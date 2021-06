5.000 de lei investiți în Fidelis îți aduc 147,5 lei după un an. Inflația îți mănâncă 150 lei

Inflația ce trebuie bătută

Investiția pe un an în Fidelis, Tezaur și depozite bancare

(La Tezaur mai există o ofertă pe 5 ani unde statul oferă 3,65%/an. Adică, după cei 5 ani ai avea 912,5 lei, adică 182,5 lei/an).





Investiția pe doi ani

La bănci, dobânzile sunt între 2,25 – 4%, ceea ce ar însemna un câștig de 202,5 – 360 lei, după cei doi ani (după plata impozitului pe venit și a comisioanelor).





Investiția pe 2 ani în euro

Subscrierea la Fidelis după primele 3 zile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de cãtre bãncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.





În ce se poate investi în vreme de inflație

Inflația prognozată de BNR pentru finalul trimestrului 2 de anul viitor: 3% +/- 1,6 puncte procentuale.Practic trebuie să câștigi peste creșterea prețurilor.Ceea ce cumperi azi cu 5000 de lei (lucruri precum mâncare), nu vei mai putea cumpăra la fel de mult cu aceeași sumă anul viitor în aceeași perioadă: cresc prețurile.Așa cum spuneam într-un text de la începutul lunii pe aceeași idee: Dacă prognoza BNR se adeverește, să spunem, pentru ceea ce cumperi azi, anul viitor vei avea nevoie de 5.150 lei. Asta luând în calcul 3%, dar e și intervalul de variația în sus sau în jos (nici BNR nu știe ce va fi, de aceea revizuiește prognozele).*La titlurile de stat nu se impozitează câștigul*Tezaur de iunie are termen final de subscriere 28 iunie cu diferența prin Poștă de 1 sau 2 zile în funcție de mediul urban sau ruralLa Fidelis avem o emisiune pe un an cu dobândă de 2,95% . S-ar „traduce” într-un câștig de 147,5 lei.La fel este și la Tezaur (care se achiziționează de la Trezorerie sau de la Poșta Română). Diferența este că la Fidelis poți vinde rapid în cazul în care ai nevoie de bani. Mulți preferă Fidelis pentru a parca banii o perioadă, în ideea e a investi ulterior în alte instrumente, atunci când apar oferte bune.Deci Fideli și Tezaur nu acoperă inflația prognozată.Dobânzile la depozitele bancare sunt între 2,2 – 3,8% (în funcție de bancă), dacă ne uităm pe comparatoarele FinZoom.ro și Conso.ro . Astfel, la cei 5.000 de lei, câștigul real (după plata comisioanelor și impozitului pe venit) ar fi de 99 – 171 lei.La Fidelis pe doi ani avem o dobândă de 3,25%. Ar însemna un câștig de 325 lei, adică 162,5 lei/an.(La Tezaur nu avem ofertă pe 2 ani, ci pe 3 ani în iunie. Dobânda e de 3,35%, ceea ce ar însemna un câștig de 502,5 lei (după toți cei 3 ani). Primești anual 167,5 lei).La Fidelis avem de această dată o ofertă pe doi ai în euro (în emisiunile anterioare era pe 5 ani). Dobânda este de 1%, iar suma minimă este de 1000 de euro. Adică, în 2 ani primești de la stat 20 euro (10 euro pe an).Tezaur nu există pe euro.La bănci, ofertele sunt între 0,05 – 0,9%, ceea ce ar însemna un câștig real (după comisioane și impozit) de 0,96 – 16,2 euro (depinde de bancă).*nu am folosit capitalizarea dobânzii pentru că nu știm dacă și cât vor continua Fidelis și TezaurDacă sunt persoane care preferă schimbul valutar, adică să cumpere euro, într-un articol de la începutul lunii în ultima parte avem câteva calcule simpliste, iar concluzia era că nu acoperă inflația 1 an (lei) – 25,547,400 lei2 ani (lei) – 15,642,900 lei2 ani (euro) – 2,301,000 euroÎn perioada 22 iunie - 12 iulie 2021, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bãncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercialã Românã și B.R.D. – Groupe Société Générale titluri de stat FIDELIS denominate în lei și în euro.Cei care au conturi de tranzacționare pe bursă o pot face mai simplu, din câteva click-uri.Ulterior, titlurile de stat vor fi listate pe bursă.În urmă cu o săptămână a avut loc o dezbatere la Bursa de Valori București la care au participat mai mulți manageri de fonduri. Pe scurt:• O clasă de active care performează într-un mediu inflaționist sunt acțiunile• Managerii recomandau să ne uităm în special la companiile care au capacitatea de a transmite creșterea de prețuri către consumatori• Trebuie să ne uităm la REIT și companiile de construcții care au aceeași capacitate sau putere de a transfera prețuri mai mari către clienți• Clasa care este cea mai dezavantajată: cash-ul și banii care se află pe contul de overnight și în depozite bancare• Potrivit managerilor, atunci când inflația se mișcă în linie cu așteptările, o acțiune te protejează• La BVB avem companii din energie, bănci, care beneficiază de pe urma așteptărilor de inflație• Un minim trend inflaționist, pe deoparte optimizează operațiunile interne ale unei companii, iar pe de altă parte, companiile reușesc să transfere inflația în marjele lor operaționale către clienții pe care îi deservesc.