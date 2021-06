Euro la 5 lei anul viitor. Previziunile specialiștilor nu sunt cine știe ce noutăți

În articolele privind investițiile, frecvent folosim un curs de peste 5 lei/euro pentru anul viitor. Chiar și în textul de la începutul acestei luni, când am făcut comparația cu depozitele bancare și Tezaur









Singurii care ar fi trebuit să fie realiști cu privire la cursul de schimb sunt autoritățile. Comisia Națională de Strategie și Prognoză încă prevede anul viitor un curs sub 5 lei. Când va fi realizat bugetul pe 2022 va veni cu prognoza corectă, probabil. Un sondaj publicat ieri și realizat în rândul membrilor CFA România arăta că aceștia estimează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală), până la 5.0183 lei/euro.De asemenea, Claudiu Cazacu, analist XTB România, a spus că se va sparge nivelul simbolic de 5 RON/EUR în primăvara anului viitor.„În raport cu dolarul american, trendul leului este de asemenea văzut descendent. USD-RON ar putea atinge 4.20 în decembrie, și 4.30 în martie anul viitor, potrivit unor previziuni implicite referitoare la mișcarea EUR-USD”, spunea Cazacu.Singurii care ar fi trebuit să fie realiști cu privire la cursul de schimb sunt autoritățile. Comisia Națională de Strategie și Prognoză încă prevede anul viitor un curs sub 5 lei. Când va fi realizat bugetul pe 2022 va veni cu prognoza corectă, probabil.









Sunt doar estimări, nimeni nu știe ce se va întâmpla, respectiv ce factori ar putea duce la o depreciere mai rapidă a leului. Așa cum spun John Kay și Mervyn King în „Radical Uncertainty: Decision-making for an unknowable future”: precum clima, sistemele economice și sociale sunt nonlineare. Ca rezultat, evoluția economiei, precum clima, este dificil de prognozat. Nu există legi fixe de mișcare care să guverneze calea economiei.





De asemenea, având în vedere inflația care este de așteptat să fie de peste 3% anul viitor, a ține banii în conturi curente în moneda națională nu este o idee bună. Nici schimbul valutar leu/euro nu acoperă inflația, dar măcar mai atenuează din ea. Am mai avut articole pe temă, așa că nu mai are rost să detaliem: lăsăm un link de la începutul lunii (vezi ultima parte a articolului): Tezaur, depozite bancare sau cumpărare de euro, în iunie? O comparație între câteva oferte investiționale cu risc mic







Pentru cine vrea să bată inflația, există piața de capital, fonduri de investiții etc. dar să învețe înainte de a se apuca să investească.

De precizat, totuși, că această creștere de 10 bani în fiecare an, dacă sunt analizați ultimii 6, uneori s-a întâmplat în ianuarie, altă dată când a fost OUG 114/2018 - atunci a fost în jurul sfârșitului de an. Anul ăsta, deprecierea a fost în martie. Ulterior BNR îl menține.În prezent, cursul este de 4,92 lei/euro. De precizat că la casele de schimb valutar este mai mare. De exemplu, băncile îl vindeau ieri cu 4,95 – 5,02 lei/euro. Cei care doresc să schimbe valută, ar fi bine să folosească o aplicație a unor fintech-uri sau să caute bănci care oferă happy hour. Altfel, e prea scump.Specialiștii CFA România estimează curs de 4,9653 lei pentru orizontul de 6 luni, adică la finalului anului.În schimb, Claudiu Cazacu de la XTB este de părere că va ajunge la 4,99 lei/euro, spargerea nivelului simbolic urmând a avea loc în primăvara anului viitor.Nimeni nu știe data sau luna exactă cu privire la când va sări euro pragul de 5 lei. Cert este că se va întâmpla anul viitor.Cum se traduce asta pentru buzunarele românilor?Ei bine, cei care au credite în euro vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunare pentru a plăti ratele.În funcție de rată, își poate calcula fiecare. Dacă cineva are o rată de, să spunem, 250 euro, acum plătește 1.230 lei. Anul viitor, dacă avem un curs de 5,01 lei/euro (mergând pe estimarea CFA), va plăti 1.252 lei.