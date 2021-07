​Business report Diferența între Grecia în zona galbenă și cea roșie. Portret al românului tipic în 2021. Ce obligații are România și cât costă menținerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO. Gabriel Resources amenință România cu un nou proces

​Ce obligații are România și cât costă menținerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO ● Ce trebuie să știi dacă vinzi ocazional lucruri pe rețelele de socializare ● Diferența între Grecia în zona galbenă și cea roșie ● Ce fac azi cei care nu au reușit acum doi ani să o salveze pe Alexandra Măceșanu din casa lui Gheorghe Dincă ● Portret al românului tipic în 2021 ● Vama Veche, o stațiune ca o shaorma cu de toate ● Cântecul sirenelor ● Nae Caranfil: “Dacă ar trebui să o iau de la capăt, m-aș gândi de două ori înainte de a alege regia” ● 8 roboți care ar fi trebuit să uimească publicul de la Olimpiadă ● Vaccinul și mentalitatea autoritară. ●Ministrul Mihăilă: Dacă incidența infecțiilor creşte peste 2 la mie, se revine la restricțiile anterioare ● Compania canadiană Gabriel Resources amenință România cu un nou proces.







Includerea Roșiei Montană în Patrimoniul imaterial UNESCO și în Patrimoniul mondial în pericol aduce cu sine o serie de avantaje, dar și de obligații pentru statul român. Principalul avantaj este că, sub egida Organizației pentru Educație, Știință și Cultură a ONU, denumirea pe larg a UNESCO, patrimoniul cultural și natural este protejat, iar guvernele au un obstacol împotriva acțiunii de demolare sau modificare a unei clădiri ori intervenții în zone naturale. În plus, prezența în această listă poate aduce după sine mai mulți turiști. Dar această protecție depinde în final tot de guvernele naționale, căci UNESCO nu are instrumente reale pentru a interveni efectiv în stoparea degradării unui obiectiv istoric sau natural, scrie Newsweek.





Ce trebuie să știi dacă vinzi ocazional lucruri pe rețelele de socializare. Persoanele fizice care comercializează online bunuri pe rețelele sociale precum Facebook sau Instagram pot face acest lucru, în mod ocazional, fără a-și înființa un PFA sau o firmă, spun specialiștii. Acest lucru este posibil întrucât, potrivit acestora, o astfel de vânzare de bunuri folosite în scop personal nu ar trebui să fie supusă TVA. Venim cu aceste clarificări în contextul în care, de la 1 iulie, se aplică noi reguli de TVA pentru comerțul electronic.

Mai exact, dacă vânzarea de bunuri are loc din când în când și nu se realizează în mod constant, iar bunurile sunt folosite în scop personal, persoanele fizice care fac astfel de vânzări “nu sunt considerate a fi comercianţi şi nu trebuie să fie organizate sub forma unei societăţi sau înregistrate ca PFA-uri”, a subliniat Georgiana Nichita, Managing Associate în cadrul Radu şi Asociaţii SPRL, pentru avocatnet.ro.



Oana Gheorghiu, după inaugurarea spitalului modular de la Piatra Neamț: “Am spus din start că nu vrem să vedem picior de politician”. Asociația “Dăruiește Viață” bifează o a doua mare realizare a sa de la debutul pandemiei în România: ridicarea unui Spital Modular ATI la Piatra Neamț. Investiția s-a ridicat la 2,7 milioane de euro și va ajuta la salvarea de vieți într-un județ al cărui spital principal a trecut prin tragedia unui incendiu în secția lui de terapie intensivă. Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele asociației, a mărturisit că la inaugurare nu s-a dorit prezența vreunui politician. Detalii, pe Investigatoria.ro



Ghidul turistului. Diferența între Grecia în zona galbenă și cea roșie. Documente pentru: Spania, Franța, Italia, Turcia. Sub presiunea creșterii numărului de infectări cu SARS-CoV2, tot mai multe țări europene impun restricții persoanelor nevaccinate. Lista țărilor cu restricții la întoarcerea din vacanță este și ea într-o permanentă modificare. Dacă plecați în cod verde, vă puteți întoarce în cod galben sau roșu.

Pe 25 iulie 2019, Alexandra Măceşanu a sunat la 112 din casa lui Dincă, plângând şi implorând să fie salvată. Intervenţia autorităţilor din acea zi a fost un lanţ de greşeli, recunoscute ulterior chiar de instituţiile statului, care au deschis anchete disciplinare şi au dispus sancţiuni. Azi, la 2 ani de atunci, cei mai mulţi dintre poliţiştii şi procurorii care n-au reuşit să o salveze pe Alexandra lucrează încă în sistem. Dosarul deschis în iulie 2019 de cei de la SIIJ, care investigau intervenţia din acea zi, e încă în lucru. Joi 25 iulie 2019, Alexandra Măceşanu a găsit, în camera unde fusese sechestrată de Dincă, un telefon de pe care a încercat să-şi sune mai întâi părinţii. A fost zadarnic, căci cartela din telefon nu avea credit. Dar fata a reuşit apoi să sune la 112, unde o angajată de la STS Olt, în loc să o ajute cu întrebări şi să o liniştească, a luat-o la rost pe Alexandra, pentru că ea nu ştia adresa la care se afla, scrie Libertatea





Portret al românului tipic în 2021. Când discuția la bere sau cafea devine mai serioasă și lumea începe să filosofeze despre românul tipic, să știi că există date oficiale care îți permit să știi cum este persoana medie din țara noastră. Ele vor fi aduse la zi de recensământul ce trebuie să aibă loc în acest an, dar chiar și așa Institutul Național de Statistică încearcă să țină pasul an de an cu ce se întâmplă.

În continuare voi scrie doar despre majorități clare și despre medii. Dacă, de exemplu, trei sferturi din cetățeni ar fi dreptaci, aș spune că românul mediu este dreptaci. Multe afirmații ar fi fost adevărate pentru 40%, 45% sau 49% din români. Am fost nevoit să le exclud, scrie Barbu Mateescu pe PressOne.





​Ana Maria Popescu, discurs în fața ministrului Novak: „Luați dumneavoastră la Tokyo aurul pe care nu l-am luat eu”. Scrimera Ana Maria Popescu a revenit marți în țară, după ce a câștigat prima medalie pentru România la Olimpiada de la Tokyo. Campioana a ţinut un discurs-manifest în favoarea sportivilor, în care l-a criticat pe ministrul Tineretului şi Sporturilor, Eduard Novak. . Ana Maria Popescu nu i-a rămas datoare ministrului Sportului, Eduard Novak, cel care declarase că ea nu ar fi luat medalia de aur la Jocurile Olimpice, chiar dacă bugetul federaţiei de scrimă ar fi fost mai mare cu 5 milioane de lei. „Am în spatele meu patru oameni. Atât am avut la Jocuri. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sparing parteneri de 43 de ani, care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care nu am fost în stare să-l iau. Şi credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de cinci milioane, dar nu e problemă, mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă pentru copiii aceia” a spus Ana Maria Popescu, chiar de față cu Novak,



Vama Veche, o stațiune ca o shaorma cu de toate. Vama Veche… Nu mai pusesem piciorul în stațiune de prin 2005, când mi-am făcut luna, pardon săptămâna, de miere acolo. N-am fost niciodată fan înrăit Vama Veche. Nu mi-am petrecut toate verile acolo, nu m-am numit „vamaiot”, însă stațiunea avea un farmec aparte care a dispărut complet. Pe vremuri, era o senzație de libertate extraordinară, probabil de aia m-am dus eu fix după ce m-am măritat acolo. Îmi amintesc că era o stațiune cu o energie aparte. Te simțeai liber, nejudecat, întâlneai oameni interesanți, ascultai muzică rock, erai mai mult beat decât treaz. Făceai tot ce îți trecea prin cap fără ca celorlalți să le pese prea mult. Probabil de aceea și formația omonimă și-a luat numele stațiunii. Vama Veche reprezenta un manifest, așa cum Mamaia s-a asociat cu Mazăre și carele alegorice,



Cântecul sirenelor. De când am ajuns la ceea ce se numește îndeobște “vârsta a treia” am devenit din ce în ce mai reticent la orice fel de exprimare care compară nostalgic prezentul cu trecutul. de altfel, eu nici nu sunt nostalgic față de trecut. Lumea în care am crescut și copilărit eu ca și cea care i-a urmat era cu mult mai rea decât cea în care trăiesc acum. Sigur, lumea de azi are multe fațete care o fac criticabilă, le văd și eu și sunt și eu la fel de critic la adresa lor ca cei mai mulți. Doar că pentru mine, zonele în care s-a schimbat în bine depășesc cu mult pe cele în care s-a schimbat în rău, așa că pentru mine bilanțul e fără echivoc pozitiv.

Totuși, chiar și așa, există zone în care s-a schimbat în rău într-un fel care mă pune pe gânduri și mă face să mă gândesc la consecințele pe termen lung ale acestor tendințe. Cumva mă bucur că am vârsta pe care o am și că unele dintre aceste consecințe nu vor mai fi problema mea. Dar va fi a copiilor mei și mă gândesc adeseori ce fel de lume le lăsăm moștenire. Despre una dintre aceste tendințe am scris un articol de curând, e vorba de fragilizarea generației tinere. Despre o alta am să scriu azi. Asta mă preocupă încă și mai tare decât cealaltă, pentru că asta e într-o spirală infernală, într-o goană de neoprit către abis. E vorba de polarizarea societății,



Nae Caranfil, regizor: “Dacă ar trebui să o iau de la capăt, m-aș gândi de două ori înainte de a alege regia.” Regizorul și scenaristul Nae Caranfil va primi Premiul de Excelență la actuala ediție a Transilvania International Film Festival. Aseară, publicul TIFF a putut vedea o copie restaurată a filmului de debut semnat de Nae Caranfil, E pericoloso sporgersi, selectat la Cannes în 1993. Filmul va fi disponibil și vineri, 30 iulie, la Cinema Mărăști.

Prezent la Cluj, Nae Caranfil a vorbit despre cariera sa, despre planuri, dar și despre regrete, într-o discuție din seria InspiraTIFF, moderată de Alexandra Tănăsescu, jurnalist Cultura la dubă.

8 roboți care ar fi trebuit să uimească publicul de la Olimpiadă. Cel mai mare producător de roboți din lume nu putea rata ocazia de a se da în spectacol la olimpiada de pe teren propriu, chiar și în absența fanilor.

Pe lângă tribunele goale, una dintre marile pierderi ale Japoniei în organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo în pandemie este cea a posibilității de a impresiona valurile de turiști cu avansurile țării în robotică. Din postura țării care produce aproape jumătate din întregul efectiv de roboți ai planetei, era clar, încă din momentul în care Tokyo a fost desemnată gazdă, că niponii vor adăuga experienței olimpice o adevărată paradă de automatoni de toate dimensiunile și pentru o gamă largă de scopuri, scrie MindcraftStories.

Coșurile de gunoi nu fac obiectul contractului.Primăria Sectorului 1 a publicat, astăzi, contractul încheiat de Administrația Domeniului Public Sector 1 cu firma Brai-Cata SRL pentru serviciile de salubrizare de pe perioada stării de alertă. Serviciile prevăzute în contract includ doar deșeurile necontrolate de pe spațiile verzi, nu și coșurile de gunoi stradale, așa cum anunță Primăria. Valoarea contractului este 62.900 lei pentru servicii de colectare, transport și tratare/eliminare/depozitare a 100 de tone de gunoi. Contractul a fost publicat după ce în ședința de Consiliu Local consilierii PNL și PSD au cerut insistent acest lucru, scrie Buletin de Bucuresti. Florin Cîțu susține că țintele asumate în campania de vaccinare, care nu e a lui, au fost din dorința de a ieși din criză, că la orașe sunt peste 50% din oameni vaccinați. Acesta s-a plâns că este criticat până și de Ludovic Orban că nu a mers campania. Cîțu spune că nu își explică de ce nu a mers bine campania de vaccinare.„Campania de vaccinare nu e a mea, ci e o campanie care salvează vieți. Mi-aș dori ca toți liderii politici să înțeleagă asta. Mi-aș fi dorti ca domnul Orban să sublinieze implicarea totală a Guvernului în campania de vaccinare, de logistica pusă la dispoziție. Dar, de când mi-am anunțat candidatura la șefia partidului, sunt criticat”, a spus premierul, potrivit Newsweek. Decizia aparține Administraţiei Fondului pentru Mediu, care a hotărât suplimentarea cu 20 milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Rabla Plus şi cu 5 milioane de lei celor din Rabla Clasic.Conform comunicatului recent de pe site-ul AFM, suplimentarea a venit ca urmare a faptului că bugetele alocate persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Clasic şi Rabla Plus au fost epuizate, conform „Ziarului Financiar”.Banii alocați iniţial pentru persoanele fizice, în valoare de 200 milioane de lei, au fost rezervați integral la aproximativ două luni de la lansarea programului, demonstrând interesul cetăţenilor faţă de autovehiculele electrice, mai prietenoase cu mediul înconjurător, scrie RFI. Discuția despre vaccinarea silită relevă că libertatea se învață și se suportă greu. Nimic nu probează acest adevăr mai convingător decât lipsa de logică și autoritarismul dindărătul argumentelor celor ce-o susțin.E utilă și recomandabilă vaccinarea anti-Covid 19? Da! Aceasta este convingerea majorității experților autentici, cărora m-am raliat de mult. Vaccinarea mi se pare rațională. Ea salvează, cred, vieți. Mi se pare iresponsabil refuzul injecției, dacă medicii o recomandă întru imunizare.Nu mai puțin adevărat este însă că, din varii motive care trebuie bine detaliate și lămurite, avem motive să ne opunem din răsputeri ideii de vaccinare obligatorie. De aceeași părere sunt mulți europeni, scrie Deutsche Welle. Ministrul Sănătății a declarat, marți, după o ședință a coaliției, că relaxarea restricțiilor antiepidemice va depinde de incidența infecțiilor cu SARS-CoV-2.“Trebuie să înţelegem că orice fel de relaxare este condiţionată de testare sau vaccinare şi, evident, de purtarea măştii, dacă vorbim de spaţiile închise”, a adăugat ministrul Sănătăţii (…) Măsurile care se aplică de la 1 august, spre deosebire de ce s-a întâmplat până acum, au legătură strictă cu incidenţa, în sensul că dacă incidenţa creşte peste 2 la mie, se revine la măsurile din 1 iulie, iar dacă creşte peste 3 la mie, se revine la măsurile din 1 iunie. Acesta este principiul general şi trebuie să înţelegem că orice fel de relaxare este condiţionată de testare sau vaccinare şi, evident, de purtarea măştii, dacă vorbim de spaţiile închise”, a precizat Ioana Mihăilă, scrie EuropaFM. Circa 450.000 de clienți au primit anul trecut compensații de la distribuitorii de energie electrică, în sumă totală de circa 20,5 milioane de lei, pentru problemele pe care le-au întâmpinat cu rețeaua, de patru ori mai mult decât în 2019. Peste 90% din bani au fost plătiți de firmele de distribuție ale grupului Enel clienților din propria rețea și, cum aceste compensații se acordă automat, pe baza propriilor evaluări ale companiilor, se ridică un mare semn de întrebare dacă ceilalți operatori de rețele au raportat și plătit clienților tot ce aceștia din urmă erau îndreptățiți să primească., scrie Economica.net . Compania canadiană Gabriel Resources nu exclude lansarea unei noi acțiuni în justiție împotriva României, ca efect al includerii Peisajului minier Roșia Montană în Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Cererea de înscriere în Patrimoniul Mondial 'contravine obligațiilor ce revin României, în temeiul tratatelor internaționale, în relațiile sale cu Gabriel Resources', este avertismentul companiei, citată de AFP. Compania mai susține că proiectul său minier ar fi generat ''profituri economice enorme'' pentru România, scrie profit.ro în 2020 s-a dublat fluxul pozitiv către mediul rural din mediul urban, până la 40.000 de persoane. Statistica vine să confirme ceea ce deja în piaţa imobiliară şi în discuţiile personale era evident. Oamenii pleacă in corpore către mediul rural, în căutarea unor locuinţe cu verdeaţă şi lipsite de poluare. Institutul Naţional de Statistică arată că anul trecut au plecat de la ţară la oraş 78.000 de locuitori, iar de la oraş la ţară 116.000, iar diferenţa netă dintre cele două fluxuri migraţioniste este de 38.000 de persoane, dublă faţă de anii anteriori.„Această creştere a migraţiei urban-rural în contextul pandemiei arată că au plecat spre rural şi cei cu o stare materială bună, de teama contagiunii. O altă ipoteză este, dacă analizăm datele INS cu cele ale unui studiu lansat anul trecut realizat cu ajutorul Băncii Mondiale pe un eşantion foarte mare, de 10.000-15.000 de orăşeni, că o bună parte din plecările din ur­ban în rural au fost făcute în ruralul izolat, cu un mediu natural curat şi cu o poluare mai mică“, a declarat prof. dr. Dumitru Sandu de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucu­reşti. El a mai spus că, în mod tradiţional, migraţia urban-rural se făcea în zonele periurbane, în comunele şi satele bogate, bine dezvoltate, de pe lângă marile oraşe, scrie ZF. România a înregistrat în primul trimestru al anului curent un deficit public de -10,3% din PIB în termeni bruți și de -8,3% din PIB pe seria ajustată după sezonalitate, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru toate statele membre UE.Aceste valori sunt mai mari decât media europeană de -8,2% brut și, respectiv -6,8% ajustat sezonier și depășesc ținta de -7,2% din PIB asumată pentru 2021, scrie Curs de Guvernare FMI a făcut câteva ajustări de tip fin-tuning în ceea ce priveşte perspectivele economice faţă de prognoza din aprilie 2021. În acelaşi timp, organizaţia trage câteva semnale de alarmă dar nu oferă soluţii concrete de rezolvare, lăsând întreaga povară tot pe umerii guvernelor. În principal, deşi s-au păstrat cifrele pentru economia globală aferente lui 2021, au fost revizuite cu minus perspectivele statelor în curs de dezvoltare şi în sens pozitiv cele ale statelor dezvoltate. FMI vede o linie de demarcaţie clară între statele care au avut acces rapid şi facil la vaccinuri şi cele care au probleme în a-şi procura şi vaccina populaţia. În prima categorie intră aproape toate statele dezvoltate în timp ce în a doua sunt cuprinse multe state în curs de dezvoltare, care se vor confrunta în continuare cu valuri pandemice mari. Primele se vor recupera mai rapid, cele dina doua categorie, mai lent. Totuşi FMI atrage atenţia că recuperarea nu este asigurată nici măcar în țările în care infecțiile sunt în prezent foarte scăzute atât timp cât virusul circulă în altă parte, scrie FinEco24News.ro