Clotilde Armand și scandalul cu Romprest: Ministerul Finanțelor a verificat ce s-a întâmplat cu fondurile publice din Sectorul 1. „Nu mă așteptam ca dimensiunea furtului din bani publici să fie la acest nivel”

„După Curtea de Conturi și ANRSC, o nouă instituție a statului îmi dă dreptate. În urmă cu 8 luni de zile am solicitat Ministerului de Finanțe (condus la vremea aceea de dl. Florin Cîțu) să ne ajute și să trimită o echipă de inspecție de la Direcția Economico-Financiară pentru a verifica gestiunea fondurilor publice din Sectorul 1”, spune Armand, pe Facebook.Astfel, spune ea, timp de 6 luni, Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanțe a verificat ce s-a întâmplat cu fondurile publice din Sectorul 1.• Iar astăzi a sosit procesul verbal al controlului și recunosc că nu mă așteptam ca dimensiunea furtului din bani publici în Sectorul 1 să fie la acest nivel. Controlul inspectorilor de la Finanțe a scos în evidență contractul de delegare a gestiunii prestări servicii de salubrizare J077/S/30.08.2008 cu Compania Romprest Service S.A.„Vă prezint aici câteva date relevante ale controlului, date care ar trebui luate în seamă de toate autoritățile și instituțiile abilitate:- ’’Contractul de delegare a fost atribuit printr-o procedură pe care Sectorul 1 a pregătit-o și derulat-o cu nerespectări flagrante ale prevederilor legale, în scopul explicit de a atribui contractul către Romprest, procedura de atribuire nefiind altceva decât o formalitate. Încheiat și derulat în mod defectuos, cu nerespectarea prevederilor legale, inclusiv în ceea ce privește tarifele facturate de Romprest și plătite de Primăria Sector 1 din fonduri publice fără bază legală și contractuală’’;- ’’Prin Actul adițional nr. 11, fără număr de înregistrare la Primăria Sectorului 1 și la Romprest, încheiat în data de 16.09.2019, tarifele au fost modificate în sensul creșterii, fără bază legală și/sau contractuală’’;- ’’Consecința economică este reprezentată de prejudicii aduse fondurilor publice din bugetul local al Sectorului 1 în valoare de 243.896.931 lei. Sectorul 1 va recupera creanța bugetară în valoare de 243.896.931 lei, de la Romprest și de la persoanele răspunzătoare’’;- ’’Astfel spus, Romprest reclamă că Sectorul 1 nu ar raporta toate sumele pe care Romprest consideră că Sector 1 le-ar datora către Romprest. Ori, în contextul în care Sector 1 a plătit către Romprest fără bază legală și contractuală, în sarcina Romprest regăsindu-se o creanță a bugetului local în valoare de 243.896.931 lei, reclamația Romprest, conform căreia Sector 1 nu ar raporta toate ca plăți restante valoarea tuturor facturilor emise, nu poate fi luată în calcul’’;- ’’Faptele descrise mai sus, efectuate cu nerespectarea prevederilor legale pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute și sancționate de art. 242 și art. 297 din Codul Penal’’.Aceasta este realitatea, dragi locuitori. Pe cifre, pe date și pe fapte. Dacă unii au preferat să ascundă gunoiul sub preș, vă anunț că noi am început de când am sosit în primărie o curățenie sănătoasă. Voi înainta procesul verbal către DNA pentru că există deja un dosar. De asemenea, Direcția Economico-Financiară a înaintat către organele de urmărire penală raportul.Cine trebuie să plătească pentru acest jaf din bani publici trebuie să o facă. Politicieni, funcționari și diverse autorități care au ales să nu vadă realitatea. Nimic din ce facem nu este în zadar. Chiar dacă compania de salubrizare continuă șantajul lăsând voit gunoiul pe străzile din Capitală, noi vom merge până la capăt”.