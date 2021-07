Săptămâna de muncă de 4 zile poate elimina „tristețea” zilei de luni? Unele persoane care lucrează astfel, așa simt. Conceptul prinde avânt în unele țări

Săptămâna de muncă de 4 zile începe să prindă având în unele țări, chiar și în cele care sunt cunoscute pentru „orele lungi” la birou. Nu a existat întotdeauna o săptămână de 5 zile de muncă, în urmă cu circa un secol fiind 6-7 zile. Așadar, lucrurile se pot schimba în sensul acesta. Unii angajați din Coreea de sud, care au norocul să lucreze pentru companii care oferă 4 zile de muncă/ săptămână, spun că nu mai simt „tristețea” zilei de luni.





La un secol după invenția weekend-ului, multe companii adaugă încă o zi liberă

Chiar și Japonia, care are termenul karoshi - moarte din muncă până la epuizare – discută o propunere pentru a oferi angajaților o zi liberă în fiecare săptămână.







Potrivit The Washington Post, premierii din Noua Zeelandă și Finlanda au lansat ideea unei săptămâni de lucru de patru zile.





Ideea nu este nouă. A existat o mișcare publică pentru conceptul de 4 zile de muncă în anii '70, iar multe persoane credeau atunci că este inevitabilă aplicarea, dar impulsul acela s-a disipat ulterior.



Ziua de luni nu mai este deprimantă

Lucrurile au început să se schimbe de anul trecut în Coreea de Sud

În 2016, cele mai recente date disponibile, sud-coreenii munceau cu 300 de ore peste media OECD, clasându-se pe locul trei în top. Doar mexixanii și cei din Chile munceau mai mult.





Subiectul este politizat puternic în Coreea de Sud

The Korea Herald

The Washington Post



Într-un material (din martie), Bloomberg povestește despre o companie din Berlin (Awin) care la începutul pandemiei a aplicat concepul work from home. Cum a funcționat foarte bine și char a avut de câștigat, în ianuarie a decis să aplice săptămâna de muncă de 4 zile, fără a tăia salariile și alte beneficii.„Noi credem cu tărie că angajații fericiți, dedicați și echilibrați sunt mai productivi. Ei găsesc metode de a munci mai inteligent și sunt la fel de productivi”, spunea directorul executiv.Site-ul de job-uri ZipRecruiter spune că ponderea postărilor care menționează săptămâna de 4 zile s-a triplat în ultimii 3 ani, la 62 pe 1000 de anunțuri. Gigantul Unilever a început o perioadă de probă de un an pentru angajații din Noua Zeelandă. Guvernul spaniol ia în considerare o propunere pentru subvenționarea companiilor care oferă 4 zile pe săptămână.Muncitorii și mulți angajați care prestau muncă de birou mergeau la muncă 6-7 zile pe săptămână la finalul secolului XIX. Măcar mulți aveau duminica liberă. În 1926, Henry Ford a decis să ofere angajaților două zile libere în fiecare săptămână. Văzând beneficiile, la finalul deceniului următor majoritatea companiilor americane i-au urmat exemplul.În Germania, sâmbăta a fost liberă din anii ‘60, în urma campaniilor sindicatelor care au mers pe ideea că cei mici (copiii) au nevoie să petreacă mai mult timp cu tații.Revenind, bineînțeles că ideea de 4 zile de muncă nu este acceptată de unele persoane. Miliardarul Jack Ma, cofondator al gigantului Alibaba Group, este adeptul 996 – muncă de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână, fiind vital pentru succesul pe termen lung.Când Kim Hyun-kyung, 31 de ani, se gândea să-și schimbe locul de muncă în urmă cu un an, a fost atrasă de săptămâna de lucru de 4 zile a unei firme din domeniul educației, scrie The Korea Herald.Deși i se părea ciudat la început și se întreba dacă este în regulă, ea se bucură acum. Kim își ia o zi liberă miercurea pentru că, spune ea, este cea mai bună zi pentru a lua o pauză.„Mă gândesc că luni sunt OK pentru că m-am odihnit ieri, iar marți mă gândesc că e bine, mă voi odihni mâine. La fel și cu zilele de joi și vineri”, a spus ea.În timp ce Kim de obicei se întâlnește cu prietenii în weekenduri, ea se relaxează acasă miercurea gătind sau făcând curățenie.Pentru că-și „reîncarcă bateriile” în timpul săptămânii, nu mai vede deprimantă ziua de luni.Anul trecut, unele companii aeriene, agenții de turism, hoteluri și magazinele duty-free au fost forțate să introducă săptămâna de muncă de 4 zile pentru a tăia din costuri. Recent, firmele din tehnologie și companiile mari au început să facă același lucru pentru a îmbunătăți productivitatea angajaților și a oferit un echilibru mai bun între muncă și viața personală.Startup-ul Ndolphine și platforma de cărți Millie au procedat la fel, în timp ce platforma de comerț electronic Cafe24 și cea de jocuri Kakao Games operează 4 zile la fiecare 2 săptămâni. Similar, SK Telecom a decis să ofere la fiecare a treia vineri a lunii o zi liberă.Evident, susținerea publică a săptămânii de 4 zile este ridicat. Un chestionar realizat în rândul celor care fac muncă de birou în aprilie a arătat că 88,3% dintre respondenți erau în favoarea săptămânii de muncă de 4 zile.Dacă săptămâna de muncă ar avea 4 zile, primul lucru pe care l-ar face cei mai mulți dintre cei care au răspuns ar fi să se dedice unui hobby, pe poziția a doua să facă sport sau cumpărături, iar alții ar lua pauză fără să facă nimic.„În timp ce țara se transformă într-o societate care are nevoie de creativitate, idei și valoare adăugată în business, ceea ce avem nevoie este un echilibru în viață, nu ore lungi de muncă, a declarat Cho Jung-hun, membru a Partidului Cetățenilor din Coreea și fost economist la Banca Mondială.Potrivit acestuia, directorii generali care au adoptat acest sistem ar fi zis că a crescut productivitatea, și atât angajații cât și managementul sunt mulțumiți.„Au spus că nu vor reveni la săptămâna de muncă de 5 zile”, a adăugat Cho.În trecut, când Coreea dorea să ajungă la săptămâna de muncă de 5 zile de la șase, a fost o reacție negativă din partea mediului de business.„Mulți chiar au zis că Coreea va ajunge în faliment. Așa a fost? În schimb am ajuns la un PIB pe cap de locuitor de 30.000 de dolari”, a mai spus Cho.În opinia sa nu este prea devreme pentru a dezbate săptămâna de 4 zile în Coreea, precizând că Japonia face pași în direcția asta cu un sistem care va începe anul viitor.Alți politicieni susțin, de asemenea, această idee.Cei care se opun spun că discuția este prematură în vreme ce sistemul de 52 de ore de muncă pe săptămână, ce a fost implementat în 2018, încă trebuie soluționat.„Majoritatea angajaților încă se străduiesc să facă 52 ore pe săptămână, nu mai vorbim de 40 de ore”, este de părere Park Ji-soon, președinte al Școlii Universitare de Muncă la Universitatea Coreeană.Surse:Bloomberg