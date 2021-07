​Business report: ​​Urgia la Academia de Poliție (XIV). Drumul spre Nevera. Așteptări și aspirații. Prizonier în aeroport. Eficiența administrației publice din România este sub zero la scală europeană

​Urgia la Academia de Poliție (XIV): Cum a eșuat reforma ministrului Bode înainte de a începe ● Drumul spre Nevera ● Așteptări și aspirații ● Prizonier în aeroport. Viața timp de șapte luni a unui om care a fugit de războiul de acasă: dormit pe jos și dușuri în toaletă ● Numărul cooperativelor agricole a trecut de 1.800: în ultimii cinci ani s-a creat câte o cooperativă agricolă la 2 zile ● Cum îi pregătim pe copii pentru social media? Sfaturi pentru părinții ai căror copii cresc cu telefonul în mână ● Educatia sexuala – o solutie simplista la o problema complexa ● Elena Ceaușescu „decidea” câte medalii de aur trebuie să câștige Nadia ● Din 1.580 de hoteluri de pe litoralul românesc doar 25 oferă servicii all-inclusive ● Corpul meu transcendent. O reacție la Raportul Matic ● Eficiența administrației publice din România este sub zero la scală europeană ● Cum poți verifica online, pe noul site CNAS, dacă ești asigurat la sănătate





Ministrul de Interne continuă să păstreze în funcțiile de rector și prorector al Academiei de Poliție persoane suspecte de plagiat, care blochează procesul de reorganizare descris de ministru drept „un pilon fundamental al procesului de reformă al MAI". Mai nou, Senatul a decis că toate funcțiile academice – inclusiv prorectori și decani – pot fi ocupate de persoane care nu sunt cadre didactice și nici nu au doctorat. În prezent Facultatea de Poliție – care a absorbit și fostele facultăți de Jandarmi, Poliție de Frontieră și Drept – este condusă de un profesor de sport. Conducerea Academiei ignoră de 46 de zile cererea expresă a ministrului ca fostul prorector Petrică-Mihail Marcoci, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul amenințării mele cu moartea, să fie îndepărtat din Academie. Toate acestea sunt dirijate din umbră de Marius Florin Mihăilă, directorul de cabinet al ministrului și unul dintre cei care au blocat ani la rând verificarea tezelor suspecte de plagiat, scrie Emilia Șercan pe PressOne.ro

Din 1.580 de hoteluri de pe litoralul românesc doar 25 oferă servicii all-inclusive: „Nu se pot compara serviciile din hotelurile din România cu cele din Turcia sau Bulgaria". Litoralul românesc număra anul trecut un total de 1.581 de hoteluri, însă din­tre aces­tea doar 25 oferă ser­vi­cii de tip all-in­clusive, conform platfor­mei de re­zer­vări online Alohotels. Dragoş Rădu­can, prim-vicepreşe­din­te al Fede­raţiei Patronatelor din Tu­ris­mul Ro­mânesc (FPTR), spune că ho­te­lurile din România care au adop­tat acest concept nu se pot com­pa­ra cu ce­le din Turcia sau Bulgaria, des­tinaţiile pre­ferate ale turiştilor ro­mâni care au mai multe hoteluri cu astfel de servicii. „Nu se pot compara serviciile din hotelurile din România cu cele din Turcia sau Bulgaria, acolo sunt con­strucţii noi gândite special pe con­cep­tul de all-inclusive, scrie ZF





Corpul meu transcendent. O reacție la Raportul Matic. Acum câțiva ani am ajuns în cabinetul unui mare medic ginecolog dintr-un spital de stat din București. Omul se voia prietenos, însă avea în cabinetul său mai multe caricaturi la vedere. Dintre toate, îmi amintesc doar una: „Medicul către o femeie: Iar ai venit pentru avort, n-ai aflat că mai ai o gaură?”. După ce i-am explicat că acele caricaturi nu ar trebui să stea acolo (sau oriunde), l-am întrebat dacă le vorbește oamenilor care vin la el despre contracepție. A zis că nu, că n-are el timp de de-astea, însă a deschis mândru un fișet închis cu cheia, a scos un prezervativ și mi l-a dat ca pe o bomboană.

Amintirea aceasta revine constant. Eu sunt un bărbat cu uter și ovare, adică un bărbat trans. Pot rămâne însărcinat, duce o sarcină la termen și naște. Există un singur motiv care mă poate împiedica să fac asta. Nicio rezoluție europeană, nicio inflamare conservatoare sau ofuscare religioasă nu m-ar putea opri. Singurul lucru care m-ar putea opri e voința mea, scrie Iscoada.com

Visul lui Mate Rimac a fost să producă un supercar electric în Croația. Iar Nevera este dovada palpabilă că visele devin realitate. În urmă cu 15 ani, încă îmbrăcam tricoul uniformei Colegiului Național B.P. Hasdeu din Buzău. Mă pregăteam intens de bacalaureat, de examenul pentru obținerea permisul de conducere și de meciurile de handbal din campionatul liceelor. În același timp, la 1.000 de kilometri spre vest, Mate Rimac, un elev de aceeași vârstă cu mine, inventa iGlove, un dispozitiv cu ajutorul căruia puteai interacționa diferit cu un computer. În locul unui mouse și a unei tastaturi, utilizatorul folosea o mănușă care integra o serie de senzori. Da, sună ciudat, mai ales pentru cei care au uitat vremurile în care ecranele gadget-urilor nu aveau o componentă tactilă, scrie Autocritica.ro Am să încep cu o poveste. Acum doi ani am trăit cea mai recentă experiență revelatoare din viața mea, la o vârstă la care nu mai speram la asta, dar, iată că s-a întâmplat. Am fost și sunt implicat în multe proiecte antreprenoriale, cele mai multe dintre ele mai mult de suflet decât de bani. Într-unul dintre ele am participat, împreună cu mai mulți prieteni, la o inițiativă în educație. Am început, ca orice proiect, cu mult entuziasm și mult optimism și am continuat, ca mai orice proiect, cu un parcurs diferit binișor de planurile inițiale, care ne-a pus resursele de timp, nervi și bani la încercare. Nu a ajutat deloc faptul că echipa era prea mare și prea eterogenă și că, în fața provocării de a gândi un drum nou care să ajute proiectului să continue și să prospere, ne-am regăsit având viziuni diferite. Așa că am decis că cea mai bună cale de a merge mai departe e ca cineva să preia controlul. Pentru că eram și suntem buni prieteni, și pentru ca această conversație să nu ne îndepărteze, am decis să o precedăm cu un weekend de explorare și calibrare, în care să ne aliniem emoțional, să ne clarificăm eventuale tensiuni din trecut și să ne asigurăm că intrăm cu toată deschiderea posibilă în discuțiile grele care vor urma, astfel încât la sfârșitul lor să rămânem în continuare buni prieteni. Pentru că știam că va fi o conversație grea, am rugat un alt prieten, coach priceput, să ne fie moderator, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal. Hassan Al Kontar avea 30 de ani atunci când a izbucnit războiul civil din Siria. Criza nu l-a găsit însă acasă, ci în Abu Dhabi, unde lucra în marketing, pentru o firmă de asigurări. Legile țării natale îi obligau însă să se întoarcă și să se înroleze în armata siriană. Tânărul a refuzat. Așa a început drama lui Hassan, copiată parcă din scenariul filmului „Terminalul”, al lui Spielberg: tânărul a ajuns să petreacă șapte luni prizonier într-un aeroport. „Când am refuzat să mă înrolez, Ambasada Siriei nu mi-a mai reînnoit pașaportul. Fără el, nu mi-am putut extinde viza de muncă, așa că am rămas fără serviciu. În următorii ani, am fost obligat să trăiesc ascuns – am rămas în Emiratele Arabe Unite ilegal”, a spus bărbatul, potrivit Libertatea „Principalul factor pentru care mulţi fermieri s-au asociat este dat de accesul la fonduri europene prin Planul Naţional de Dezvoltare Rurală. Cooperativele au avut anumite avantaje la punctaj şi au putut accesa bani nerambursabili de până la 90% din investiţie, iar astfel au putut să şi crească mai rapid“, spune Horaţiu Raicu, preşedinte al Cooperativei Agricole Agrostar. Primele 20 de cooperative agricole din România, după cifra de afaceri, au realizat anul trecut, în total, veni­turi de 933,5 milioane de lei, potrivit calculelor ZF pe ba­za datelor de la Registrul Comerţului. Cele mai multe com­panii au avut venituri în scădere, din cauza secetei pe­do­logice, care a afectat puternic producţiile de cereale. Spre comparaţie, în 2019, primele 10 cooperative agricole din România realizaseră venituri totale de 855,3 milioane de lei, scrie ZF.ro Nu e niciodată prea devreme să îi învățăm pe cei mici despre prietenia adevărată, despre acceptare și empatie. Odată înțelese aceste noțiuni, înainte ca ei să fie expuși la social media, le putem vorbi și despre greutatea reală a unui like sau despre alte noțiuni. Avantajul generațiilor noastre de părinți – milliennials – este faptul că au fost expuși internetului destul de devreme. În plus, ei înșiși sunt foarte activi în social media, unde share-uiesc cu prietenii fotografii cu copii și cu cele mai importante momente din viața lor. Iar majoritatea au descoperit deja „pe propria piele” că acest mediu poate deveni câteodată ostil, ajungând chiar să își chestioneze deciziile și metodele de parenting alese.Asta îi face, din fericire, și foarte empatici în fața nevoilor copiilor lor care cresc „cu telefonul în mână” dar și capabili să le ofere lecții învățate de ei înșiși. Forma pe care o iau aceste lecții este foarte importantă. Iar poveștile sunt mediul perfect de a introduce noțiuni ce pot părea inițial dificil de explicat. Dacă despre empatie vorbesc un șoricel și un iepure, de exemplu, copiii sunt mai interesați, deoarece au deja elemente familiare la care să se raporteze, scrie avocatnet.ro Comentariile de pe acest blog abordeaza rar teme sociale fara legatura cu evolutiile economice. Aceasta va fi una dintre acele rare dati. Pentru ca, pe langa peste doua decenii de experienta in domeniul financiar, am privilegiul unei experiente de peste doua decenii si ca parinte. Acesta este motivul pentru care toate dezbaterile legate de educatie si statutul copiilor in societate continua sa ma intereseaza si sa ma preocupe, implicandu-ma ori de cate ori sunt solicitat in educatia si consilierea lor pe teme economice sau de orientare profesionala. Iar ca parinte, trebuie sa spun de la bun inceput ca sunt consternat. Sunt consternat deoarece expunerea copiilor la subiectul sexualitatii se discuta zilele acestea dintr-o perspectiva pe care o consider a fi mai degraba simplista, convenabila si comoda in primul rand noua adultilor, chiar daca toata lumea pretinde cu surle si trambite ca este de fapt interesata de protectia si dezvoltarea copiilor. In realitate, aspecte foarte importante de context sunt ignorate cu buna stiinta sau din nestiinta. Nu pot sa inlatur senzatia ca prea multa lume vorbeste din carti, considerandu-se cu mult mai calificata decat parintii care sunt redusi la tacere cand isi fac auzita vocea sau preocuparile, scrie Radu Crăciun pe blogul personal. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comaneci a devenit simbolul perfecțiunii în gimnastica feminină mondială. Securitatea a luat-o la ochi, urmărindu-i fiecare mișcare. Opresată de antrenori, îngrădită de Securitate, Nadia a avut forța să fie ea însăși. „Destinul i-a fost scris în stele”, spune, în interviul pentru Europa Liberă, istoricul Stejărel Olaru, autorul cărții „Nadia și Securitatea”. De la antrenor și cei din personalul tehnic, care-i spuneau în batjocură „eroina” după reușita de la Montreal, până la cuplul Ceaușescu, în special Elena Ceaușescu, toți au trecut ușor de la admirație la invidie. În paralel, Securitatea o monitoriza chiar și în detalii intime, iar familia ei era urmărită și înregistrată „ambiental” încă de când Nadia avea 13 ani, scrie Europa Liberă. . Aproximativ 400 milioane de euro din PNRR vor fi dirijați pentru digitalizarea Sănătății, pentru componentele unui sistem integrat eHealth ce va viza platforma electronică a Casei Naționale de Sănătate (CNAS), digitalizarea unor instituții din domeniu și Telemedicina.La finalul investițiilor, platforma CNAS ar urma să funcționeze fără sincopele de acum și, în plus, va furniza date pentru analizele ce vor putea fundamenta viitoare politici în domeniu, inclusiv reformarea sistemului, promit autorii proiectului.Investiția în sistemul unitar eHealth va sprijini reforma managementului serviciilor de sănătate și a resurselor umane din sănătate, pentru că va oferi instrumente digitale moderne ce pot sta la baza politicilor de sănătate bazate pe informații exhaustive și va permite definirea și implementarea unui cadrul de performanță în sistemul de sănătate, precizează PNRR, potrivit cursdeguvernare.ro Investițiile în educație, prea mici. România se situează la un nivel nu numai cu mult sub cel din Germania (prima economie a Uniunii Europene și a Zonei Euro) din perspectiva indicatorului de eficiență administrativă, ci chiar zub zero, potrivit unei analize a Băncii Transilvania, care compară performanțelor României cu mediile UE.Indicatorul de eficiență a administrației este unul dintre cei luați în considerare de Banca Mondială pentru aprecierea eforturilor de de dezvoltare durabilă (ESG), scrie cursdeguvernare.ro . Câtă vreme se plătesc contribuții la sănătate (CASS) pentru o persoană, aceasta are dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la stat. De principiu, faptul că apare în sistemul de sănătate ca asigurat poate fi verificat chiar de respectiva persoană, prin accesarea unei aplicații de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), sau de cei ce acordă asistență medicală. În acest context, prezentăm azi modul în care o persoană poate verifica dacă apare ca asigurat în sistem.Așa cum spuneam mai sus, atâta timp cât se plătește CASS pentru o persoană, aceasta ar trebui să apară în sistem ca asigurat, ceea ce îi dă dreptul la o serie de servicii medicale de la stat. În plus, potrivit Legii sănătății, pentru salariați, asigurarea se pierde în trei luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.Astfel, mai ales atunci când o persoană își schimbă angajatorul sau are perioade fără activitate, e posibil să nu apară în sistem imediat ce începe sau reîncepe plata CASS.În aceste cazuri, varianta cea mai ușoară pentru verificarea calității de asigurat în sistemul de sănătate este utilizarea aplicației de pe noul site al CNAS , lansat cu doar câteva zile în urmă, scrie avocatnet.ro . România este ţara din UE cu cea mai mare discrepanţă în dezvoltare între Bucureşti şi restul ţării, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă GfK. Mai exact, puterea de cumpărare a locuitorilor din Bucureşti este cu 81% mai mare decât media naţională. „Adesea, oraşele-capitală sunt cele cu cea mai mare pu­tere de cumpărare de la nivel naţional. Chiar şi în ca­drul UE se pot observa astfel de disparităţi, în Bucureşti şi Bratislava puterea de cumpărare este cu 81% şi respectiv cu 46% peste media naţională“, arată analiza GfK. Există însă şi situaţii total diferite de cea locală. Mai exact, în Viena (capitala Austriei) şi în Berlin (Germania), venitul mediu per capita este sub media naţională cu 4,2% şi respectiv 8,7%. Cele două sunt însă mai degrabă excepţii de la regulă, scrie ZF Afacerile primilor cinci lanțuri de restaurante după cifra de afaceri, dintre care francizele McDonald's, KFC și Pizza Hut au generat anul trecut afaceri cu aproximativ 16% mai mici față de 2019. Aproximativ 1.000 de angajați au fost nevoiți să îți găsească altceva de lucru. 2020 nu a adus nicio supriză în clasamentul primelor cinci rețele de restaurante după cifra de afaceri, topul fiind la fel cu cel din 2019, conform Top Firme: Premier Restaurants România ( Mc Donald’s), US Food Network SA (KFC), American Restaurant System SA ( Pizza Hut), Set Corporation SRL (Mesopotamia), Nadenka SRL . Vânzările au scăzut însă între 6% și 48%, astfel că per total, rulajul net raportat în 2020 de cei cinci mari jucători a totalizat 1,5 miliarde de lei, cu 16,3% mai puțin decât cu un an în urmă, potrivit economica.ne t.