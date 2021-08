Aproape 9 din 10 români aflați în risc de sărăcie nu și-au permis o vacanță, în 2019

În general, spune comunicatul, 28% dintre cetățenii UE nu își pot permite o vacanță timp de o săptămână departe de casă - dar acest procent crește la 59,5% pentru persoanele al căror venit este sub pragul de risc de sărăcie (60% din venitul median).“Majoritatea cetățenilor ale căror venituri sunt sub 60% din venitul median sunt șomeri sau pensionari, dar acest grup include și milioane de lucrători cu salarii mici, în special cei care câștigă salariul minim legal. Salariile minime care nu acoperă costurile unui trai decent îi împing pe lucrători în pericol de sărăcie în cel puțin 16 state membre ale UE. Potrivit Comisiei Europene, 22 de milioane de lucrători câștigă mai puțin de 60% din venitul median”, menționează sursa citată.• Inegalitatea accesului la vacanță a crescut în 16 state membre în ultimul deceniu între cei cu venituri sub 60% din valoarea salariului median și cei cu venituri peste acel prag.• În România, 86,8% dintre persoanele aflate în risc de sărăcie nu și-au putut permite o vacanță, comparativ cu 46,7% dintre cei cu venituri peste 60% din mediană. Această diferență de 40,1 puncte procentuale (pp) a crescut cu 17,1 pp din 2010 până în prezent.• Discrepanțe mari privind accesul la vancanțe intre cele două grupuri se găsesc și în Croația (43,2 pp), Grecia (43pp), Bulgaria (42,4pp), Cehia (41,1pp),„În România, conform comunicatului, se înregistrează însă cea mai mare creștere a acestei discrepanțe în ultimul deceniu, cu + 17pp. Creșterea inegalității accesului la vacanță este un alt indicator care arată cum beneficiile creșterii economice din ultimul deceniu nu au fost distribuite în mod echitabil pentru cetățenii României”, conform sursei citate.ETUC, spune comunicatul, colaborează cu deputații europeni pentru a introduce un „prag de decență” în legislație care să asigure că salariile minime legale nu ar putea fi niciodată plătite la mai puțin de 60% din salariul median și la mai puțin de 50% din salariul mediu al oricărui stat membru. Această măsură ar oferi o creștere salarială pentru peste 24 de milioane de oameni.