Daniel Dăianu: Nu am rezolvat, încă, o criză economică care datează de mai bine de un deceniu - criza financiară. Noi ce am făcut? Am introdus morfină în sisteme

România are instituții slabe

Europa așteaptă mai mult de la România: o gândire mai europeană, valoare adăugată



Potrivit acestuia, planul european de redresare și reziliență este, în fapt, politică industrială.„Este intervenția statului în economie în condițiile pandemiei, conștientizării acestei realități că vom mai fi vizitați de asemenea agresori. Vedem ce produc în societate”, a spus Dăianu .El este de părere că avem de făcut ceva pentru a combate schimbarea de climă • Și în România trebuie să facem așa ceva. Nu va fi simplu. Legat de PNRR-ul românesc, eu am convingerea că vom absorbi toți banii.„Ce se vede deja, avem încă o validare a slăbiciunii noastre instituționale, inclusiv miniștrii, în dialogurile care le poartă, ce au fost angrenați în acest proces de construcție a PNRR românesc arată că există disonanțe cognitive, relații interinstituționale precare. Avem instituții slabe”, a afirmat Dăianu.• Dacă ne gândim că nu-i vorba doar de pandemie, în cazul României avem de remontat decalaje de dezvoltare. Trebuie să ne ocupăm de marea problematică a schimbărilor de climă.Trebuie să fim europeni nu numai prin a cere de la Europa, ci prin participare, este de părere profesorul.„Fac o mărturisire. Nu cred că spun un secret din discuțiile pe care le am. Se așteaptă de la România mai mult decât solicitarea de a face parte din spațiul Schengen, de a nu mai fi supusă procedurii de MCV. Se cere o gândire, într-un fel, mai europeană în mod autentic. Se cer propuneri care să aducă valoare. Adică să însemne valoare adăugată la marea dezbatere europeană”, a precizat Daniel Dăianu.• Se orbecăie. Se orbecăie peste tot în lume. Este pentru prima dată pentru generațiile care trăiesc când se confruntă cu o asemenea nenorocire cum este pandemia. Nu s-a ieșit încă din pandemie.• Avem o criză economică care încă ne frământă, o criză și o problemă pentru băncile centrale și pentru guverne, există o supraîndatorare foarte mare, există confruntare geopolitică care poate să devină extrem de urâtă, există disputa între autocrație și democrație, există și un deficit democratic peste tot.• Brexit, fenomenul Trump. Extrema dreaptă și extrema stângă în Europa, oricât am încerca să găsim o zonă de confort, lucrurile nu sunt simple.„Cei care cred că piața le va rezolva, că reglajele se vor rezolva de la sine, în opinia mea, trăiesc într-o altă lume. Trebuie să reușim o coabitare între economia liberă și intervenția statului astfel încât să salvăm democrația și să ne salvăm pe noi, ca ființe”, a precizat Daniel Dăianu.