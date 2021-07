Cinci idei ale unor mari antreprenori care te pot ajuta să pornești un business

În cartea „The Psychology of Money”, Morgan Housel, spune că ceea ce a învățat de la investitori și antreprenori este că nimeni nu ia decizii bune tot timpul.







Idei din care pot învăța viitorii sau actualii antreprenori de la cei cunoscuți

*Cele de mai jos pot fi găsite mai detaliat în cartea: „Thought Economics” de Vikas Shah





1. Un carnețel în care să notezi idei și conversații interesante

2. Punerea în practică a ideii este poate mai importantă decât ideea pentru a avea succes

3. Îmbrățișează schimbările și încearcă să anticipezi viitorul

4. O afacere bună este cea care inovează și aduce soluții la probleme

• Inventatorii nu ar trebui să se teamă să riște. Ei ar trebui să îmbrățișeze eșecul și să învețe din acele greșeli.





5. Fii realist: antreprenoriatul este greu, iar succesul nu înseamnă câți bani ai în bancă

Multe mai multe detalii găsiți în cartea „Thought Economics” de Vikas Shah, aici doar am scos câteva idei.





Optimismul împinge societatea înainte

Richard Branson nu mai are nevoie de nicio prezentare, mai ales după ce a ajuns în spațiu cu Virgin Galactic El spune că mereu poartă un carnețel în care notează gânduri, idei și conversații pe care le are cu oamenii când călătorește sau muncește. Asta pentru că sunt multe lucruri care pot inspira idei antreprenoriale – de exemplu dacă primești servicii de client proaste, vei fi inspirat să creezi produse mai bune.„Ascultă-ți prietenii și familia, ei au frecvent idei bune și pot oferi sfaturi neprețuite”, spune Branson, în cartea Thought Economics de Vikas Shah.Crede că antreprenoriatul înseamnă să-ți asumi riscuri, să împingi granițe și să nu-ți fie frică să eșuezi. Tind să merg înainte cu sentimentul pe care îl am și cu experiența personală.„Dacă m-aș fi bazat pe contabili (se referă la consultanți, în general n.r.) să ia o decizie, în mod sigur nu aș fi intrat în afacerile aeriene, cu siguranță nu aș fi intrat în afacerea spațială și cu siguranță nu aș fi intrat în multe afaceri în care sunt”, afirmă el.• Este important pentru antreprenori să încurajeze talentul, să dea sfaturi și să facă investiții acolo unde este necesar.• O companie bună trebuie să aibă un produs excelent și servicii bune la bază, un management puternic care să execute planul și un bun brand pentru a fi deasupra concurenței. De asemenea, este nevoie de oameni excelenți care cred în ceea ce fac.Steve Case, antreprenor american, investitor și om de afaceri, fost CEO la AOL spune că la nivel macro, oamenii nu realizează că a avea o idee este important, dar executarea acesteia este și mai importantă.Jerry Yang, antreprenor și programator, co-fondator Yahoo! spune că probabil cea mai mare greșeală pe care o fac antreprenorii este că nu își planifică suficient succesul.• În general, când o companie își începe activitatea, se află în modul de supraviețuire.• În spatele antreprenorului trebuie să se afle o echipă bună.Robin Li, antreprenor, co-fondator al Baidu, spune că în încercarea de a anticipa viitorul, antreprenorii sunt agenții șefi în realizarea acestuia.„Nu cred că cei care și-au propus să creeze companii cu nimic altceva în minte decât a câștiga bani sunt apți să reușească. Asta nu te va face să te ridici din pat, să fii nerăbdător să mergi la muncă”, spune el.Robin Li mai afirmă că în industriile dinamice, precum internetul, te afli mereu în posibilitatea ca tu, cel care a fost factorul perturbator, să devii rapid cel care va fi perturbat.• Trebuie să fii pregătit să îmbrățișezi schimbarea, nu neapărat în termeni de business, dar și psihologic pentru o asemenea schimbare – încântat de ea și atras de schimbarea în sine.• Antreprenorii trebuie să aibă o sensibilitate fină asupra a ceea ce se va întâmpla.Kiran Mazumdar-Shaw, antreprenoare indiană, fondatoare a companiei de biotehnologie Biocon Limited, spune că antreprenoriatul este despre idei foarte inovatoare, nu a copia succesul altor afaceri.„Când mă gândesc la antreprenoriatul adevărat, mă gândesc la spriritul pionieratului”, este de părere Kiran Mazumdar-Shaw.Tory Burch, designer de modă american, femeie de afaceri: Totul ține de pasiune. (...) Un business bun este cel care inovează. Mediul antreprenorial se schimbă mereu și nu toată lumea este pregătită pentru asta. Este vorba despre a fi flexibil și calm pentru a face pași.• Antreprenoriatul înseamnă cunoașterea unul gol în piață și a avea capacitate de a construi o afacere în jurul acestuia.James Dyson, inventator britanic, antreprenor, fondator al Dyson afirmă că a fi antreprenor, inventator, este despre a avea idei pe care să le duci mai departe.„Ca inventator, ideile tale ar trebui să fie soluții la probleme – o soluție care se concentrează în principal pe funcție, nu pe formă”, spune el.Gary Vaynerchuk, co-fondator al Resy and Empathy Wines spune că antreprenoriatul este pus pe un piedestal.„Toată lumea vrea să fie unul. Iată adevărul: e de rahat. Antreprenoriatul este greu și aproape toată lumea pierde. Trebuie să-ți placă cu adevărat să fii bătut”, spune el.Muhammad Yunus este de părere că sunt două tipuri de antreprenori, cei mânați de profit și cei care fac afaceri sociale, iar acestea au rezultate diferite. În opinia sa, cei care fac antreprenoriat altruist vor conduce lumea către sustenabilitate socială, economică și de mediu.(Yunus este un pionier în domeniul întreprinderilor sociale. El a câștigat premiul Nobel pentru pace în 2005 pentru crearea Grameer Bank și crearea motorului care a permis ca milioane să se ridice din sărăcie prin acces la finanțare)Naveen Jain, co-fondator Moon Express afirmă că succesul nu este despre câți bani ai în bancă, ci mai mult asupra câtor vieți ai reușit să ai un impact pozitiv.Îl contrazice pe Yunus și spune că nu este de acord cu acest concept de antreprenor social, considerându-l un deserviciu, deoarece antreprenoriatul în general ar fi social.Așa cum spuneam într-un material de joi, optimismul este ceea ce împinge societatea înainte. Antreprenorii și inventatorii își asumă riscuri cu sentimentul că vor reuși să producă și vor avea succes cu ideile lor, că vor fi mai buni decât ceilalți.Daniel Kahneman spune în cartea „Gândire rapidă, gândire lentă” că unul dintre beneficiile unui temperament optimist este faptul că încurajează perseverența în fața obstacolelor.Conform acelei cărți, sansele unei mici afaceri de a supraviețui cinci ani în Statele Unite sunt cam de 35%. Însă indivizii care înființează astfel de afaceri nu cred că statistica li se aplică lor.„Un sondaj a constatat că întreprinzătorii americani tind să creadă că se numără printre cei care au afaceri promițătoare: estimarea lor medie a șanselor de succes pentru „orice afacere ca a dumneavoastră“ era de 60% – aproape dublu față de valoarea reală”, spune Kahneman.Conform aceleiași cărți, psihologii au confirmat că majoritatea oamenilor crede sincer că sunt superiori față de majoritatea celorlalți sub aspectul trăsăturilor celor mai dezirabile.– spune Morgan Housel în „The Psychology of Money”.Surse (cărți):„Thought Economics” de Vikas Shah„The Psychology of Money” de Morgan Housel„Gândire rapidă, gândire lentă” de Daniel Kahneman