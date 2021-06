Cât de departe a ajuns China cu moneda sa digitală și cum sunt încurajați chinezii să o folosească

Moneda digitală și semnificația plicului roșu

Comercianții scapă de comisioane la tranzacții



După ce a câștigat un premiu în urma unei loterii în Beijing, Tao Siyu nu a mai avut răbdare să-și invite prietenii la masă pentru a celebra, scrie China Daily , citată, printre altele de The Japan News „Nu am câștigat plicul roșu digital RMB (renminbi) în februarie și am fost trist pentru că am ratat șansa de a (experimenta noul sistem de plăți). După ce am fost notificat că sunt câștigător de data asta (în iunie n.r.), mi-am invitat prietenii la cina pentru a împărți bucuria”, a spus Tao, în timp ce plătea cu „banii norocoși”.Ultimele teste publice ale e-CNY (moneda legală digitală a Chinei) au avut loc din iunie, cu ocazia unui festival (Dragon Boat). În Beijing, cu o populație de aproximativ 22 milioane, au fost înmânați 40 milioane yuani (6,25 milioane dolari) în 200.000 de plicuri roșii digitale, fiecare conținând 200 yuan.Yuan-ul digital poate fi folosit în aproape 2.000 de comercianți în Beijing, indicând o acceptare largă.Câștigătorii loteriei trebuie să descarce aplicația de telefon pentru RMB digital pentru a obține portofelele electronice. De asemenea, sunt nevoiți să cheltuiască banii în câteva zile.În februarie, Beijing a început cu 10 milioane yuan în echivalentul monedei digitale oferite rezidenților pentru a crește consumul în timpul vacanței Festivalului Primăverii.Aceștia fost distribuiți tot printr-o loterie a plicurilor roșii virtuale, sau hongbao, o tradiție chinezească prin care se dau cadou bani. Doar că de data aceasta este vorba despre un plic virtual.Din ce în ce mai multe persoane s-au înscris la loterie pentru yuanul digital, care promite să facă viața mai ușoară și plățile digitale mai sigure.Centrul financiar din Shanghai a repartizat 350.000 de hongbao virtuale înainte de Dragon Boat Festival. Un student de la Universitatea Donhua, pe nume Ding, spune că el și doi dintre colegii de cameră au câștigat hongbao și au cheltuit banii în unul dintre cele mai aglomerate districte ale orașului.„Am văzut mulți oameni întrebând dacă plățile RMB digitale au discounturi speciale”, spune Ding.În orașul vechi Zhujiajiao din Shanghai, o destinație turistică populară, unde sunt magazine care vând delicatese, aveau puse semne pe care scria „Plătește cu RMB digital”.Un comerciant pe nume Pan a spus că a putut vinde 4.000 de Zongzi (o delicatesă – găluște de orez glutinos în formă de piramidă înfășurate în frunze de trestie) în timpul festivalului (Dragon Boat) și multe comenzi au fost plătite cu yuanul digital care este convenabil și fără comisioane la tranzacții.Conform South China Morning Post , până în octombrie 2020, 750.000 de oameni aleși prin loterie au primit, cumulat, 150 milioane e-CNY (20 milioane dolari) să-i cheltuiască la aproximativ 70.000 de magazine plus în unele online. Apoi au urmat alte teste, despre care am scris mai sus, iar până în iunie 2021, căminele de bătrâni din Chengdu îi învățau pe vârstnici cum să folosească noii bani.China va continua să extindă mai departe moneda digitală în retail, urmând a fi implementați pași graduali, conform autorităților și experților.Țara a început pilotarea monedei digitale în anumite regiuni la finalului anului 2019. Moneda este de așteptat să fie emisă de banca centrală și susținută legal de Guvern ca alternativă la banii de hârtie. În perioada pilot care a inclus orașele Beijing, Shenzen, Shuzhou, afacerile precum magazine, produse de uz zilnic sau catering, printre altele, deja acceptau plăți folosind yuanul digital.