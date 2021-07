​Business report ​​Cât mai costă să faci o nuntă în România. Noua firmă de salubritate din S1, legături cu Piedone. Cercul ignoranței. Povestea lui Sir Thomas Johnstone Lipton. Recoltele lumii, ameninţate de secetă, inundaţii şi îngheţ

​Noua firmă de salubritate din sectorul 1, legături cu Piedone. Din ce postură a luat primarul bani de la Brai-Cata ● Povestea omului care a reuşit să transforme un simplu magazin alimentar într-un lanţ de mii de magazine, cunoscut astăzi în toată lumea ● Cât mai costă să faci o nuntă în România. Alin Caraman: Noi am estimat la 8.000-9.000 de euro ● Cercul ignoranței: cum îi condamnă statul român la sărăcie pe cei deja excluși de societate ● Scandalul Romprest. Daniel Ciungu (PNL), replică dură pentru Clotilde Armand ● Deschiderea minelor de aur de la Rovina, din ce în ce mai aproape ● Recoltele lumii, ameninţate de secetă, inundaţii şi îngheţ. Cum vor fi afectate preţurile alimentelor ● Chirie în Constanța. Cu o căutare pe net a început coșmarul ● Cei care lucrează la mai mulți angajatori și intră în concediu medical doar la unul dintre ei vor risca amendarea.







​Noua firmă de salubritate din sectorul 1, legături cu Piedone. Din ce postură a luat primarul bani de la Brai-Cata. Înainte să fie ales primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone ocupa funcția de director la Brai-Cata, firma de salubritate care se ocupă acum de ridicarea deșeurilor în sectorul 1, potrivit declarației de avere completate de Piedone în noiembrie 2020.

. „Noi am estimat undeva la 8 9 mii de euro costul unei nunţi, vorbim de un preţ de meniu între 50 şi 100 de euro. Vorbim un preţ mediu de un număr mediu de invitaţi de 75 80 de invitaţi la eveniment. Sigur că deşi aceste cifre diferă de la perioada de boom la perioada de recesiune şi la perioadele mai proaste economice, pentru că atunci când suntem într o criză scade foarte mult şi numărul de invitaţi. Dacă te aşteptai la 150 de persoane, vei avea 80-90-110 de persoane. Pentru că oamenii nu mai au disponibilitatea şi putinţa să vină la o nuntă şi atunci încep să găsească scuze să nu participe la acea nuntă” a declarat Alin Caraman, proprietar Bon Mariage la ZF Live





Cercul ignoranței: cum îi condamnă statul român la sărăcie pe cei deja excluși de societate. “Instituțiile care aplică amenzi îi țintesc pe oamenii cei mai vulnerabili”. „Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.” (Legea 416/2001)

Alexandra* are 34 de ani și opt copii, dintre care cel mai mic are patru ani, iar cel mai mare 17. Multă vreme a locuit într-o fostă cazarmă a armatei, în cartierul Bucureștii Noi, de unde a fost evacuată în luna mai 2021.

A vrut și ea o locuință socială, ca să nu mai stea pe te miri unde. Chiar a depus dosar la Primărie, dar i s-a spus că nu sunt locuințe, să aștepte.

Ca să poată plăti o chirie, Alexandra – ca mulți alți oameni care trăiesc într-o stare de sărăcie perpetuă, sau ceea ce sociologii numesc, mai academic, „precariat”, are nevoie de un ajutor financiar. Pe care în mod normal i l-ar putea da DGASPC-ul care ține de sectorul în care locuiește,. “Instituțiile care aplică amenzi îi țintesc pe oamenii cei mai vulnerabili”. „Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.” (Legea 416/2001)Alexandra* are 34 de ani și opt copii, dintre care cel mai mic are patru ani, iar cel mai mare 17. Multă vreme a locuit într-o fostă cazarmă a armatei, în cartierul Bucureștii Noi, de unde a fost evacuată în luna mai 2021.A vrut și ea o locuință socială, ca să nu mai stea pe te miri unde. Chiar a depus dosar la Primărie, dar i s-a spus că nu sunt locuințe, să aștepte.Ca să poată plăti o chirie, Alexandra – ca mulți alți oameni care trăiesc într-o stare de sărăcie perpetuă, sau ceea ce sociologii numesc, mai academic, „precariat”, are nevoie de un ajutor financiar. Pe care în mod normal i l-ar putea da DGASPC-ul care ține de sectorul în care locuiește, scrie PressOne

În tot acest timp, ascultând lecții despre mediu, priveam în jurul meu. Mă minunam cum puteau trăi în astfel de condiții. De la șosea, lucrurile se vedeau altfel. Erau total diferite față de celelalte locații pe unde umblasem în căutarea unor condiții decente, scrie project-e.ro





Cei care lucrează la mai mulți angajatori și intră în concediu medical doar la unul dintre ei vor risca amendarea. De la 1 august, persoanele care lucrează, conform legii, la mai mulți angajatori și intră în concediu medical doar la unul dintre aceștia, continuând să-și presteze activitatea în programul normal de lucru la ceilalți, vor putea fi sancționate cu amenzi de până la 2.000 de lei. În același timp, persoanele respective vor risca să rămână fără indemnizația de asigurări sociale de sănătate sau să fie obligate să dea banii înapoi. Mai exact, potrivit OUG nr. 74/2021 pentru modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, de la începutul lunii viitoare vor apărea mai multe schimbări privind acordarea concediilor medicale. Astfel, printre altele, de la 1 august, cei care au mai multe joburi și își iau concediu medical de la unul dintre acestea, continuând să lucreze la celelalte, vor risca amendarea,



De la 1 august, persoanele care lucrează, conform legii, la mai mulți angajatori și intră în concediu medical doar la unul dintre aceștia, continuând să-și presteze activitatea în programul normal de lucru la ceilalți, vor putea fi sancționate cu amenzi de până la 2.000 de lei. În același timp, persoanele respective vor risca să rămână fără indemnizația de asigurări sociale de sănătate sau să fie obligate să dea banii înapoi. Mai exact, potrivit OUG nr. 74/2021 pentru modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, de la începutul lunii viitoare vor apărea mai multe schimbări privind acordarea concediilor medicale. Astfel, printre altele, de la 1 august, cei care au mai multe joburi și își iau concediu medical de la unul dintre acestea, continuând să lucreze la celelalte, vor risca amendarea, potrivit avocatnet.ro.

La două luni după ce a devenit primar la sectorul 5, în urma alegerilor locale din toamna anului trecut, Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, a completat declarația de avere. În această declarație a trecut că a încasat venituri de 99.430 de lei în ultimul an fiscal, adică aproximativ 20.000 de euro, ca director al Brai-Cata SRL. Brai-Cata este firma de salubritate care gestionează acum ridicarea gunoaielor stradale din sectorul 1, în locul Romprest, care s-a limitat la ridicarea gunoaielor menajere produse de consumatorii casnici, scrie Libertatea Înainte de a deveni antreprenor, Thomas Lipton, fondatorul companiei care îi poartă numele, a avut multe meserii în varii domenii, experienţe care l-au ajutat să navigheze în lumea afacerilor şi să transforme un simplu magazin alimentar într-un brand cunoscut astăzi în toată lumea.Sir Thomas Johnstone Lipton s-a născut pe 10 mai 1848 (sau 1850, potrivit altor surse) în Gorbals, Glasgow, Scoţia, în familia lui Thomas Lipton senior şi a lui Frances Lipton, născută Johnstone. El a fost singurul dintre cei cinci copii ai familiei care a ajuns la vârsta maturităţii.O perioadă a urmat şcoala parohială St Andrew’s, însă la vârsta de 13 ani a abandonat cursurile pentru a-şi ajuta familia cu un venit suplimentar, angajându-se la o tipografie. Ulterior, a lucrat şi într-o croitorie, unde tăia cămăşi. În paralel, s-a înscris la un seral, pentru a-şi continua educaţia. În 1864, Lipton s-a angajat ca şi cabinier (persoană însărcinată cu paza şi administrarea unei cabine) pe un vapor care naviga între Glasgow şi Belfast, scrie Business Magazin La momentul actual, preţul mediu al unei nunţi variază între 8.000 şi 9.000 de euro. Cu aceşti bani vin la pachet meniuri cu preţuri cuprinse între 50 şi 100 de euro, un număr maxim de 80 de invitaţi. Preţurile pot fi influenţate negativ de perioadele de criză economică, atunci când oamenii se rezumă la strictul necesar în privinţa evenimentului.Scandalul Romprest este departe de a se încheia. Contrele dintre primarul ales al sectorului 1, Clotilde Armand și partenerii liberali continuă.Daniel Ciungu, consilier local ales pe listele PNL sector 1, dă o replică dură primarului Clotilde Armand. Într-o luare de poziție, Daniel Ciungu revine cu detalii în scandalul momentului, pe propria pagină de socializare:Daniel Ciungu descrie cronologic cum au evoluat lucrurile în raport cu primarul Clotilde Armand:24 iunie 2021 – Consilierii locali PNL Sector 1 propun și trec în Consiliul Local două proiecte de hotărâre:1. Am mandatat primarul să controleze costurile cu salubritatea, conform contractului și legislației în vigoare. Primarul are 60 zile să vina cu raportul acestui control la Consiliu. Au trecut 30 zile deja. Nu avem veste să se fi început ceva în acest sens.2. Am mandatat primarul să negocieze direct cu prestatorul de servicii de salubritate, respectând contractul și legislația în vigoare, scrie project-e.ro Canadienii au obţinut avizul de oportunitate şi fac demersuri pentru PUZ. Compania canadiană Euro Sun Mining (fosta Carpathian Gold), proprietara proiectului aurifer de la Rovina, al doilea ca mărime din Europa, a anunțat luna aceasta că a primit avizul de oportunitate din partea Consiliului Județean Hunedoara. Măsura va duce la sporirea producţiei de aur în Balcani, în condiţiile unei scăderi la nivel mondial şi a perspective de creştere a cererii. Compania canadiană Euro Sun Mining (fosta Carpathian Gold), proprietara proiectului aurifer de la Rovina, al doilea ca mărime din Europa, a anunțat luna aceasta că a primit avizul de oportunitate din partea Consiliului Județean Hunedoara. Măsura va duce la sporirea producţiei de aur în Balcani, în condiţiile unei scăderi la nivel mondial şi a perspective de creştere a cererii, scrie Economica.net Vremea extremă afectează recoltele din întreaga lume, aducând cu sine ameninţarea creşterilor de preţuri la alimente. Costurile acestora sunt deja aproape de recordul din ultimul deceniu, transmite Bloomberg.Potrivit sursei citate, cel mai grav îngheţ din Brazilia din ultimele două decenii a adus o lovitură mortală tinerilor copaci de cafea din cel mai mare cultivator din lume. Inundaţiile din regiunea specializată în creşterea porcilor din China au afectat fermele şi au sporit ameninţările cu boli ale animalelor. Căldura arzătoare şi seceta au uscat culturile de pe ambele părţi ale frontierei SUA-Canada, scrie Adevărul. România a înregistrat în primul trimestru al anului curent un deficit public de -10,3% din PIB în termeni bruți și de -8,3% din PIB pe seria ajustată după sezonalitate, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru toate statele membre UE.Aceste valori sunt mai mari decât media europeană de -8,2% brut și, respectiv -6,8% ajustat sezonier și depășesc ținta de -7,2% din PIB asumată pentru 2021.Valorile prezentate începând cu T1 2019 arată că noi eram deja puternic intrați în teritoriul negativ încă înainte de apariția pandemiei, spre deosebire de toate celelalte state din regiune și de trendul la nivelul Uniunii, potrivit Curs de Guvernare Chirie Constanța… Navigând pe internet, am văzut un anunț de închiriere cameră curată, cu acces separat, baie, condiții excelente, preț acceptabil. Aventurile mele au început căutând pe Google… Chirie Constanța. Și de Chirie Constanța am avut parte.Am zâmbit în sinea mea recapitulând experiențele chiriilor din orașul de la malul mării.„O să te rog să ai grijă să pui plasticul în sacul de plastic!”, zise gazda mea profund preocupată de sănătatea planetei.