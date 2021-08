Ce state din lume au deja monede digitale și în ce stadiu se află altele

Canada – monedă doar pentru uz instituțional

SUA – în analiză

Jerome Powell, președintele Fed a menționat în numeroase ocazii că banca centrală nu va emite o CBDC până când nu se va răspunde la toate întrebările referitoare la această problematică și măsura în care CBDC ar îmbunătăți un sistem de plăți intern dinamic, deja sigur și activ.





China și yuanul digital



În afară de proiectele pilot dezvoltate, Banca Centrală a Chinei a publicat toamna trecută proiectul revizuit al legii băncii centrale care oferă yuanului digital același statut juridic ca și yuan-ului fizic.





În viziunea oficialilor chinezi, CBDC va permite urmărirea eficientă a fluxurilor de bani din economie, o mai bună planificare și integrarea în economie a populației nebancarizate, dar și propulsarea yuanului către statutul de rezervă internațională.





BCE va decide curând

Estonia – o inițiativă pentru a contura euro digital. Lituania – LBCOIN

Elveția – experimentul Helvetia

Anglia în consultare, Suedia - e-krona

Rubla digitală în Rusia

Demersul ar servi la stimularea incluziunii financiare dar necesită crearea unei infrastructuri de plăți suplimentare. Astfel, în aprilie a.c., a fost prezentat conceputul rublei digitale ce prevede crearea unui prototip în decembrie 2021, modificarea legislației în ianuarie 2022, lansarea și testarea platformei prototip în T1 2022, inclusiv cu participanții din piață.





Moneda digitală, prioritate pentru Japonia





Urmează selecția furnizorului de tehnologie în Coreea de Sud

În martie 2020, Coreea de Sud a lansat un proiect pilot în trei faze prin care timp de doi ani se testează emisiunea și punerea în circulație a CBDC într-un mediu virtual. Experții remarcă însă că pentru a emite CBDC este necesară modificarea actualului cadru legislativ, inclusiv stabilirea dacă va fi purtătoare sau nu de dobândă. Urmează selecția furnizorului de tehnologie pentru pilotarea unei platforme CBDC în perioada august-septembrie 2021.





Proiectul din Singapore

*CBDC reprezintă o formă electronică a banilor, respectiv o creanță digitală asupra băncii centrale, complementară celorlalte forme existente ale banilor – numerar și conturi bancare – utilizată pentru efectuarea de plăți.*Tot ce scrie mai jos se găsește în acel raportBăncile centrale din Elveția (împreună cu BISIH), Hong Kong, China și Tailanda sunt deja în faza de testare a CBDC, în timp ce la nivelul zonei euro sau în Statele Unite ale Americii, Suedia, Franța, Marea Britanie, Estonia, Canada, Japonia, Rusia, Cambogia, Singapore și Coreea de Sud se derulează ample proiecte de cercetare asupra problematicii CBDC.Cu excepția Chinei însă, nici o mare bancă centrală nu se află printre pionierii pilotării CBDC.Banca centrală din Ecuador este prima autoritate monetară din lume care emite CBDC în anul 2015 pe bază voluntară având drept scop dezvoltarea incluziunii financiare – consumatorii aveau conturi la banca centrală și tranzacționau CBDC prin intermediul unei aplicații mobile. În 2018 s-a renunțat însă la CBDC din cauza interesului și utilizării foarte reduse de către populație.Banca Canadei se numără printre primele bănci centrale din țările avansate care are mai multe proiecte ce explorează monedele digitale și tehnologia blockchain, însă doar pentru uz instituțional – de pildă Proiectul Jasper (lansat în 2016), utilizat pentru titlurile de valoare canadiene, a fost recent folosit cu succes într-o plată test operată cu omologii din Singapore.În vederea dezvoltării capacității necesare pentru emiterea de CBDC a fost elaborat un plan de contingență în cuprinsul căruia se regăsesc atât poziția oficială a instituției cât și problematici referitoare la politicile guvernamentale, caracteristici, tehnologie și managementul riscului. Totuși oficialii canadieni nu au expus concluzii ferme despre emisiunea de CBDC.În luna august 2020, Sistemul Rezervelor Federale (FED), banca centrală a Statelor Unite ale Americii, a publicat o prezentare generală a mai multor experimente interne din TechLab, inclusiv colaborarea cu cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) pentru a construi o monedă digitală ipotetică emisă de către banca centrală. Rezultatele acestei colaborări vizează înțelegerea aprofundată a tehnologiilor relevante și a implicațiilor emisiunii de CBDC pentru politicile macroeconomice mai degrabă decât obținerea unui prototip pentru o viitoare monedă digitală emisă de Fed.În China cercetarea și dezvoltarea monedei digitale este parte a planului pentru economie până în anul 2035 al autorităților, care încearcă să ocupe un loc important în ceea ce privește emisiunea de monedă digitală pe plan extern. În acest sens, s-a subliniat necesitatea implicării Chinei în dezvoltarea standardelor și regulilor globale legate de monedele digitale.Banca Centrală Europeană a publicat în aprilie 2021 rezultatele unei ample consultării publice privind un euro digital după publicarea, toamna trecută, a Raportului în care examinează opțiunile privind o CBDC a zonei euro. Confidențialitatea plăților (41 la sută), urmată de securitate (17 la sută) și acoperirea pan-europeană (10 la sută) sunt principalele preocupări ale publicului. BCE urmează să decidă curând dacă va lansa un proiect privind euro digital.În viziunea oficialilor săi, euro digital ar susține digitalizarea economiei europene și independența strategică a Uniunii Europene, ar fi un răspuns la declinul numerarului ca mijloc de plată sau la o utilizare semnificativă a unor CBDC emise în afara UE sau a plăților private digitale. Alte considerente sunt legate de un nou mecanism de transmisie a politicii monetare, riscurile privind sistemele de plăți, întărirea rolului euro la nivel internațional, și susținerea reducerii costurilor generale și a amprentei ecologice a sistemelor monetare și de plăți.Într-un recent interviu pentru Financial Times, Fabio Panetta, membru executiv al BCE, accentuează faptul că CBDC ar trebui să ofere o protecție corespunzătoare asupra identității și datelor personale – aceasta fiind una dintre preocupările majore ale publicului legat de CBDC dar și în ceea ce privește alternativele digitale private ( stablecoins ).În Estonia − una dintre cele mai avansate infrastructuri de e-guvernare la nivel global − banca centrală a anunțat în 2020 lansarea unei inițiative CBDC care ar putea contura design-ul viitorului euro digital. Proiectul se va derula pe parcursul a doi ani și va analiza, în prima fază, modalitatea de proiectare a unei platforme practice și sigure din punct de vedere criptografic pentru a satisface nevoile aferente unei astfel de emisiuni și cerințele stricte privind viteza de tranzacționare, securitatea, confidențialitatea și reziliența.În țara vecină, Lituania, dezvoltarea digitală și inovația sunt repere strategice încă din 2016, anul trecut banca centrală finalizând proiectul LBCOIN − o monedă de colecție digitală ce combină numismatica clasică și tehnologiile moderne (blockchain).Banca centrală a Elveției a demarat cercetări ale CBDC de ceva vreme pentru a vedea în ce măsură monedele virtuale pot amenința stabilitatea prețurilor și pe cea a sistemului financiar. În acest context, în luna decembrie 2020 s-a conturat proiectul Helvetia − un experiment comun cu BISIH și operatorul elvețian de infrastructură financiară SIX – care vizează integrarea activelor digitale tokenizate și CBDC, stabilind o legătură între sistemul de plăți existent și tehnologia DLT.Cu toate acestea, experimentul nu trebuie interpretat ca o indicație că banca centrală va emite o CBDC de tip wholesale, potrivit oficialilor elvețieni.Banca Angliei a demarat în 2020 o consultare publică, oficialii anunțând că se analizează problematica creării de CBDC care poate avea implicații semnificative pentru natura plăților și societate. Guvernatorul Andrew Bailey a precizat însă că orice lansare de CBDC necesită o analiză prealabilă atentă pentru a evidenția pe deplin toate problemele și implicațiile.În anul 2017, banca centrală a Suediei a inițiat proiectul de e-krona pilot, soluția tehnică, bazată pe tehnologia DLT, urmând a fi pilotată până în februarie 2022 în parteneriat cu compania Accenture. În paralel se studiază modul în care CBDC ar afecta legislația din Suedia, atribuțiile autorității monetare și economia suedeză.Interesul pentru CBDC este prezent și în Rusia tot din anul 2017, banca centrală realizând anul trecut o consultare publică pentru a colecta informații despre emiterea rublei digitale, completarea numerarului, în vederea limitării riscului realocării fondurilor în monede digitale străine și pentru a contribui la stabilitatea macroeconomică și financiară.Oficialii din Japonia văd moneda digitală drept o prioritate pe agenda legislativă a acestui an, inclusiv prin potențiala revizuire a mandatului băncii centrale în condițiile în care CBDC poate contribui la protejarea „suveranității valutare”.În timp ce autoritatea monetară e mai precaută în declarațiile despre CBDC, reprezentanții guvernului au avertizat că țara nu își permite ca actorii din sectorul privat să „preia conducerea” în procesul de emisiune a monedelor digitale.Începând din anul 2019, autoritățile monetare din Hong Kong și Thailanda lucrează la un proiect comun care combină inițiativele lor de cercetare privind emisiunea de CBDC într-un studiu axat pe fluxurile transfrontaliere.Autoritatea monetară din Singapore a lansat în 2016 cu sprijinul industriei financiare, proiectul Ubin, analizând emisiunea de CBDC pe durata a mai multor ani, în cinci etape, ultima derulată în anul 2020 și implicând colaborarea cu băncile centrale din Canada și Marea Britanie pentru evaluarea unor modele alternative care să faciliteze plățile și decontările transfrontaliere.În iunie a.c, în parteneriat cu BM, FMI și alte IFI, a lansat inițiativa Global Challenge for Retail CBDC Solutions, o competiție de soluții inovative CBDC, menite să crească eficiența plăților și incluziunea financiară.