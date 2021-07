Românii sunt reticenți în folosirea cardurilor de credit pentru a plăti online sau fizic la comercianți, în perioade incerte. Debitul e rege

Cumpărături online mai mult cu cardul, mai puțin cu plata în numerar la livrare

România e contactless la magazinele fizice

Potrivit acesteia, cu cardul de credit nu este diferit comportamentul de consum față de cardurile de debit.• În primul rând ne referim la supermarketuri, magazine de haine și benzinării. Ce apare mai sus față de portofoliul general sunt frigidere, electronice și electrocasnice.Potrivit lui, Cătălin Crețu, directorul general Visa pentru România, Croația, Malta și Slovenia, „portofoliul de debit a fost calul de tracțiune al plăților electronice, plăților cu cardul în România”.Românii au început să prindă gustul plăților electronice să să se uite mai puțin spre cash.“Debitul este extrem de rezilient la orice tip de criză, fie că este criză generată economic, fie că sanitară”, a spus Ungureanu.Vedeta a întregii perioade, spune ea, a fost comerțul electronic.„Nu este o surpriză pentru nimeni. 4 din 10 români au făcut prima trazacție în comerțul electronic în această perioadă folosind cardul. Uitându-ne la datele BNR, 46% din totalul cheltuielilor la comercianți în România este făcut pe comerțul electronic”, a afirmat reprezentanta Visa.• Valoarea tranzacționată pe carduri în comerțul electronic crește de 2 ori mai mult decât valoarea totală tranzacționată la comercianți. Pandemia ne-a făcut să micșorăm decalajul față de alte state în ceea ce privește comportamentul de plată în mediul online.Cătălin Crețu a afirmat că diverși comercianți din online au anunțat rate de penetrare mult mai mari în această perioadă din cumpărăturile online.“Înainte de pandemie erau la 25% ca penetrare a plăților cu cardul în online, restul făceau plata cu numerar la livrare. Mulți comercianți au realizat o rată de penetrare chiar și de 50%. Acest comportament se menține”, a mai arătat el.Potrivit acestuia, cele mai mari tranzacții în comerțul online au fost realizate în domeniul aprovizionării și amenajării locuinței unde valoarea plăților online a crescut de aproape 10 ori.• Magazinele alimentare, restaurantele, de îmbrăcăminte și accesorii au raportat creșteri de aproape 3 ori mai mari. Plățile online de utilități s-au dublat.Elena Ungureanu a arătat că aproape toate tranzacțiile care se fac în momentul acesta în România cu cardul în mediul fizic sunt contactless.“Aici vorbim atât de tranzacții efectuate cu cardul cât și cu portofelele digitale, indiferent dacă sunt ale băncilor sau terțelor părți. România are o infrastructură foarte bună din punct de vedere al acceptării la plată cu cardurile contactless. Suntem în top 10 mondial”, a explicat ea.• Cardurile pentru persoane juridice – valorile tranzacționate la comercianți au crescut cam de 2 ori mai mult decât retragerile de numerar.„Cardurile de business au fost cel mai frecvent utilizate pentru cumpărături de combustibil, produse alimentare și plăți specifice business to business”, a mai arătat Elena Ungureanu.Cătălin Crețu, directorul general Visa pentru România, Croația, Malta și Slovenia spune că în această perioadă atât consumatorii, companiile, cât și statul român au demonstrat o reorientare cu preponderență către plățile electronice.• Conform unui studiu al Visa, peste jumătate din persoanele fizice deținătoare de carduri au făcut frecvent plăți cu cardul în această perioadă. E un salt remarcabil de la ce se întâmpla înainte de această pandemie.• Multe companii, vorbim aici în special de IMM-uri, s-au reorientat către acceptarea online ca o măsură de supraviețuire. În lockdown, multe companii, mai ales mici și mijlocii au închis porțile, iar foarte mulți s-au reorientată către acest canal. Sperăm că această reorientare le-a demonstrat că acest canal poate să rămână de bază pentru că le va crește vânzările.• Numărul plăților cu caduri Visa a ajuns la 80% din toate tranzacțiile cu carduri Visa. Când vorbim de plăți plus tranzacții la bancomat, 8 din 10 astfel de tranzacții sunt plăți. 45% din valoarea tuturor tranzacțiilor făcute cu carduri au reprezentat-o plățile. Până recent vorbeam de o treime.