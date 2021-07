Isărescu, despre recenta predicție a lui Nouriel Roubini: Sper din toată inima să nu aibă dreptate/ Perioada dobânzilor scăzute se apropie de sfârșit

Perioada dobânzilor scăzute se apropie de sfârșit

Este nevoie de reforme fiscale: evitarea acelor multiple excepții

„Depinde de mărimea crizei. Avem din păcate două deficite gemene, fiscal și de cont curent, și ar fi bine ca o eventuală situație tensionată să ne prindă cu aceste deficite niveluri cât mai scăzute. Sper ca domnul Roubini să nu aibă dreptate”, a precizat el.„Perioada dobânzilor scăzute se apropie de sfârșit. Economiștii spun ieșirea, exitul, cum se iese din această perioadă de stimulare excesivă a creșterii economice inclusiv cu dobânzi scăzute. Calendarul de ieșire și de revenire la normalitate este cel mai important, dar este încă sub discuție. Certitudinea este că tendința este spre revenirea la normalitate”, a spus guvernatorul BNR.• Noi ne pregătim, de aceea spuneam că folosim toate instrumentele. Am început deja cu un control mai serios al lichidităților pe piața monetară. Ne pregătim pentru ce va urma.„O datorie publică mai mică este în avantajul țării, din punct de vedere al inflatiei al stabilității financiare. Având în vedere nevoia de resurse interne și externe, creșterea pe datorie nu este o excepție. Dacă vă uitați la nivelul UE, cam aceasta este regula. Noi ne situăm în partea de jos. Până la 60% nu văd probleme majore pentru Romania”, a arătat Isărescu.• Veniturile la buget sunt mai mici decât cheltuielile. Această situație dureaza de 30 de ani, de când a început tranziția. Problema este ca acest deficit să fie redus treptat, nu brutal. (...) Să ajungem într-un timp rezonabil la un deficit bugetar sub 3% și creșterea datoriei publice să nu depășească 60%. Bine ar fi să se mențină sub 60%, poate chiar în jur de 55%, apoi să descrească ușor să se stabilizeze la acel nivel.„E nevoie de reforme, inclusiv în domeniul fiscal, creșterea veniturilor, o disciplină mult mai severă în domeniul cheltuielilor, evitarea acelor multiple excepții în domeniul încasărilor bugetare și așa mai departe”, a mai spus guvernatorul.