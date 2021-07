​Business report ​8.000 de lei mită pentru deszăpezire preferențială pe Transalpina. Cum a umplut primarul Cherecheș biblioteca din Baia Mare de energia Universului. Grecia ia noi măsuri anti-COVID. Cum poți obține dovada depășirii vitezei în cazul amendării

8.000 de lei mită pentru deszăpezire preferențială pe Transalpina ● „Cifre oficiale amețitoare”: 39 din 3.200 de primării au venituri peste cheltuieli ● Slugărnicia, vectorul definitoriu al lumii noastre. Cum a umplut primarul Cherecheș biblioteca din Baia Mare de energia Universului ● Macroeconomist despre post-pandemie: „România trebuie să recupereze întârzierile din domeniile vitale” ● Uberizarea muncii va schimba totul. Pregătiți-vă de impact ● ​Creșterea prețului la materialele de construcții: Orban anunță modificări la legea achizițiilor ● Grecia ia noi măsuri anti-COVID: măsurile anunțate de premierul elen ● Adrian Vasilescu, despre posibilitatea ca euro să depăşească pragul de 5 lei: De 10 ani sunt prognozele acestea şi niciodată nu a fost trecut ● Uciderea președintelui din Haiti ar fi trebuit să fie o lovitură de stat. Ce rol era prevăzut pentru asasini în noul regim ● Omul din spatele after-poll-ului corect din Moldova: Au fost fraude masive, voturi vândute ● Cum poate obține un șofer dovada foto sau video a depășirii vitezei în cazul amendării ● De ce servicii psihologice poți beneficia, dacă ești asigurat la sănătate

Coaliţia de guvernare a decis îmbunătăţirea legislaţiei în contextul creşterii preţurilor la materialele de construcţii, astfel încât valoarea contractului să fie actualizată în funcţie de aceste creşteri, a anunţat preşedintele PNL, Ludovic Orban. "Am discutat un subiect foarte important şi trebuie menţionat pentru că trebuie să ştie autorităţile locale, constructorii. Ştiţi foarte bine că, nu numai în România, în Europa ne confruntăm cu un val de creştere a preţului materialelor de construcţii şi am luat decizia să îmbunătăţim legislaţia astfel încât să permitem actualizarea valorii contractului în funcţie de creşterile efective ale preţului materialelor de construcţii", a spus Orban, după şedinţa coaliţiei care a avut loc la Guvern. El a precizat că s-a format un grup de lucru şi în două-trei săptămâni va fi pregătită o modificare a legislaţiei. "Este vorba de modalitatea de indexare a valorii contractelor ca urmare a creşterii preţului la materialele de construcţie şi aici este vorba de nişte creşteri fără precedent atât la fier beton, la lemn, la cupru, la agregate, balast şi toate celelalte materiale de construcţii pentru că altfel există riscul ca foarte mulţi constructori să nu poată să-şi finalizeze obiectivele de investiţii fără un mecanism corect de indexare a valorii contractelor", a susţinut liderul PNL,Vaccinarea împotriva COVID-19 devine obligatorie în Grecia pentru îngrijitorii de la căminele de bătrâni şi personalul sanitar din centrele publice şi private în contextul în care infecţiile în ţară continuă să crească, a anunţat premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE şi Reuters. Şeful guvernului de la Atena a subliniat că doar persoanele vaccinate pot beneficia de deschiderea industriei hoteliere şi de cea a ospitalităţii, într-un efort al autorităţilor de a obţine imunitatea de grup până în toamnă, conform Agerpres.ro. Personalul din căminele de bătrâni care nu s-a vaccinat până în prezent va trebui să o facă imediat sau va fi suspendat începând cu 16 august, în timp ce personalul sanitar urmează să fie vaccinat începând cu data de 1 septembrie. Mitsotakis a anunţat de asemenea noi restricţii pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Astfel, doar clienţii vaccinaţi vor avea acces în interior în baruri, cinematografe, teatre şi alte spaţii închise,. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a vorbit despre posibilitatea ca euro să depăşească pragul de 5 lei. Acesta a arătat ce impact asupra economiei poate avea schimbarea de la Ministerul Finanţelor. De 10 ani, an de an, au fost prognoze că în sfârşit va fi trecut pragul de 5 lei pentru un euro. De zece ani. Şi niciodată nu a fost trecut. Sper că nu va fi trecut nici anul asta. Dar mă opresc aici cu speranţa”, a declarat la Digi 24 Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României. Vasilescu a vorbit şi despre demiterea ministrului de Finanţe şi impactul asupra economiei. „Economia României şi pieţele financiare din România sunt atât de obişnuite cu şocurile încât nu se lasă impresionate de mişcări la nivelul unui minister, chiar dacă e un minister atât de important ca cel al Finanţelor,Christian Emmanuel Sanon, americanul acuzat de poliţia haitiană că a pus la cale asasinarea preşedintelui Jovenel Moise, avea în plan, conform publicației americane Business Insider, să preia conducerea ţării. Loon Charles, șeful poliției haitiene, a anunțat că Christian Emmanuel Sanon, considerat a fi în spatele operaţiunii de asasinare a preşedintelui Moise, a zburat în Haiti la începutul lunii iunie, cu un avion privat, iar unii dintre presupușii ucigași s-au aflat alături de el în avion. Potrivit lui Loon Charles, Sanon, un american de 63 de ani născut în Haiti, avea în plan să preia președinția de la Moise și intenţiona să-i angajeze pe asasinii care l-au ucis pe preşedintele haitian ca gărzi personale, transmite Libertatea. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat în urmă cu câteva ore că de la ora 10 seara și până la 5 dimineața, echipele primăriei vor face al patrulea tratament anti-țânțari din acest sezon. Echipele vor ajunge în toate sectorele și vor avea la dispoziție 20 de utilaje, conform edilului. Acesta i-a încurajat pe bucureșteni să semnaleze la numărul de telefon al Companiei Municipale Eco Igienizare unde mai este nevoie de intervenție pentru a putea trimite echipe,. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu, a reușit să învingă în alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova cu un scor zdrobitor, chiar dacă au existat fraude masive la vot, susține Valeriu Pașa, de la Watchdog.md. Acesta a vorbit și despre ce urmează. După închiderea urnelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice au prezentat rezultatele primului after-poll în care au arătat că Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut un scor important. Astfel, estimările WatchDog și IPP au arătat că Partidul Acțiune și Solidaritate va obține 55,8%, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 23,1% și al treilea partid care a prins Parlamentul, Partidul Politic Șor, 8,1%, potrivit Newsweek.

Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), din care e finanţat în mare parte sistemul sanitar, a avut deficit de 4,62 de miliarde de lei în perioada ianuarie – mai 2021, cu peste 27% mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2020, arată o analiză Economica.net, făcută pe baza execuţiilor Fondului. Reamintim că de la începutul crizei de COVID-19, din bugetul FNUASS se suportă serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, diagnosticate cu boala provocată de noul coronavirus, şi a complicaţiilor acestei boli, indiferent că sunt asigurate, neasigurate la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sau că provin din alte state, notează Economica.net.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a denunțat "lăcomia" celor care se gândesc la injectarea unei a treia doze de vaccin anti-Covid, a cărei necesitate nu a fost dovedită, în contextul în care o mare parte din locuitorii lumii așteaptă prima doză. "Dacă solidaritatea nu funcționează, există un cuvânt pentru a explica prelungirea agoniei mondiale, faptul că am fost luați ostatici de acest virus...acela este lăcomie", a declarat directorul general al organizației, arată profit.ro. Cei mai mulţi se tem de o eventuală criză economică sau financiară care le-ar afecta veniturile. Percepţiile românilor privind riscurile cu care se confruntă suferă în continuare modificari, mai ales după un an marcat de pandemia de COVD-19, ajungând ca circa 67% dintre români să se gândească la riscul unei crize economice sau financiare, ca fiind în topul temerilor, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale ale Societăţilor de Asigurare-Reasigurare din România (UNSAR).„Cu toate că vedem semne de revigorare, efectele pandemiei încă se fac remarcate. Cercetările sociologice pe care le realizăm în fiecare an ne ajută să înţelegem mai bine la nivel de industrie preocupările pe care le au românii cu privire la siguranţa lor personală sau a familiei, dinamica acestora în timp şi, mai ales, cum putem să îi protejăm mai bine prin intermediul asigurărilor în această perioadă”, a transmis Adrian Marin, Preşedintele UNSAR. Pe lângă riscul de criză economică sau financiară, care este principala temere, se regăsesc în continuare şi riscuri precum incendiu, accidentele auto, îmbolnăvirile sau dezastrele naturale, potrivit celei mai noi ediţii a Barometrului UNSAR-IRES privind precepţia riscului şi cultura asigurărilor din România 2021 , scrie ZF Polițistul care constată că un șofer a depășit limita de viteză stabilită pentru un sector de drum și-l sancționează contravențional nu este obligat să-i arate acestuia înregistrarea din care rezultă încălcarea legii. Totuși, potrivit unui avocat, șoferii au o soluție la îndemână în aceste situații. Discuția a plecat de la întrebarea unui utilizator al forumului avocatnet.ro: “Am fost oprit pentru depășirea vitezei, am cerut să văd poza și am fost refuzat, iar eu am refuzat să semnez procesul-verbal de contravenție. Au trecut două luni și nu am mai primit nimic acasă. Ce se poate întâmpla sau, după două luni, procesul-verbal de contravenție devine nul?”,Printre serviciile psihologice de care cei asigurați la sănătate pot beneficia se numără: psihoterapia și consilierea psihologică clinică pentru copii și pentru adulți; serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, precum evaluarea psihologică clinică și psihodiagnostic, consilierea psihologică clinică pentru copii și adulți și psihoterapia pentru copii și adulți; serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (logoped); serviciile de psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică; dar și îngrijirile paliative, precum serviciile de asistență psihologică furnizate de psiholog în acest sens,