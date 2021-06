Ce se întâmplă când angajații devin „mâinile și picioarele" inteligenței artificiale sau „obiecte de unică folosință”: muncă până la epuizare

Compania este peste tot în Coreea de Sud: Jumătate din populație a downloadat aplicația, și serviciu „Rocket Delivery” – despre care spune că în 99,3% din cazuri livrarea este în aceeași zi – i-a adus reputația de „out-Amazoning even Amazon”.





Utilizarea inteligenței artificiale pentru productivitate





Schimbarea din 2014: serviciul rapid de livrare







Ceea ce face ca Rocket Delivery să funcționeze este promisiunea că algoritmii vor stabili exact momentul când lotul de livrare trebuie să părăsească depozitul pentru a ajunge la timp la client. În depozitele companiei, aceste termene de livrare au loc la fiecare 2 ore.







"Noi eram doar roboți"



Jang era al treilea angajat al Coupang care a murit anul trecut. Compania are foarte mult succes, ajungând al treilea cel mai mare angajator din Coreea de Sud în doar câțiva ani, cu o rețea mare de depozite, 37.000 angajați, o flotă de șoferi și o suită de instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a ocupa o poziție dominantă pe piața aglomerată a comerțului electronic din Coreea de Sud.Compania utilizează inteligența artificială pentru a micșora timpul de livrare. Algoritmii săi calculează totul, de la cel mai eficient mod a de a aranja pachetele în camioane, la cea mai preciză rută și ordinea livrărilor pentru șoferi.În depozite, AI-ul anticipează cumpărăturile și calculează termenele de livrare pentru pachete. Cu astfel de inovații, compania este încrezătoare și se autointitulează „viitorul comerțului electronic”, iar forța din spatele lansării recente pe Nasdaq, care a evaluat compania la 84 miliarde dolari, cel mai mare IPO din SUA de către o companie asiatică de la gigantul Alibaba.Precum Jang, care i-a spus mamei sale că muncitorii sunt tratați precum „obiecte de unică folosință”, mai mulți angajați din depozite și livrări au experimentat efecte de dezumanizare ale inovațiilor algoritmice ale companiei. Unii au vorbit despre un ritm de muncă intens, adaptat la așteptările unor termene de livrare supraomenești. Alții au spus că a fost dificil chiar să meargă la toaletă la muncă.În 2014, când Coupang a început să ofere „Rocket Delivery”, serviciul de livrare, a promis job-uri stabile cu beneficii peste medie chiar și muncitorilor de jos. Undeva pe drum se pare că muncitorii au fost reduși, la ceea ce spunea jurnalistul Kim Ha-young, „mâinile și picioarele inteligenței artificiale”.Nu este o coincidență că o mare parte din această critică este reflectată în rapoartele privind condițiile de muncă de la Amazon.Deși Coupang a fost fondată în 2010 ca o platformă de tip Groupon, a trecut la modelul Amazon în 2014, angajându-se să devină „Amazon de Coreea”.„Mi-am dat seama când am început să lucrez acolo că singura prioritate era respectarea termenelor de livrare ale Rocket Delivery”, spune Go Geon, fost muncitor într-un depozit.„Noi eram doar roboți”. Go a intrat în concediu medical în mai anul trecut, după ce a suferit un accident încercând să respecte un termen. De atunci, nu a mai lucrat pentru companie.Precum Amazon, Coupang a folosit „unitatea pe oră” pentru a măsura productivitatea angajaților în timp real și a menține ritmul extenuant în depozitele sale.Deși angajaților li se acordă oficial o oră de odihnă pentru fiecare tură de 8 ore, pauza minimă legală, un șofer care nu mai este în companie spune că majoritatea oamenilor pur și simplu lucrează chiar și în pauză pentru a rămâne în grafic.Într-o declarație oficială, reprezentanții Coupang spun că nu mai folosesc „unitatea pe oră” la depozite. Totuși, unul dintre angajații actuali spune că unii manageri din depozite încă monitorizează în felul ăsta. „Folosesc rar termenul de „unitatea pe oră”, spune el. „În continuare îți vor spune că ești prea lent, opinie bazată probabil pe o dovadă concretă”, a mai spus angajatul.Din 2019 până în 2020, accidentele și bolilele de la depozitele companiei a aproape ca s-au dublat, la 982 incidente. De la moartea lui Jang, trei alți angajați au murit, din ceea ce spun activiștii, de prea multă muncă. (Nu au existat informații oficiale cu privire la natura morții lor).Conform mamei lui Park, din iunie 2019 el pierduse 14 kg, iar pierderea rapidă în greutate a dus la riduri pe față. În februarie, oficialii sud-coreeni au anunțat oficial că moartea lui Jang a fost cauzată de prea multă muncă. Ulterior, compania și-a cerut scuze și a promis că va îmbunătăți condițiile de muncă, cum ar fi extinderea controalelor medicale ale angajaților. Într-o declarație oficială, Coupang spune că moartea lui Jang este oficial singura legată de muncă din istoria companiei și că investiții recente în automatizarea depozitelor „cresc eficiența și scad volumul de muncă pentru angajații noștri”.Citește materialul mult mai amplu pe