămân însă obligatorii în spațiile închise, dar și la exterior, acolo unde este aglomerație, au anunțat miercuri autoritățile. Care sunt restricțiile pe plajă Alte măsuri anunțate se referă la creșterea numărului de persoane la o masă în restaurante (de la 6 la 10), nunți și botezuri cu până la 400 de invitați (de la 300), dar și la creșterea la 120 a numărului de persoane prezente pe plajă la fiecare 1.000 de metri pătrați, scrie Libertatea Liderul rețelei a ajuns apoi expert în tranzacții în Irlanda. Cazul a fost soluționat de justiția română luna trecută, după zece ani. Dintre cei 26 de inculpați, doar șapte au primit condamnări cu executare. Victime au fost clienții băncii franceze La Banque Postale. Inițiatorul grupării, un tânăr din județul Cluj, și-a recunoscut faptele și a fost condamnat la cinci ani și patru luni închisoare. În timpul procesului, el s-a stabilit în Irlanda, unde, în prezent, lucrează în domeniul securității tranzacțiilor online.În perioada 2010-2012, gruparea de români coordonată de un tânăr din Cluj-Napoca a devalizat conturile a sute de cetățeni francezi, clienți ai băncii La Banque Postale. Peste 300 de tranzacții frauduloase au realizat hackerii români, transferând din conturile francezilor în conturile unor români peste două milioane de euro. Potrivit oficialilor băncii franceze, o parte din sumă a fost blocată prin sistemul de securitate pe ultima sută de metri, astfel încât prejudiciul final a fost stabilit la peste 1,3 milioane de euro. Coordonatorul grupării era un bărbat de 35 de ani din județul Cluj, devenit hacker. Acesta a cooptat trei apropiați, care la rândul lor au recrutat alte 22 de persoane, concepând o schemă complexă de fraudare a băncilor din Europa prin atacuri de tip phishing, scrie Libertatea . 800 de angajați ai CN Aeroporturi București intră pe rând în șomaj tehnic, începând cu 1 iulie. Decizia a fost luată având în vedere situația financiară a companiei. Măsura, temporară, va fi implementată astfel încât impactul asupra pasagerilor să fie nesemnificativ, susține CNAB.Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. a aprobat, în ședința din 22 iunie, implementarea măsurii șomajului tehnic începând cu data de 1 iulie 2021, pentru o perioadă de 2 luni, anunță compania.Decizia a fost luată având în vedere situația financiară a companiei și rezultatele pe primele 5 luni ale anului 2021, potrivit RFI Directorul Transgaz, Ion Sterian, s-a plâns din nou de lentoarea cu care bulgarii și grecii derulează proiectul interconectorului între rețelele de gaze ale celor două state, un proiect care are o miză importantă pentru România. “Îmi pare rău că nici astăzi bulgarii și grecii nu sunt gata. 180 de kilometri de conductă. De 13 ani. Trecut pe PCI (lista proiectelor de interes comun aprobată de Comisia Europeană n.red.), finațat de Comisia Europeană, interconectorul dintre Bukgaria și Grecia (IGB-n.red.), Stara Zagora-Komotini, nu l-au finalizat nici acum. Ca să putem să preluăm gaze în primul rând pentru tranzit, în majoritate, și apoi să acoperim declinul de producție în România, care este în creștere”, a spus Sterian, potrivit economica.net John McAfee (75 de ani), creatorul software-ului antivirus care îi poartă numele, este indicat că s-a sinucis într-o închisoare din Spania, unde era închis în așteptarea deciziei instanței dacă va fi sau nu extrădat în Statele Unite pentru acuzații legate de evitarea impozitelor. Cu doar câteva ore înainte, Curtea Națională a Spaniei a aprobat extrădarea lui McAfee în SUA. Acuzațiile de evaziune fiscală ar fi putut duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la 30 de ani. El a fost găsit însă decedat în această seară, în celula sa din Barcelona, iar surse din poliție afirmă că s-a sinucis, scrie profit.ro Muntenegru ar putea pierde o parte din teritoriu. A împrumutat un miliard de dolari de la chinezi, ca să facă o austradă care să traverseze ţara. La execuţie a venit tot o firmă din China, care, din 2015 şi până acum, a făcut 40 de kilometri de autostradă şi a terminat banii, scrie Aleph News Dosarul electronic de sănătate (DES) ar putea redeveni accesibil pacienţilor în viitorul apropiat, după ce Ministerul Sănătăţii (MS) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au oficializat un ordin comun ce aduce o serie de modificări acestei platforme. În plus, CNAS urmează să încheie, în curând, un contract cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) pentru modernizarea platformei DES, printre altele. Deşi a fost implementat încă din 2015, dosarul electronic de sănătate a fost folosit cu intermitenţe de pacienţi şi instituţii din domeniul medical până în 2018 când a devenit permanent offline. Ordinul comun MS şi CNAS nr. 643/489/2021, oficializat marţi, va permite pacienţilor să facă noi operaţiuni în cadrul dosarului lor electronic de sănătate. O primă modificare vizează modul în care sunt preluate în sistem datele pacienților. Concret, acestea se vor prelua direct de la furnizorii de servicii medicale, “fără a mai fi nevoie ca acele informaţii să fie reintroduse de pe documente justificative pe care pacientul este obligat să le prezinte” , scrie avocatnet.ro Falia produsă între premierul Cîțu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, se poate transforma într-un război între Guvern și Parlament. Europa Liberă a discutat cu mai mulți aleși, care nu cred că este oportun ca Executivul, sub pretextul reformei, să abuzeze de Ordonanțele de Urgență.Lupta internă din PNL începe să se manifeste și ca o rivalitate între Guvern și Parlament. Cine face reforma mai bine sau mai repede? Premierul Cîțu spune că s-a săturat să aștepte votul din forul legislativ pe diferite proiecte de lege care au trecut prin Guvern.„Va trebui să facem reformă prin Ordonanțe, altă soluție nu văd”, „Guvernul își va asuma reformele”, „trebuie să grăbim ritmul”, „nu voi aștepta după Parlament să se hotărască”, sunt doar câteva mesaje ale premierului prezentate la postul public de televiziune, scrie Europa Liberă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a informat autoritățile locale, printr-o scrisoare, că fondurile PNDL pentru anul 2021 au fost deja epuizate. Recomandarea ministrului: finanțarea proiectelor din surse proprii sau sistarea lucrărilor.Anticipând acest moment, președintele PNL Ludovic Orban și, ulterior, premierul Florin Cîțu, au vorbit săptămâna trecută despre posibila relansare a PNDL, cu un program PNDL 3 care ar urma să fie lansat în toamna acestui an, scrie cursdeguvernare.ro Adoptat tacit! Proiectul de lege care dă din nou liber vânzării terernurilor agricole către străini a fost adoptat în mod tacit de către Senatul României, prima cameră parlamentară sesizată. Actul normativ inițiat de aleși din USR-PLUS, UDMR și PNL, susținut și de ministrul Adrian Oros în calitate de senator PNL, prevede eliminarea condițiilor prin care cumpărătorii de teren trebuie să facă dovada că au rezidență stabilă în România și că desfășoară activități agricole.Proiectul de lege a fost aspru criticat de fermieri care au cerut menținerea condițiilor suplimentare pentru străinii care cumpără teren agricol în România. Inclusiv printr-o scrisoare deschisă, organizațiile de agricultori au semnalat că forma propusă pentru modificarea legislației actuale nu face decât să dea din nou liber speculei cu terenuri, în defavoarea fermierilor români , scrie Agrointel.ro Nivelul prețurilor este un subiect diferit de dinamica acestui nivel în timp. Dinamica acestui nivel este inflație doar dacă este GENERALIZATĂ. Toate prețurile cresc față de nivelul inițial. Toate, nu doar unele. În general, atunci când unele prețuri cresc și altele scad nu avem inflație.Din păcate, nu putem pune în fața noastră un indice care să măsoare cu exactitate acest lucru. Pentru că nu putem avea pe radar TOATE bunurile și serviciile tranzacționate în piață. Și nici nu putem vedea cu acuratețe cum se întâmplă acest lucru teritorial. Și nici nu putem vedea cu exactitate cum se întâmplă acest lucru în funcție de cantitatea consumată din fiecare bun, în fiecare punct al țării, scrie project-e.ro Cea mai mare corporație de tutun din lume, China Tabacco, împreună cu fabrica sa din Romania și cu mafia italiană s-au blocat într-un container clonat. Cazul arată legături dintre oficiali români ai companiei și crima organizată de pe bătrânul continent. Adina Ionescu, 37 de ani, fostul director de marketing al China Tabacco, este acuzată de procurorii italieni c-ar fi avut un rol important într-o operațiune de trafic cu țigări dejucată la Napoli. În dosar sunt anchetate personaje conectate la temuta Camorra, mafia napoletană. Doamna Ionescu locuiește în Buzău și a lucrat la China Tabacco Europe peste 10 ani. A părăsit firma în iarna lui 2018, fiind extrădată în Italia sub acuzația de contrabandă. Gruparea ar fi clonat un container cu țigări chinezești produse în România pentru nordul Africii, dar care urmau să fie vândute în Europa cu profituri de peste un milion de euro pe piața neagră. În ultimul deceniu, milioane de țigări produse la fabrica din Pârscov, județul Buzău, au fost exportate în țări afectate de război, unde trasabilitatea mărfii este imposibil de urmărit. Corporația chineză a făcut afaceri și cu firme anchetate în Europa. Aproape o treime din țigările făcute de China Tabacco în România au fost exportate pe hârtie unei companii din zona separatistă Kurdistan, aflată in nordul Irakului, cunoscută pentru trafic de țigări și controlată de milițiile PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan, considerat organizație teroristă la Washington şi Bruxelles), scrie Rise Project.