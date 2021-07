Andrei economisește, dar mai puțin vara. Traiul de la salariu la salariu nu este sănătos, dacă ai capacitatea de a pune bani deoparte

O țintă depășită în economisire



Andrei și-a fixat o țintă în urmă cu ceva ani. Citise undeva declarațiile unui șef de la Bursa de Valori București (BVB), pe când încă nu economisea inteligent . Acea persoană spunea că la 30 de ani ar trebui să ai economisit salariul pe un an. El se apucase de economisit de dinainte, după ce a fost lovit rău de criza din 2008.





*am mai scris despre el în ultimul an (pe anumite cuvinte aveți link-uri către acele articole)



Unele persoane nu economisesc deloc

În cartea „The Psychology of Money – A simple Guide to financial intelligence”, Addison Bell spune că în 2017, circa 78% din adulți trăiau de la salariu la salariul (Friedman, 2019). Asta însemnând că majoritatea americanilor cheltuiau aproape tot, dacă nu chiar toate veniturile. Acești oameni erau, practic, incapabili să economisească sau investească. Acest tip de viață este o problemă deoarece inhibă creșterea financiară.







Trei lucruri negative despre ceea ce înseamnă a trăi de la salariu la salariu

Au nevoie oamenii să fie convinși să economisească?









Trăia atunci „de la salariu la salariu din prostie”, spune el, mai ales că putea economisi lejer. Câștiga destul de bine, dar își dorea să consume banii până la final de lună.Nici el nu mai știe pe ce se duceau banii. Își amintește vag că foarte rar mânca acasă. De obicei lua principalele mese în centrul orașului. „Cred că mesele de prânz și cinele la restaurante consumau cei mai mulți bani”, spune el.L-a potolit criza din 2008, când a rămas fără loc de muncă și a constatat că ar fi fost nevoie să aibă economii. Nu mai detaliem pentru că am scris deja despre asta anul trecut.Revenind la ceea ce am scris mai sus. Ținta sa a fost să aibă economisit salariul pe un an. Acest lucru a reușit să-l facă limitând cheltuielile inutile și investind pe piața de capital „Odată atins acest prag, nu mai am un target anume. Lunar donez sume mici pentru o asociație: pur și simplu mă simt bine văzând pot schimba vieți”, spune el.Continuă să economisească, dar vara, spune el, pune mult mai puțin deoparte. Iese mai des în oraș, dar ceea ce limitează economisirea vara: vacanțele.„Până la urmă, vacanța este importantă. 1-2 săptămâni în Grecia, în general, mă resetează”, altfel lucrez după ce revin.Pandemia l-a ajutat să economisească mai mult, având în vedere că nu a mai mers des la birou, iar în loc de abonamentul la sală și-a cumpărat echipament acasă El spune că are prieteni care nu prea economisesc. Mai mult, preferă să se și îndatoreze aiurea: să dea bani pe lucruri de care nu au neapărată nevoie.„Am o prietenă, mai mult cunoștință, care și-a făcut un card de credit, acum câteva săptămâni, ca să-și cumpere ultimul model de telefon, ca să atragă privirile. Nu înțeleg de ce își cumpără ce nu-și permite. Apoi era supărată că nu se simte fericită pentru că l-a cumpărat. Păi, normal, era un lucru de care nu avea nevoie”, povestește Andrei.Legat de acea cunoștință a lui Andrei. Astfel de persoane sunt peste tot. Chiar a fost un studiu recent (al PYMNTS și LendingClub, citat și de Business Insider ), pe Statele Unite, din care reiese că majoritatea consumatorilor din SUA, inclusiv cei care care câștigă între 50.000 – 100.000 dolari pe an, trăiesc de la salariu la salariu. Ba mai mult, se simt săraci, problema fiind legată, de fapt, de cheltuirea banilor. E vorba de persoane care cheltuiesc bani pe lucruri scumpe, așa că ajung să trăiască de la salariu la salariu. Bineînțeles, în SUA mai e o problemă legată de împrumuturile pentru studii, ce sunt din ce în ce mai scumpe.Conform „The Psychology of Money – A simple Guide to financial intelligence” - Addison Bell:1. Fără a avea bani în plus, o persoană nu are spațiu să experimenteze investițiile pentru a crește.2. Mai mult, a trăi de la salariu la salariu face o persoană să fie incapabilă să economisească pentru pensie.3. Un alt lucru negativ ce reiese din a trăi de la salariu la salariu se referă la faptul că cineva poate ajunge să aibă datorii dacă cheltuielile cresc ca urmare a unor urgențe sau a unor zile proaste.Andrei se gândește că, probabil, persoane care au fost afectate de măsurile guvernamentale anti-COVID au ajuns la concluzia că ar fi bine să pună bani deoparte, așa cum a învățat pe propria piele din criza anterioară.Evident, sunt și persoane care au salarii foarte mici (salariu minim). În cazul acestora problema este cu totul alta. E foarte greu pentru ele să economisească.În cartea „The Psychology of Money”, Morgan Housel spune că observația sa este că da, mulți au nevoie.„După un anumit nivel al veniturilor, oamenii sunt împărțiți în 3 categorii: cei care economisesc, cei care nu cred că pot economisi și cei care nu cred că trebuie să economisească”, spune Housel.„Să presupunem că tu și eu avem același venit. Să spunem că tu ești un investitor mai bun decât mine. Eu pot avea un randament 8% pe an, iar tu 12% pe an. Dar eu sunt mai eficient cu banii. Să spunem că eu am nevoie de jumătate din bani pentru a fi fericit, în timp ce stilul tău de viață consumă randamentul. Sunt mai bun ca tine, deși sunt un investitor mai slab. Beneficiez mai mult de investițiile mele în ciuda randamentului mai mic.La fel este și cu salariile. A învăța să fii fericit cu mai puțini bani creează un decalaj între ceea ce ai tu și ceea ce vrei – similar cu decalajul pe care îl ai crescându-ți salariul, dar mai ușor și mai controlat”, conform sursei citate• O rată ridicată a economisirii înseamnă să ai cheltuieli mai mici decât ai putea avea, și a avea cheltuieli mia mici înseamnă că economiile tale merge mai departe, decât dacă ai cheltui mai mult.• Toată lumea are nevoie de anumite lucruri necesare. Odată ce acestea sunt acoperite, există un alt nivel al lucrurilor ce țin de confort.• A cheltui dincolo de un nivel scăzut de materialism este în mare parte o reflecție a ego-ului, o modalitate de a cheltui bani pentru a arăta oamenilor cu ai (sau ai avut) bani.• Una dintre cele mai puternice moduri de a crește economisirea nu este să crești venitul, ci să fii modest.„Abilitatea oamenilor de a economisi este mai controlabilă decât cred.Economisirea poate fi creată cheltuind mai puțin.Poți cheltui mai puțin dacă îți dorești mai puțin.Îți vei dori mai puțin dacă îți pasă mai puțin ce cred alții despre tine”, spune Morgan Housel.Cartea arată că banii se bazează mai mult pe psihologie decât pe finanțe.Surse (cărți):„The Psychology of Money – A simple Guide to financial intelligence” - Addison Bell„The Psychology of Money” - Morgan Housel