​Pandemia – între optimism și realism

În evaluarea riscurilor pentru UE și Spațiul Economic European, publicată în 10 iulie 2021, Centrul European Pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a notat o îmbunătățire a situației generale comparativ cu evaluarea precedentă din luna februarie 2021, dar atrage atenția că reuniunile de masă pot genera transmisie locala și pan-europeană, dacă nu sunt respectate măsurile de stopare a răspândirii virusului sau dacă restricțiile sunt ridicate prematur. De asemenea, evaluarea atrage atenția asupra răspândirii noii variante Delta B.1.617.2 (indiană), mai contagioasă decât cele precedente și care este asociată cu o reducere ușoară a eficienței vaccinului după prima doză.











Între timp, numărul de cazuri active a creascut la nivel mondial în majoritatea regiunilor și țărilor și a depășit 200 de milioane de cazuri, deși a existat scădere accentuată în aprilie-iunie 2021 (WHO, 2021). Pe măsură ce virusul se răspândește, pe fondul vaccinării reduse la nivel global și a nerespectării măsurilor de protecție, apar variante, mai contagioase decât cele precedente. Varianta care stârnește îngrijorare în momentul de față este Delta B.1.617.2 (indiană), care se preconizează că va deveni dominantă în următoarele luni la nivel mondial. În România numărul de cazuri de infectare cu această variantă crește alarmant, deși în cifre absolute numărul este încă mic. Este de așteptat ca ea să devină dominantă în viitorul foarte apropiat. Unii epidemiologi susțin că deja suntem în acest punct, desi nu există încă o comunicare oficială.





Studiile care să ateste durata imunității pentru cei vaccinați sunt încă în derulare iar producătorii de vaccinuri cercetează în continuare cu privire la necesitatea administrării unei doze suplimentare





Deși a existat o perioadă marcată de optimism, în fapt persistă o serie de incertitudini care indică necesitatea ca evoluția pandemiei pe plan mondial să fie privită cu mai mult realism.







De asemenea, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2021) arată că există posibilitatea ca o persoană vaccinată să se infecteze și să transmită virusul. Chiar dacă acest risc este redus, CDC și-a reconsiderat ghidurile anterioare și a emis în 28 iulie 2021 recomandarea ca persoanele complet vaccinate să poarte mască în anumite circumstanțe și în zone cu transmitere ridicată. Tot ca măsuri de precauție și stopare a răspândirii virusului, multe state, printre care și România, consideră vaccinarea personalului medical sau testarea periodică, precum și o serie de restricții pentru persoanele nevaccinate.





Însă ipoteza care ar putea aduce din nou lumea la linia de start in lupta cu pandemia este dezvoltarea de către virus a noi variante, rezistente la vaccinurile actuale. Nicio țară nu poate să câștige acest război singură și dacă nu îl câștigă toate. Lipsa accesului la vaccinare pentru țările sărace precum și un ritm lent de vaccinare cresc șansele apariției de noi variante ale virusului, care ar putea duce la o cerere sporită de vaccinuri la nivel mondial, pentru rapeluri suplimentare. Cel mai rău scenariu este acela al apariției de variante care nu sunt acoperite de vaccinurile actuale și care ar muta omenirea înapoi la punctul de debut al pandemiei.







În acest sens, PE a adoptat în 10 iunie o rezoluție pentru ridicarea temporară a protecției drepturilor de proprietate intelectuală pentru vaccinurile împotriva Covid-19, pentru a extinde și a accelera producția mondială de vaccinuri. Decizia privind renunțarea la drepturile de proprietate intelectuală poate fi luată de Consiliul TRIPs al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În susținerea rezoluției se arată că, pentru a se putea vaccina 70 la sută din populația globului sunt necesare 11 miliarde de doze de vaccin, iar la momentul de față au fost produse doar o fracțiune din necesar. Până în iunie 2021 au fost administrate 1.6 miliarde de doze de vaccin, din care doar 0.3 la sută au fost repartizate celor mai sărace 29 de țări, care au 9 la sută din populația globului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu această rezoluție și ce impact va avea. Această temă a fost și va mai fi pe agenda de discuție a liderilor lumii, în formatul reuniunilor G7 și G20. La reuniunea G7 din Cornwall (11-13 iunie 2021) liderii participanți nu au luat o decizie referitoare la ridicarea patentelor dar au anunțat că vor dona 1 miliard de vaccinuri pentru țările sărace.





La nivel mondial, până în 27 iulie, 27.6 la sută din populație a primit cel puțin o doză de vaccin împotriva Covid-19. În România campania de vaccinare a încetinit puternic, deși oricine se poate vaccina fără restricții și în ciuda eforturilor autorităților de a organiza maratoane de vaccinare, vaccinări în locuri inedite și centre drive-through. În prezent (29 iulie) numărul de noi doze de vaccin administrate este mult mai mic decât cel al dozelor de rapel. În total în România a fost vaccinată 25 la sută din populație, față de 58 la sută în UE. România este pe penultimul loc la acest capitol în UE, înaintea Bulgariei.







Autoritățile române au redus programul sau au sistat activitatea unor centre de vaccinare, ca urmare a interesului scăzut pentru vaccinare







De asemenea, România a cerut diminuarea tranșei de vaccinuri aferente lunii iunie și a donat din stocul existent altor țări. Strategia pentru perioada următoare se va axa pe imunizarea doritorilor din mediul rural. Astfel, echipe de vaccinare vor fi prezente în cele 2.862 de comune până la finalul lunii iulie, potrivit coordonatorului campaniei. Este de menționat faptul că autoritățile au relaxat nivelul restricțiilor pentru toate persoanele, nu doar pentru cei vaccinați, astfel că vaccinarea este dorită doar de ce cei care urmăresc conștient un beneficiu de sănătate. Ținta propusă a fost de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, țintă ce a fost atinsă cu două luni întârziere.

Cu toate acestea, numărul de noi cazuri zilnice a înregistrat o scădere accelerată pentru o lungă perioadă de timp. Deși în prezent există o tendință incipientă de creștere, în cifre absolute numărul este încă mic. Media pentru ultimele 10 zile este de 209 cazuri (27 iulie-05 august) de 3 ori mai mare față de cele 10 zile anterioare. Numărul scăzut de cazuri poate fi explicat de rezultatele unui studiu recent al unei companii private din domeniul serviciilor de sănătate (Medlife, 2021), care arată că nivelul de imunitate colectivă la nivel urban este de peste 60 la sută.





Este evidențiată o evoluție majoră a ratei de imunizare comparativ cu luna mai 2020 când un alt studiu al aceleiași companii arăta un grad de imunizare sub 2 la sută. Aceste date arată că de fapt au fost infectate de trei ori mai multe persoane în mediul urban decât indică cifrele oficiale, care măsoară numărul de persoane care au beneficiat de teste PCR pentru confirmarea diagnosticului. Persoanele asimptomatice sau cu simptome ușoare nu au făcut aceste teste PCR și s-au tratat acasă dacă a fost cazul, nefiind înregistrate ca infectate. Iar în mediul urban mic, numărul de persoane infectate în realitate este de nouă ori mai mare ca în raportările oficiale. În ciuda ratei mai ridicate a imunității colective, persoanele imunizate prin contact cu virusul și nevaccinate ulterior, au șanse mari de reinfectare.







Autorii studiului subliniază importanța vaccinării în contextul răspândirii tulpinii Delta B.1.617.2 (indiană), chiar și pentru persoanele care au avut boala, întrucât anticorpii celor care au trecut prin boală nu oferă protecție împotriva infectării cu varianta Delta.





Coordonatorul campaniei de vaccinare în România a avertizat asupra faptului că varianta Delta are toate caracteristicile să provoace un val 4 în perioada următoare și a subliniat importanța vaccinării. De altfel, numărul de noi cazuri zilnice este în creștere și se așteaptă o explozie a acestora o dată cu venirea toamnei, a redeschiderii școlilor și a mutării activităților în spații închise.





O țară cu o rată de vaccinare ridicată este Marea Britanie, care vaccinase, până la 26 iulie, 69 la sută din populație, din care 55 la sută vaccinați complet. Pe aceste fundamente, Guvernul britanic a ridicat majoritatea restricțiilor începând cu 19 iulie 2021, deși numărul de cazuri de infectări cu noua tulpină Delta era în continuă creștere, de la 1500 pe zi la mijlocul lui mai, la un vârf peste 48 de mii în 21 iulie. Decizia de ridicare a restricțiilor a fost puternic criticată de experți internaționali în sănătate publică. Cu toate acestea, la 27 iulie numărul de noi infectări este în scădere, ajungând la 33 de mii. Și numărul de decese este mult redus față de valurile precedente, sub 0.2 la sută comparativ cu 3 la sută în februarie 2021.





În România, nivelul restricțiilor a fost coborât din nou la 1 august, iar acest lucru se vede și în evoluția mobilității. În Graficul 3 se observă că în domenii precum Băcănii și Farmacii mobilitatea a depășit chiar valorile înregistrate înaintea pandemiei. Un alt domeniu cu valori care le-a depășit pe cele de dinainte de pandemie este cel Rezidențial, ceea ce indică faptul că oamenii ies, nu mai stau în case, astfel că mobilitatea în acest sector a scăzut. De asemenea, datele arată că angajații încep să se reîntoarcă fizic la locurile de muncă, această tendință manifestându-se aproape de nivelul pre-pandemie. Deși sectorul Parcuri înregistrează valori mai ridicate de mobilitate în mod tradițional vara, comparat cu aceeași perioadă a anului trecut, valorile sunt mult mai ridicate.





N.Red: Ioana Muntean este consultant de strategie ]n cadrul BNR

Astfel, studiile care să ateste durata imunității pentru cei vaccinați sunt încă în derulare iar companiile producătoare de vaccinuri cercetează în continuare cu privire la necesitatea administrării unei doze suplimentare. Se derulează teste și pentru coborârea vârstei de vaccinare, în prezent fiind autorizată utilizarea pentru copii mai mari de 12 ani. În paralel industria farmaceutică încearcă găsirea unor tratamente pentru boala cauzată de virusul SARS-CoV-2.În ceea ce privește nivelul restricțiilor, în unele state europene, guvernele au început să crească nivelul restricțiilor, după o perioadă de relaxare. Astfel, 8 state europene au introdus în ultima perioadă noi restricții, în pregătirea gestionării valului 4. ECDC a raportat încă din 15 iulie o creștere cu 64.3 la sută a numărului de cazuri comparativ cu săptămâna precedentă, trend observat în 20 de țări UE/EEA.Potrivit unui studiu din 20 mai al Public Health England (PHE, 2021) vaccinurile sunt eficiente împotriva noii variante, deși eficiența lor este ușor redusă comparativ cu variantele anterioare. Astfel, vaccinul Pfizer-BioNTech s-a dovedit a fi eficient 88 la sută împotriva bolii simptomatice cu noua tulpină Delta, la două săptămâni de la doza a doua, comparat cu 93 la sută eficiență împotriva tulpinii B.1.1.7 (britanică). O eficiență ușor redusă a fost găsită și în ceea ce privește vaccinul AstraZeneca, 60 la sută eficiență împotriva noii tulpini Delta, la două săptămâni de la doza a doua, comparat cu 66 la sută eficiență împotriva tulpinii B.1.1.7 (britanică). Pentru a accelera completarea schemei de vaccinare, Marea Britanie a redus intervalul dintre a prima și a doua doză, de la 12 săptămâni la 8 săptămâni.Deși cele mai multe state au inițiat în perioada aprilie-iunie 2021 ridicări parțiale ale intervențiilor non-farmaceutice, acum guvernele se pregătesc pentru gestionarea unui nou val de infecții. Pe fondul unei vaccinări insuficiente, este nevoie de restricții, pentru a limita numărul de decese și, a nu supraîncărca sistemul sanitar. De asemenea, este vitală accelerarea campaniei de vaccinare.