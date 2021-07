​Weekend report ​O plimbare prin Univers cu astronomul Adrian Șonka. Cu Tudor Chirilă, despre politică, muzică și vaccinare. Grecia: Vacanță cu emoții pentru un milion de români. Idei simple și caraghioase pentru a vă ține copiii ocupați

O plimbare prin Univers cu astronomul Adrian Șonka ● Tudor Chirilă, despre politică, muzică și vaccinare: „Nu-mi place ce face acest Guvern, nu știe să comunice nimic” ● Vacanță cu emoții pentru un milion de români. Grecia e la un pas de scenariul roșu din cauza exploziei COVID 19 ● Cum te va monitoriza doctorul atunci când intri în concediu medical ● Idei simple și caraghioase pentru a vă ține copiii ocupați ● Jocurile Olimpice: Problema sportivelor care poartă echipament „inacceptabil” ● Vaccinarea în Grecia, faultată de Biserică. Oficial, preoții ortodocși o susțin, însă tot ei conduc mișcarea antivaccinistă ● Mesajul lui V. Voiculescu către N. Dan: „Fără hoție înseamnă fără concursuri aranjate. Nu ai respectat cuvântul dat” ● Aur și noroaie la Roșia Montană ● USR-iștii, prinși la mijloc în războiul taberelor din PNL. Ghinea: „Suntem folosiți ca sac de box” ● Tatiana Țîbuleac: „În America Latină sunt mai populară decât în România”





Zoom out. O plimbare prin Univers cu astronomul Adrian Șonka. Adrian Șonka urmărește la serviciu corpurile cosmice cu ajutorul telescoapelor, iar în timpul liber scrie relaxat despre ele. Ai putea spune despre el că e cu capul în nori. Sau că stă cu nasul pe sus. N-ai greși prea mult, pentru că, de mai bine de 20 de ani, Adrian Șonka e mai mereu cu ochii pironiți la stele. Privește spre ele metodic, cu ajutorul telescoapelor Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și cele ale Institutului Astronomic al Academiei Române. Când nu face observații cosmice, ține cursuri de astronomie la Observator și prezintă planetariul pentru public, este invitat la Fundația Calea Victoriei, în școli sau librării și oriunde găsește oameni pasionați care vor să afle mai multe despre Univers.A făcut studii de fizică și comunicare, dar, pentru că în România astronomia nu se învață la școală, cele mai multe lucruri le-a descoperit singur, din pasiune. În 2020 a terminat un doctorat în fizică cu specializarea planetologie-asteroizi, Adrian Șonka urmărește la serviciu corpurile cosmice cu ajutorul telescoapelor, iar în timpul liber scrie relaxat despre ele. Ai putea spune despre el că e cu capul în nori. Sau că stă cu nasul pe sus. N-ai greși prea mult, pentru că, de mai bine de 20 de ani, Adrian Șonka e mai mereu cu ochii pironiți la stele. Privește spre ele metodic, cu ajutorul telescoapelor Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și cele ale Institutului Astronomic al Academiei Române. Când nu face observații cosmice, ține cursuri de astronomie la Observator și prezintă planetariul pentru public, este invitat la Fundația Calea Victoriei, în școli sau librării și oriunde găsește oameni pasionați care vor să afle mai multe despre Univers.A făcut studii de fizică și comunicare, dar, pentru că în România astronomia nu se învață la școală, cele mai multe lucruri le-a descoperit singur, din pasiune. În 2020 a terminat un doctorat în fizică cu specializarea planetologie-asteroizi, scrie MindcraftStories.

. Publicația independentă Insider a lucrat cu organizația Bellingcat la mai multe proiecte, inclusiv publicarea în decembrie 2020 a unui raport care implică Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei în otrăvirea politicianului de opoziție Alexei Navalnîi în urmă cu un an , scrie Europa Liberă





Cat de scurta va fi memoria marilor capitaluri? Se scrie mult depre impactul pe care pandemia il va avea asupra globalizarii si modului in care marile capitaluri se vor reloca geografic. Vorbim despre revenirea la regionalizare, in defavoarea globalizarii, un proces prin care cei care au investit in primul rand in China, dar si pe alte meridiane, isi vor aduce productia mai aproape de casa. Problema ar putea fi ca noi, ca oameni, suferim de un mare defect. De cele mai multe ori ne imaginam viitorul ca o extrapolare a trecutului recent. Din acest motiv, sunt extrem de rari analistii care, dupa ani de crestere economica solida, reusesc sa anticipeze corect o recesiune. Din acelasi motiv, companiile, dupa perioade faste, vor continua sa previzioneze cresteri necontenite ale cifrei de afaceri. Ma tem ca si cand discutam despre impactul pandemiei ne aflam in aceeasi capcana. Vorbim de schimbarile care vor aparea pe termen mediu si lung ca si cum ne-am pregati pentru o succesiune nesfarsita de pandemii, care isi vor avea izvorul in mod constant in China. Ceea ce mi se pare total nerealist. Probabil ca pandemii vor mai fi, dar nu avem niciun motiv, in momentul de fata, ca sa presupunem ca vom sari dintr-una in alta. Este cred, din nou o extrapolare mentala a schimbarilor cu care ne confruntam azi si pe care le proiectam si in viitor, . Se scrie mult depre impactul pe care pandemia il va avea asupra globalizarii si modului in care marile capitaluri se vor reloca geografic. Vorbim despre revenirea la regionalizare, in defavoarea globalizarii, un proces prin care cei care au investit in primul rand in China, dar si pe alte meridiane, isi vor aduce productia mai aproape de casa. Problema ar putea fi ca noi, ca oameni, suferim de un mare defect. De cele mai multe ori ne imaginam viitorul ca o extrapolare a trecutului recent. Din acest motiv, sunt extrem de rari analistii care, dupa ani de crestere economica solida, reusesc sa anticipeze corect o recesiune. Din acelasi motiv, companiile, dupa perioade faste, vor continua sa previzioneze cresteri necontenite ale cifrei de afaceri. Ma tem ca si cand discutam despre impactul pandemiei ne aflam in aceeasi capcana. Vorbim de schimbarile care vor aparea pe termen mediu si lung ca si cum ne-am pregati pentru o succesiune nesfarsita de pandemii, care isi vor avea izvorul in mod constant in China. Ceea ce mi se pare total nerealist. Probabil ca pandemii vor mai fi, dar nu avem niciun motiv, in momentul de fata, ca sa presupunem ca vom sari dintr-una in alta. Este cred, din nou o extrapolare mentala a schimbarilor cu care ne confruntam azi si pe care le proiectam si in viitor, scrie Radu Crăciun pe blogul personal





Vaccinarea în Grecia, faultată de Biserică. Oficial, preoții ortodocși o susțin, însă tot ei conduc mișcarea antivaccinistă. În ciuda creșterii numărului de cazuri de infectare din Grecia, preoți ortodocși influenți îi îndeamnă pe credincioși să nu se vaccineze și critică chiar și conducerea Bisericii, care susține, oficial, campania de imunizare, scrie publicația europeană Politico.

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Grecia a redactat zilele trecute o circulară cu 12 întrebări şi răspunsuri pe tema vaccinării împotriva COVID-19. Documentul are menirea de a fi citit credincioşilor în bisericile din toată ţara, pentru a risipi îndoielile cu privire la vaccinul anti-COVID, dar și pentru a contracara diversele teorii ale conspirației care circulă în Grecia. „Vaccinurile împotriva coronavirusului nu conţin microcipuri. Acestea sunt teorii nerealiste bazate pe campanii de dezinformare, care circulă pe internet”, a scris publicația Kathimerini, citând documentul Bisericii Ortodoxe din Grecia, În ciuda creșterii numărului de cazuri de infectare din Grecia, preoți ortodocși influenți îi îndeamnă pe credincioși să nu se vaccineze și critică chiar și conducerea Bisericii, care susține, oficial, campania de imunizare, scrie publicația europeană Politico.Sinodul Bisericii Ortodoxe din Grecia a redactat zilele trecute o circulară cu 12 întrebări şi răspunsuri pe tema vaccinării împotriva COVID-19. Documentul are menirea de a fi citit credincioşilor în bisericile din toată ţara, pentru a risipi îndoielile cu privire la vaccinul anti-COVID, dar și pentru a contracara diversele teorii ale conspirației care circulă în Grecia. „Vaccinurile împotriva coronavirusului nu conţin microcipuri. Acestea sunt teorii nerealiste bazate pe campanii de dezinformare, care circulă pe internet”, a scris publicația Kathimerini, citând documentul Bisericii Ortodoxe din Grecia, potrivit Libertatea

USR-iștii, prinși la mijloc în războiul taberelor din PNL. Ghinea: „Suntem folosiți ca sac de box”. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, vineri, la Timișoara, că este enervant faptul că USR PLUS a fost implicat în războiul celor două tabere din PNL. Ghinea a spus că în data de 28 august se va discuta, la nivelul USR PLUS, în cadrul unei ședințe, despre viitorul formațiunii politice în coaliția de la guvernare. „În 28 august vom avea un comitet în care colegii noștri din țară vor veni și vom avea o discuție pe un raport cu ce s-a întâmplat de când suntem la guvernare. Nu se va lua atunci o decizie, dar vom avea o primă discuție despre ce vom face mai departe. Dacă e după mine, va trebui la șase luni să spunem partidului asta am reușit să facem, asta nu am reușit, mai stăm, nu mai stăm, preferința mea ar fi să mai stăm cât putem încă să livrăm”, a spus Cristian Ghinea, Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, vineri, la Timișoara, că este enervant faptul că USR PLUS a fost implicat în războiul celor două tabere din PNL. Ghinea a spus că în data de 28 august se va discuta, la nivelul USR PLUS, în cadrul unei ședințe, despre viitorul formațiunii politice în coaliția de la guvernare. „În 28 august vom avea un comitet în care colegii noștri din țară vor veni și vom avea o discuție pe un raport cu ce s-a întâmplat de când suntem la guvernare. Nu se va lua atunci o decizie, dar vom avea o primă discuție despre ce vom face mai departe. Dacă e după mine, va trebui la șase luni să spunem partidului asta am reușit să facem, asta nu am reușit, mai stăm, nu mai stăm, preferința mea ar fi să mai stăm cât putem încă să livrăm”, a spus Cristian Ghinea, potrivit PressAlert.ro





Medicii români, vânaţi de clinicile din străinătate cu salarii de până la 10.000 euro pe lună. Care sunt ţările care caută activ personal medical la noi în ţară

Criza din domeniul sanitar a accentuat căutările de personal medical la nivel global, arată o analiză a platformei de recrutare BestJobs, unde au apărut mii anunţuri de la clinici din străinătate cu oferte salariale care ajung până la 10.000 euro pe lună.

„În prezent, pe platforma BestJobs sunt în total peste 3.000 de anunţuri pentru joburi în domeniu, cu oferte salariale care depăşesc 2.000 euro. Dintre acestea, 5% sunt oportunităţi pentru medicii români de a lucra în alte ţări, cu pachete de beneficii care ajung şi la 10.000 de euro. Cele mai căutate specializări medicale pentru care angajatorii oferă între 6.000 şi 10.000 de euro sunt medicina de familie, ginecologie, dermatologie, gastroenterologie, oncologie, stomatologie şi chirurgie”, transmit reprezentanţii best jobs, Criza din domeniul sanitar a accentuat căutările de personal medical la nivel global, arată o analiză a platformei de recrutare BestJobs, unde au apărut mii anunţuri de la clinici din străinătate cu oferte salariale care ajung până la 10.000 euro pe lună.„În prezent, pe platforma BestJobs sunt în total peste 3.000 de anunţuri pentru joburi în domeniu, cu oferte salariale care depăşesc 2.000 euro. Dintre acestea, 5% sunt oportunităţi pentru medicii români de a lucra în alte ţări, cu pachete de beneficii care ajung şi la 10.000 de euro. Cele mai căutate specializări medicale pentru care angajatorii oferă între 6.000 şi 10.000 de euro sunt medicina de familie, ginecologie, dermatologie, gastroenterologie, oncologie, stomatologie şi chirurgie”, transmit reprezentanţii best jobs, potrivit Adevărul.





Comisia Europeană și tiriştii români. De la începutul lunii iulie, transportatorii români de mărfuri care nu sunt vaccinați și vin din zonele de risc ale Uniunii Europene ar trebui să intre în carantină 14 zile. Comisia are alte recomandări.Comisia Europeană așteaptă lămuriri de la autoritățile din România după ce transportatorii români s-au declarat îngrijorați de măsurile de carantinare a șoferilor de tir care vin din țări covid-19 roșii sau galbene ale spațiului comunitar.

Într-un răspuns la o întrebare Deutsche Welle și Digi FM, Comisia admite că măsurile epidemiologice sunt apanajul fiecărui stat în parte dar sugerează aplicarea recomandărilor privind liberul transport al mărfurilor, care este o activitate esențială.

Executivul de la Bruxelles amintește că, dincolo de nevoia de a opri răspândirea noilor variante ale virusului corona și de protecție a propriilor cetățeni, statele membre trebuie să înțeleagă că transportul de mărfuri este fundamental pentru întreaga Uniune Europeană,. De la începutul lunii iulie, transportatorii români de mărfuri care nu sunt vaccinați și vin din zonele de risc ale Uniunii Europene ar trebui să intre în carantină 14 zile. Comisia are alte recomandări.Comisia Europeană așteaptă lămuriri de la autoritățile din România după ce transportatorii români s-au declarat îngrijorați de măsurile de carantinare a șoferilor de tir care vin din țări covid-19 roșii sau galbene ale spațiului comunitar.Într-un răspuns la o întrebare Deutsche Welle și Digi FM, Comisia admite că măsurile epidemiologice sunt apanajul fiecărui stat în parte dar sugerează aplicarea recomandărilor privind liberul transport al mărfurilor, care este o activitate esențială.Executivul de la Bruxelles amintește că, dincolo de nevoia de a opri răspândirea noilor variante ale virusului corona și de protecție a propriilor cetățeni, statele membre trebuie să înțeleagă că transportul de mărfuri este fundamental pentru întreaga Uniune Europeană, scrie Deutsche Welle

„Au trecut ani și viața s-a schimbat”. La aproape 25 de ani de la versurile piesei „Nu am chef azi”, Tudor Chirilă pare la rându-i schimbat și nu prea. Chiar dacă a ajuns între timp la 47 de ani, Chirilă și-a păstrat aura de tânăr artist al unei plaje rebele - Vama Veche. Și-a adăugat tot mai puternic un alt rol, cel de spectator politic implicat, fie din mijlocul protestelor, fie pe rețelele de socializare, de unde critică constant actuala putere, rămânând și un adversar virulent al PSD. Despre politică, generații pierdute, vaccinare, rolul artistului în societate și muzică, într-un interviu pentru Libertatea.Pe 29 iulie, trupa Vama va susține un concert la Arenele Romane, la fix un an de la cel pe care l-a avut în plină pandemie de COVID-19. Cu o săptămână înainte de acest concert l-am găsit pe Tudor Chirilă în studioul de pe strada Vulturilor din Capitală, la repetiții, în picioarele goale. Discuția sare alert de la criticile la adresa actualului Guvern la înverșunarea față de PSD, de la plusurile și minusurile mandatului de primar general al lui Nicușor Dan la documentarul recent lansat „Regii pandemiei”, ce surprinde concertul de anul trecut. Citește în Libertatea Numărul de cazuri noi de COVID 19 depistate în Grecia a crescut abrupt în ultimele zile, iar țara în care își fac vacanța anual sute de mii de români este la un pas de scenariul roșu. Spania, Cipru sau Malta, alte destinații destul de comune pentru români, sunt deja în cel mai periculos scenariu. Iată ce se va întâmpla cu românii care sunt deja în vacanță în Grecia și ce trebuie să știe neapărat cei care urmează să plece către această destinație. Grecia, principala destinație de vară pentru turiștii români, este la un pas de scenariul roșu din cauza exploziei cazurilor noi de COVID 19. Numărul celor nou infectați a ajuns să sară de 2.300 pe zi, evoluție care, foarte probabil, va duce Grecia în rândul altor destinații preferate de români (Spania, Malta sau Cipru), în scenariul roșu, scrie Economica.net De luna viitoare vor apărea mai multe schimbări privind concediile medicale, printre care una ce prevede că persoanele aflate în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă (pentru boli obișnuite) vor fi monitorizate de medici, prin intermediul unui plan de urmărire a evoluției bolii. Pentru a face pe deplin aplicabile schimbările apărute în legătură cu concediile medicale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus luni în dezbatere publică un proiect ordin ce modifică normele de aplicare a legislației din domeniu și stabilește inclusiv structura planului de urmărire a evoluţiei bolii.Potrivit OUG 74/2021, de la 1 august 2021 vor apărea mai multe schimbări în privința concediilor medicale. Una dintre ele vizează monitorizarea, de către medici, a persoanelor aflate în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă (pentru boli obișnuite), scrie avocatnet.ro Fiindcă uneori este nevoie să stați mai mult în casă, iată câteva activități simple și caraghioase care îi țin pe copii, preșcolari și școlari mici, departe de voi, autonomi și concentrați, pentru cel puțin 30 minute. Activități pentru preșcolari: ligheanul cu apă, spionii, gunoierii1. Pe un set de prosoape sau folii de plastic puneți un lighean cu apă; puneți lângă el obiecte care pot fi aruncate în apă: pietricele, mărgele, bucăți de lemn, plastic, lingurițe, etc. Nu jucăriile obișnuite. Lăsați-l să exploreze ce plutește și ce nu plutește.2. Propuneți-le jocul ”De-a gunoierii”: într-un coș de rufe sau de birou, răsturnați mai multe jucării alandala, printre care ascundeți o mărgică strălucitoare. Puneți-i să găsească comoara din ”gunoi” fără să îl răstoarne. Pot fi și 3 coșuri diferite, ca să le ia timp suficient, sugerează avocatnet.ro. Ochii lumii sunt îndreptați spre Jocurile Olimpice. Regulile absurde pentru îmbrăcăminte în sport au devenit noua scenă pe care se confruntă mentalitățile și atitudinile societății față de femei.Jucătoarele din echipa de handbal pe plajă a Norvegiei au fost amendate pentru că purtau pantaloni prea lungi - în timp ce sportiva paralimpică Olivia Breen a fost certată de un oficial pentru că purta pantaloni prea scurți.Olivia Breen, care a participat pe 18 iulie la un campionat de săritură în lungime, a declarat public că unul dintre oficiali a criticat-o pentru că pantalonii săi erau „prea scurți și nepotriviți”. Pantalonii sunt un produs Adidas 2021 creat special pentru competiții și conform cu regulile, scrie Europa Liberă Ministerul Justiției din Rusia a adăugat publicația independentă din Letonia, The Insider, pe lista sa de „agenți străini”, împreună cu cinci jurnaliști independenți, inclusiv un colaborator al Radio Free Europe / Radio Liberty.Ministerul a listat noile intrări într-o actualizare a registrului său pe 23 iulie, aducând numărul total de entități și persoane cu desemnarea controversată de „agenți străini” la 34.. Președintele USR PLUS București îi transmite primarului Capitalei să renunțe la concursurile care „par aranjate” pentru funcția de director al Direcției Management și Structuri Sanitare și director general al Administrației Străzilor.Vlad Voiculescu susține, într-o declarație pentru Europa Liberă, că totul este o „mascaradă” și îi solicită lui Nicușor Dan să renunțe la aceste concursuri.„Concursurile sunt organizate de primarul general. Fără hoție înseamnă fără corupție, înseamnă fără concursuri aranjate, fără nepotism”, a spus liderul USR PLUS București.Potrivit acestuia, criteriile „par” să se potrivească unor candidați, lucrurile „par să fie un costum croit pentru persoana care îl va îmbrăca”, potrivit Europei Libere. Est Europenii par desprinşi din bancul cu ardeleanul şi trenul: pe scurt, acesta sună în felul următor: *Într-un tren, se aşeaza un oltean pe un scaun neştiind că era o piuneză acolo. Îl înţeapă şi începe să înjure: – Mama măsii ăluia care a pus piuneza asta aici. N-a găsit alt scaun? Şi pleacă injurand de mama focului. Vine apoi un moldovean, se aşează şi se înţeapă: – Mama măsii de piuneză! Se ridică şi pleacă. Apare şi un ardelean. Se aşează, simte înţepătura, se uită să vadă ce este şi zice: Apoi No, dacă-i musai, îi musai*. La asta s-ar rezuma concluziile unui studiu privind efectele utilizării calculatoarelor asupra sănătăţii ochilor cetăţenilor printre care ne numărăm şi noi românii. Huawei Consumer BG și Ipsos au realizat un studiu în țările din estul Europei și au aflat că mai mult de jumătate dintre aceștia nu iau măsuri pentru protejarea ochilor, însă, în același timp, aceștia au declarat că expunerea excesivă a ochilor la diferite ecrane este cauza deteriorării lor, scrie FinEco24News.ro atiana Țîbuleac s-a născut în 1978 la Chișinău, Republica Moldova. Este licențiată în jurnalism. A devenit cunoscută în 1995, ca scriitoare a rubricii Povestiri adevărate din cotidianul Flux. În 1999, s-a alăturat echipei de la PRO TV Chișinău ca reporter, editor și prezentator de știri și a lucrat în Moldova pentru UNICEF. Din 2008 locuiește la Paris.Am vorbit cu ea despre copilărie, scris, succes și cum se simte un scriitor atunci când este mai celebru în America Latină decât acasă, scrie PressOne Blocajul scriitorului nu este doar despre scriitori, uneori suntem la fel de blocați si in business sau carieră. După o lungă perioadă de activitate intensă, 40 de articole în mai puțin de un an, de aproape o lună am început să nu mai găsesc inspirație. Nu am mai găsit energie sau chiar motivație să compun ceva demn de a fi citit. Nu mai experimentasem de ceva vreme blocajul scriitorului. Recunosc că nu îmi era dor de această senzațieDefinit ca acea condiție care te blochează să scrii un articol sau un capitol, pentru că ceva din mintea ta te împiedică. Nu poți să definești foarte clar ceea ce te împiedică să te exprimi. În cazul meu poate fi vorba de o combinație de procrastinare, căutare a subiectului perfect și blocaj mental efectiv. Ce este cu adevărat interesant e că nu știm exact care este evenimentul care deblochează energiile creatoare. Dar știm că după ce se întâmplă acest lucru și scriitorul își recapătă încrederea și energia. Toate gândurile blocate se grăbesc să se așeze pe hârtie, fie ea și virtuală, scrie project-e.ro Jandarmi, pompieri, ONG-iști, reprezentanți ai Crucii Roșii, femei gravide, persoane paralizate, copii, bătrâni, tineri, ziariști. Așa arăta Babilonul unit la Căminului cultural din Roșia Montană, la patru zile după viitura și alunecările de teren care au distrus cartierul romilor din satul Dăroaia, aflat în apropiere. În comunitatea de aproximativ 900 de persoane, bilanțul înseamnă aproape toate gospodăriile afectate, case căzute sau avariate grav, sute de persoane evacuate, lipsa apei potabile și un viitor incert al așezării. În timp ce oamenii cei mai vulnerabili din zonă trăiesc înghesuiți la Cămin, din donații strânse de societatea civilă, autoritățile privesc pasive. Până acum, discuția despre Roșia Montană a fost doar despre exploatarea zăcămintelor de aur din zonă, respectiv a includerii localității în patrimoniul UNESCO - și prea puțin despre cum trăiesc, de fapt, roșienii, în special cei mai săraci dintre ei.Încă din ambuteiajele de pe Valea Arieșului, singura cale de acces în zona comunei Roșia Montană, se aud zvonuri despre furtunile care au provocat distrugerile din Munții Apuseni. Aștept de minute bune în coloană să trec de comuna Bistra, și ea grav afectată de surpările de teren. Lumea este adunată pe lângă mașini și dezbate cauzele și efectele furtunilor. Așa ceva nu s-a mai văzut prin zonă, zic unii. Citește reportajul pe Scena9.