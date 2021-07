​Business report ​​Țările cu cele mai ieftine bilete de autobuz. Wizz Air, către pasageri: Ați făcut check-in online? Posibil să nu conteze prea mult! Radu Mihăileanu, regizor: „Uităm că trăim miracole perpetue. Poliţistul Ismană, prins cu şpaga la ciorap

​Țările cu cele mai ieftine bilete de autobuz ● Radu Mihăileanu, regizor: „Uităm că trăim miracole perpetue” ● „Ne-a nenorocit!” versus „Poate așa vor face niște îmbunătățiri” (bucureștenii despre scumpirea biletelor STB) ● Până în decembrie, apartamentele cu încălzire centralizată vor trebui să aibă contoare ● De ce se strigă „Libertate!” și „Jos dictatura!” în Cuba ● Cele două Românii vaccinate ● Poliţistul Ismană, prins cu şpaga la ciorap ● Wizz Air, mesaj către pasageri: Ați făcut check-in online? Posibil să nu conteze prea mult! Veniți și la ghișeul de check-in, altfel este posibil să nu plecați! ● Adrian Vasilescu, BNR: Afirmaţia profesorului Roubini că ar urma "mama tuturor crizelor" este luată în serios la BNR ● Românul care a renunţat la tot ce avea în Bucureşti pentru a se muta într-un loc complet izolat ● Cum s-ar putea implica economic România în Moldova pro-europeană care urmează ● Economia lăsată pe mâna freelancerilor urcă preţurile din cauza pierderilor de productivitate ● Amenzile curg pe litoral. Inspectorii au găsit construcţii şi beach-baruri ilegale, maşini pe plajă, dar şi şezlonguri înghesuite.

Țările cu cele mai ieftine bilete de autobuz. Unde se află România după scumpiri? Chiar și după ce au fost anunțate noi scumpiri la transportul în comun din București de la 1 august, România are printre cele mai mici tarife din Europa. Doar în Bulgaria, Polonia și Ungaria o călătorie cu transportul public mai costă sub 1 euro. O călătorie pentru transportul în comun în București va costa de la 1 august 0,61 euro (3 lei), de la 0,30 euro (1,3 lei) în prezent. Pentru un abonament STB prețul va crește de la 10,20 euro (50 lei) la 16,30 euro (80 lei), fiind mai mic decât în Polonia, Grecia sau Ungaria. Cele mai mari tarife pentru o călătorie cu transportul în comun în Europa sar de 3 euro în Finlanda, Țările de Jos, Suedia, Elveția, Danemarca și Norvegia, scrie Wall-street.ro





Radu Mihăileanu, regizor: „Uităm că trăim miracole perpetue". Eu cred că sunt român, evreu, francez și pentru că am mers peste tot, sunt și un pic universal. Americanii numesc oamenii ca mine Mid-Atlantic people, ca și cum ne-am fi născut în mijlocul oceanului." Născut la București, în 1958, Radu Mihăileanu a plecat definitiv din România pe când avea doar 22 de ani. Părăsea regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu și începea o viață nouă la Paris, unde avea să devină un important regizor de film.Ne-a primit în apartamentul său dintr-un cartier burghez și liniștit al Parisului, în care s-a mutat de mai puțin de un an. A luat cu el toată colecția de cărți, dvd-uri, discuri sau fotografii ale familiei, ce creează acum un mic muzeu al experiențelor personale și al lucrărilor de artă care l-au ajutat să devină omul și artistul de azi, potrivit Culturaladubă.ro

. De la ora 13:00, ziariștii Libertatea au luat tramvaiul, autobuzul și troleul în cele mai afectate zone. Sectoarele 4 și 5. Acolo unde 60% din cartiere nu sunt conectate la metrou, iar alternativă la STB aproape că nu există. Dacă în primul sector vorbim de puține zone „nelegate” de metrou – Giurgiului, Luică și Reșița – sectorul 5 nu e legat de metrou deloc. Iar cea mai apropiată stație de transport subteran, Răzoare – Academia Militară, e spre centru, departe de cartierele Ferentari, Sălaj sau Rahova, scrie Libertatea





Până în decembrie, apartamentele cu încălzire centralizată vor trebui să aibă contoare. Proprietarii riscă altfel amenzi de până la 1.000 de lei. Până la sfârşitul anului 2021, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică vor trebui să aibă montate contoare pentru căldură, conform unei legi apărute marți în Monitorul Oficial. Termenul prevăzut de legislația în vigoare a fost finele anului 2016, însă acesta a trecut fără ca toate apartamentele să respecte obligația, motiv pentru care de data asta se va introduce și o amendă. Obligativitatea montării contoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament, până la sfârşitul lunii decembrie 2021, este prevăzută de Legea nr. 196/2021, publicată marți în Monitorul Oficial, și care va modifica, printre altele, Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,

Amenzile curg pe litoral. Inspectorii au găsit construcţii şi beach-baruri ilegale, maşini pe plajă, dar şi şezlonguri înghesuite. Inspectorii din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Dobrogea-Litoral au aplicat, de la începutul anului, amenzi în valoare de 632.000 de lei atât operatorilor de plajă, pentru nerespectarea condiţiilor contractuale, cât şi persoanelor fizice care au încălcat legislaţia în vigoare. Potrivit Administraţiei Naţionale „Apele Române" (ANAR), în perioada 28 iunie - 9 iulie, echipele de control ale ABA Dobrogea - Litoral, împreună cu inspectori din cadrul celorlalte Administraţii Bazinale de Apă, au efectuat, de-a lungul litoralului românesc, între Năvodari şi Vama Veche, 277 de controale, fiind aplicate amenzi de 471.000 lei, scrie Adevarul.ro

La câteva ore după anunțarea noilor tarife STB și Metrorex valabile de la 1 august - tarife mai mult decât dublate în cazul STB -, reporterii Libertatea au vorbit despre aceste scumpiri cu mai mulți locuitori din sectorul 5 al Capitalei, zona cea mai afectată, unde nu există metrou. Dialogul s-a purtat în mare parte în căldura insuportabilă din mijloacele de transport în comun, majoritatea neavând aer condiționat.În Cuba au izbucnit, duminică, unele dintre cele mai ample manifestații antiguvernamentale de la revoluția din 1959 și până în prezent, ținta fiind guvernul și președintele comunist Miguel Diaz-Canel. Oamenii sunt sătui de criza alimentară și de penele frecvente de curent cu care se confruntă țara, care se află într-o situație economică dramatică, din cauza pandemiei, dar și a sancțiunilor impuse de SUA, scriu Washington Post, BBC și AFP.Demonstrațiile au început spontan, duminică dimineață, în San Antonio de los Banos, un oraș de 50.000 de locuitori, la 30 de kilometri sud-vest de capitala Havana. Mii de protestatari au fost prezenți, mulți dintre ei tineri, strigând sloganuri împotriva preșdintelui Miguel Diaz-Canel și a regimului comunist în general: „Libertate!”, „Jos dictatura!”. O localnică a declarat sub anonimat pentru AFP că a venit la protest deoarece era exasperată de „situația cu electricitatea și mâncarea”. „Nu ne este teamă. Vrem schimbare, nu mai vrem dictatură”, a spus un alt protestatar din oraș, potrivit Libertate a.. Cifrele oficiale arată o polarizare a procesului de vaccinare: unele județe au trecut de 30%, altele nu au reușit să treacă de 20%. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a pus la dispoziția Newsweek România cifrele pentru iulie. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID -19 (CNCAV) a pus la dispoziția Newsweek România cifrele care arată acoperirea vaccinală la nivelul lunii iulie, scrie Newsweek. Curtea de Apel Timişoara a pronunţat recent sentinţa finală într-un dosar de corupţie în care au fost trimişi în judecată agentul de poliţie Nelu Eduard Ismană şi omul de afaceri sirian Ghazal Hamwi Wadah, preşedinte al Ligii Arabilor Sirieni din Timişoara. Sentinţa arată modul în care au fost denunţaţi cei doi de colegul de echipaj al poliţistului şi cum a fost organizat flagrantul. Nelu Eduard Ismană şi colegul său de echipaj, un alt agent de Poliţie din Timișoara, au oprit în noaptea de 7-8 martie 2019 un Mercedes la volanul căruia se afla omul de afaceri sirian Ghazal Hamwi Wadah.După verificarea actelor, poliţistul Ismana a observat că inspecţia tehnică periodică a expirat. Apoi, i-a spus șoferului că îi va ridica plăcuţele şi îi va reține talonul, scrie Europa FM. Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est și principal operator pe piața din România, lansează un mesaj către călători, transmițându-le că este bine ca, la aeroport, să vină și la ghișeul de check-in, chiar dacă au realizat deja check-in-ul online. Argumentul avansat este că, urmare a reglementărilor internaționale de călătorie mai stricte, pasagerii ar trebui să ajungă la aeroport devreme, astfel încât partenerul de handling al companiei aeriene să poată verifica rapid toate documentele de călătorie necesare și certificatele solicitate de țara de destinație, pentru a valida permisul de îmbarcare al pasagerului, scrie profit.ro La recenta întâlnire cu mass-media, guvernatorul BNR a fost întrebat ce impact ar resimţi economia românească, după ce actuala criză se va fi stins, dacă se va adeveri profeţia cunoscutului analist american Nouriel Roubini că va urma… „mama tuturor crizelor“. Răspunsul dat – de altfel singurul posibil din poziţia oficială pe care o deţine – a fost prompt: „Sper să nu se adeverească!“…Pentru toţi cei interesaţi de mersul lumii, mai cu seamă în aceste vremuri de criză, e limpede că guvernatorul unei bănci centrale nu polemizează cu analiştii care se încumetă să privească în viitor, nu-i confirmă şi nici nu-i infirmă. Ceea ce nu înseamnă că, în laboratoarele BNR, o atare prezicere, mai ales când vine de la profesorul Roubini, despre care se admite că a anticipat criza izbucnită în 2007-2008, nu e luată în serios şi examinată pe toate feţele şi sub toate aspectele. Inclusiv sub aspectul diagnosticului şi al potenţialului tratament. Roubini însuşi spune că băncile centrale şi guvernele lumii pregătesc scena pentru criza prevăzută de el. Deşi, mai prudent ar fi fost să spună că iau în calcul şi scenariul lui , scrie ZF. Era anul 2007 când Radu Arseni descoperea valea Andoliei, un loc pitoresc din zona Moeciu. Atât de mare a fost atracţia, încât nu a trecut mult până când a lăsat în urmă tot ce avea în Bucureşti, unde era bine ancorat, pentru a arunca ancora în altă parte şi pentru a deschide, 13 ani mai târziu, pensiunea agroturistică Andolia.„Prima dată când am călcat în această vale, atât de tare am fost captivat de frumuseţea locului încât am uitat de tot stresul cotidian, de toate grijile şi necazurile”, îşi aminteşte astăzi Radu Arseni. Entuziasmul l-a făcut atunci să cumpere un teren chiar acolo şi curând a venit dorinţa de a împărtăşi şi cu alţii farmecul zonei. Atunci s-a născut ideea dezvoltării unei cabane unde să fie bine primiţi oamenii dornici să reintre în contact cu natura, scrie Business Magazin. Rezultatele alegerilor parlamentare de duminică pun Republica Moldova pe o direcție de dezvoltare pro-europeană – configurată de situația, istorică, în care șeful statului, parlamentul și guvernul privesc, cu toții, spre Vest. Situația e mai limpede decât în ultimele decenii, lucru care ar putea favoriza atragerea de investiții străine. Iar România s-ar putea implica. Cum?Cu o populație rezidentă de doar 2,7 milioane de persoane și o diasporă estimată la circa un milion de persoane, împărțită între Rusia și Occident, Republica Moldova este creditată cu o șansă istorică de a alege un parcurs pro-european, urmare a alegerilor din acest weekend, în care s-a dus, potrivit presei internaționale, ”o luptă între Est și Vest”, scrie Cursdeguvernare.ro România a consemnat în luna mai 2021 o scădere de 6% a producției industriale față de luna anterioară (serie brută). De reținut, acest rezultat a fost influențat favorabil de perioada din an și de dispunerea zilelor lucrătoare, valoarea ajustată pentru comparabilitate corectă a tendinței de evoluție fiind de -8,5%.Strict prin efect de bază, dat de scăderea activității economice la începutul pandemiei, evoluția față de aceeași lună a anului precedent apare ca pozitivă (+28,9%). Conform acelorași date comunicate de INS, pe seria ajustată cu numărul de zile lucrătoare și sezonalitate s-a consemnat un avans de 30,3%, potrivit Cursdeguvernare.ro Numărul companiilor chineze și din Hong Kong care au ieșit cu ofrte publice iniţiale (IPO) la bursa din Statele Unite s-a menţinut constant ridicat în ultimii ani, după cum arată datele unui raport elaborat de Renaissance Capital. Anul 2021 poate fi unul în care să stabilească noi recorduri, fie că vorbim de noi companii listate, fie că volum de finanţare atras de companiile din Asia. Primul pare cel mai la îndemână, întrucât vorbim deja de 24 de companii care au venit pe Wall Street doar în primul trimestru. E un adevărat boom al IPO care a însoțit pandemia COVID-19, scrie FinEco24News. . Comunistul Chaplin l-a ironizat pe capitalistul Ford în pelicula Timpuri Noi. Banda de producție, cea care a asigurat supraviețuirea magnatului auto în criză, e pe cale să cedeze din nou locul producţiei artizanale. Spun din nou pentru că anterior benzii automobilele erau realizate de la cap la coadă de aceeaşi persoană. Ulterior, insuficienţa personalului calificat , în paralel cu extinderea producţiei, a angrenat lucrători ce realizau operaţiuni simple, tip. Ajungem, aşadar, în prezent şi observăm că cele mai afectate de criză sunt lanţurile logistice cu activităţi integrate pe orizontală, cum e industria auto şi în paralel cu “ideea” de a munci 4 zile pe săptămână, fiindcă atât e de lucru, începe să fie încurajată munca freelancerilor, scrie project-e.ro