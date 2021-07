La începutul pandemiei, din cauza panicii, românii și-au scos valuta din bănci, iar unii au pus-o în casete de valori tot la aceleași bănci. Mugur Isărescu povestește cum a intervenit: Eu am mai trăit aceste fenomene de câteva ori, avem ceva experiență

Potrivit acestuia, atunci au trebuit să fie intervenții mai puternice și cu ajutorul băncilor comerciale, de temperare a panicii.„Panica este un fenomen irațional, nu poți să o îmblânzești cu o singură măsură, nu cu mișcări bruște. Eu am mai trăit aceste fenomene de câteva ori, așa că avem ceva experiență. Atunci a fost un suport”, a explicat guvernatorul BNR.• A fost chiar o panică pe care am comunicat-o publicului. Am scris un comunicat. Ca să spunem așa, l-am scris cu mâna mea pentru că am mai trăit momente de panicăBanca Națională mai intervine pe piața valutară„Dumneavoatră acum veți spune: Dar banca mai intervine pe piața valutară? Da! N-am vândut niciodată mai mult decât ne-a vândut Ministerul de Finanțe. Noi suntem un intermediar”, a spus Isărescu.El a simplificat: Ministerul de Finanțe se împrumută de pe piețele externe de exemplu, se iau bani europeni, iar când are nevoie să finanțeze activități interne, ne vinde nouă la Banca Națională. În clipa aceea noi creăm masă monetară, deci creăm lichiditate. Avem grijă ca în momentele necesare să vindem ce cumpărăm de la Ministerul de Finanțe.• N-am vândut niciodată mai mult. O să publicăm un indicator, se numește rezerva netă a Băncii Naționale și o să vedeți că acesta a crescut cu anumite fluctuații continue și anul trecut.„Ce s-ar fi întâmplat dacă Ministerul de Finanțe și-ar vinde disponibilitățile valutare? Are un buffer măricel. Au fost momente când ne-a vândut într-o zi un miliard de euro. Ce s-ar întâmpla? S-ar duce cursul, s-ar aprecia cu 10%, pe urmă s-ar deprecia cu 15%”, a arătat guvernatorul BNR.• Acesta este rolul, nu prea agreat de către colegii mei de la politică monetară: ei sunt pentru mișcări mai ample ale cursului. Eu sincer vă spun, nu sunt pentru asta.„Nu are niciun rost să tulbur populația și întreprinderile să pierzi credibilitate într-o țară în care avem suficientă instabilitate de toate felurile. Mișcările de curs trebuie să aibă o anumită predictibilitate. Nu ne-am bătut niciodată cu tendința pieței. Dacă vedem că avem deficit de cont curent, inflație mai mare decât UE, are vreun rost să apreciem cursul? O anumită depreciere o acceptăm”, a explicat Isărescu.