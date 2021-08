Turismul s-a deschis, dar turiștii se lasă încă așteptați. În prima jumătate de an ne-au vizitat mai puțin de 200.000 de turiști străini, de 10 ori mai puțini decât au fost în Grecia

Durata medie a şederii a fost de 2,0 zile la turiştii români şi de 2,3 zile la turiştii străini.







Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1.01.-30.06.2021 a fost de 19,2%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de perioada 1.01.-30.06.2020.

Pe judeţe, în perioada 1.01.-30.06.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în: Braşov (424,6 mii persoane), Municipiul Bucureşti (326,9 mii persoane), Constanța (198,9 mii persoane), Prahova (176,4 mii persoane), Bihor (169,7 mii persoane), Suceava (158,2 mii persoane), Vâlcea (149,8 mii persoane), Cluj (145,0 mii persoane), Mureș (140,9 mii persoane) şi Sibiu (132,0 mii persoane), iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în: Braşov (827,9 mii), Constanța (606,5 mii), Municipiul Bucureşti (558,2 mii), Bihor (421,2 mii), Vâlcea (374,2 mii), Prahova (357,2 mii), Suceava (296,0 mii), Mureș (273,0 mii), Cluj (246,2 mii), Sibiu (230,0 mii), Caraș Severin (196,1 mii), Covasna (175,5 mii) şi Timiș (160,0 mii).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (23,9 mii), Italia (18,7 mii), Franţa (12,7 mii) şi S.U.A. (11,8 mii), Ungaria (9,8 mii), Republica Moldova (8,8 mii) şi Ucraina (8,0 mii).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost de 4,4 milioane de plecări, în scădere cu 13,6% comparativ cu perioada 1.01.-30.06.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 75,2% cel rutier, iar 24,2% cel aerian, din numărul total de plecări.









Sosirile turiștilor în hotelurile și pensiunile românești în prima jumătate de an au fost de 3,2 milioane, în creștere cu 52,4% faţă de perioada similară din anul trecut, când ne aflam în plină pandemie. Dintre aceștia, mai puțin de 200.000 au fost turiști străini, arată datele transmise luni de Institutul Național de Statistică. Pentru comparație, în Grecia numărul turiștilor străini din prima jumătate de an a fost de peste 10 ori mai mulți (2,3 milioane). Străinii au venit în Capitală (cei mai mulți) și în stațiunile din zona montană, mai arată Statistic Pe Litoral sau în Deltă numărul turiștilor a scăzut sau a rămas constant în iunie acest an, față de iunie 2020.Din numărul total de sosiri, românii au reprezentat 94,0%, în timp ce turiştii străini au înregistrat un procent de doar 6,0%.Ca de obicei, circa trei sferturi dintre turiștii străini provin din state membre UE.Cât privește turismul localnicilor, datele INS arată ca în graficul de mai jos: