Plasarea banilor la risc scăzut în august: Tezaur, depozite bancare sau schimb valutar?

Revenind, la Tezaur sau depozite bancare, vom merge pe aceeași idee ca de obicei, adică 5.000 de ei investiți pe diferite perioade. Pentru depozite vom folosi comparatoarele Finzoom.ro și Conso.ro





Oferte pe 1 an

La Tezaur, Ministerul Finanțelor oferă o dobândă de 3,15%/ an. Prin urmare, anul viitor cei care investesc în astfel de titluri vor câștiga 157,5 lei.





Oferte pe 3 ani

La Tezaur, dobânda este de 3,5% pe an. Așadar, după cei trei ani câștigul total este de 525 lei, adică 175 lei/an.





Oferta pe 5 ani

*Câștigul la Tezaur nu este impozabil





*Românii pot subscrie la Tezaur de august începând de luni.





Cumpărarea de euro: schimb valutar

Atenție la inflație

Cele mai bune oferte (depozite) ale băncilor au dobânzi de 2,5 – 3,8% pe an. Așadar, câștigul va fi de 112,5 – 171 lei, după plata comisioanelor și a impozitului pe venit.În topul celor mai bune oferte, băncile au dobânzi între 2,8 – 4,2% pe an. Așadar, după cei trei ani, câștigul cumulat este între 358 – 567 lei, după plata dobânzilor și comisioanelor.(Atenție: nu am capitalizat dobânda)Ofertele pe termen mai lung la bănci nu sunt atractive și, ca de obicei, nu le mai menționăm. Având în vedere cifrele de mai sus, o persoană ar putea să depună banii pe termen scurt și să profite, să spunem după 3 ani, de alte oferte ori poate va dori să facă alte tipuri de investiții. Posibilitățile sunt multe.La Tezaur, dobânda este de 3,85%/an la oferta pe 5 ani. Adică, după cei 5 ani ai avea 962,5 lei, adică 192,5 lei/an.*nu am folosit capitalizarea dobânzii pentru că nu știm dacă și cât va continua TezaurCineva poate decide să cumpere euro. Va folosi aplicația unui fintech sau a unei bănci care oferă posibilitatea de schimb valutar 1-2 ore pe zi la prețul pieței. Dacă vrea să cumpere 1000 euro, asta înseamnă astăzi circa 4.922 lei.Să presupunem că vom avea o depreciere de circa 2% până anul viitor în aceeași perioadă (deși unii economiști vorbesc despre 2,5%). Atunci un euro o să ajungă la circa 5,02 lei.Deci cei 1.000 euro ar valora după 12 luni în jur de 5.021 lei.BNR are pe site o estimare a inflației pentru anul viitor, de exemplu. De precizat că urmează să fie publicată curând noua estimare, care probabil va arăta un procent mai mare de 3% pentru finalul trimestrului III al anului viitor. Rămâne de văzut. Proiecția aceea cu 3% e din mai.Analiștii CFA România, într-o informare recentă, au spus că sunt de părere că rata inflatiei pentru orizontul de 12 luni va fi de 4,11%.Luând în considerare estimarea CFA, de exemplu, păstrând exemplul cu cei 5.000 de lei, ar trebui ca anul viitor să ai un câștig de 205,5 lei pentru a acoperi inflația. Asta pentru că ceea ce cumperi astăzi cu 5.000 de lei, peste 12 luni vei cumpăra cu 5.205,5 lei.Așa cum am spus la început, cine vrea să bată inflația trebuie să se îndrepte către alte tipuri de investiții, precum piața de capital, fonduri de investiții etc., dar și riscul e mai mare. Depinde de apetitul fiecăruia. Studiați puțin înainte de a face pasul către investiții cu risc mai mare.