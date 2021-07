Zero taxe pe salariul minim/ Membri AmCham: Vrem să vedem și o analiză; Ce se urmărește prin această măsură?

Conform unui comunicat al organizației, aproximativ 75% dintre companiile participante la sondaj se așteaptă să încheie anul financiar 2021 cu un nivel crescut al veniturilor, 47% cu mai mulți angajați decât în prezent iar 59% cu un volum mai mare al investițiilor, spre deosebire de anul trecut când majoritatea a estimat scăderi majore pentru fiecare din acești trei indicatori. În ciuda provocărilor economice și incertitudinii cu care ne-am confruntat în 2020, majoritatea companiilor a reușit să-și mențină sau să-și crească operațiunile în România, iar 41% au înregistrat chiar creșteri ale veniturilor.

"Întotdeauna când se face diferențiere, putem să vorbim de o facilitate. Nu există o definiție clară. În general, noi susținem un level playing field (corectitudine – egalitate n.r.) pentru toți jucătorii. Cu siguranță, anumite facilități sunt potrivite la vremea lor, și în anumite sectoare. Zero la sută la salariul minim, desigur, oricine ar vrea taxe mai mici, dacă nu este reprezentant ANAF. Orice contribuabil vrea taxe mai mici. Întrebarea este dacă ne permitem”, a declarat Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham România.• Știm, există această inițiativă care circulă de ceva vreme. Vrem să vedem și o analiză. Orice măsură în sensul creșterii sau descreșterii taxelor trebuie să fie însoțită cu un studiu de impact detaliat.La rândul său, Ionuț Simion, președintele AmCham Romania, este de părere că politica fiscală trebuie folosită pentru obiective concrete de stimulare sau de inhibare a unor anumite comportamente economice.„Ce n-am înțeles din această măsură și ar trebui, poate, explicat mai bine de cei care o propun: ce se urmărește prin această măsură a eliminării impozitului pe salariul minim?”, a mai arătat Simion.Trebuie înțeles ce se vrea, spune el.„1. Prin facilitatea oferită constructorilor s-a oferit scoaterea la suprafață a muncii la negru. S-a realizat acest lucru. Dacă vă uitați acum la numărul celor angajați pe state veți vedea o creștere semnificativă de la data introducerii.Până la urmă te interesează să educi contribuabilii să aibă un comportament corect. În momentul în care ai un comportament corect, revii la forma inițială, de unde și discuția de eliminare a facilității din construcții, odată ce comportamentul fiscal se normalizează.2. O măsură discutată și susținută de noi a fost scutirea oferită IT-știlor.Această scutire nu este menită să-i favorizeze pe IT-ști. Ea are două direcții de acțiune: să crească gradul de retenție a unor specialiști cu înaltă calificare în România și să crească ponderea sectoarelor economice cu valoare adăugată.IT-ul este unul dintre puținele sectoare care are 140.000 de angajați și generează 4,9% din PIB.Agricultura are 23,2% angajați din populația activă a României și generează sub 4,5% din PIB.”Un sondaj realizat de AmCham România în rândul propriilor membri relevă reducerea poverii fiscale pe muncă era pe locul 5 în topul celor mai importante măsuri/politici publice care ar trebui adoptate în 2021 în scopul redresării economice a României post-pandemie, după investiții în infrastructură, accelerarea digitalizării administrației publice, reforma sistemului sanitar, menținerea cotei unice.Sondajul mai arată un nivel record al încrederii companiilor în mediul investițional oferit de Romania, 49% dintre companiile participante acordând calificativul bun și foarte bun. În mod similar, perspectivele privind evoluția veniturilor, numărului de angajați și investițiilor înregistrează un puternic trend ascendent, companiile estimând creșteri apropiate de performanțele anului 2018 pentru aceiași indicatori.