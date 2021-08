Cîțu anunță introducerea E-Facturare din septembrie

“Este prima etapă de dezvoltare a sistemului informatic de facturare electronică care urmează sa fie generalizată in relațiile dintre toți operatorii economici.Implementarea sistemului obligatoriu de facturare electronică, atât între agenții economici și instituțiile publice, cât și in relațiile dintre agenții economici va însemna:• eficiență și predictibilitate în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;• creșterea veniturilor colectate la bugetul național.Odată cu operaționalizarea sistemului de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice, România se aliniază standardelor europene din domeniu”, potrivit lui Cîțu.În Ministerul Finanțelor se lucrează la acest proiect de dinainte să vină PNL la guvernare: de prin 2018 În aprilie 2020, Ludovic Orban spunea, la începutul unei ședințe de Guvern, că Italia a înregistrat o creștere spectaculoasă a încasărilor după ce a folosit un sistem de facturare electronică, iar Cîțu a răspuns la acea vreme că că ceea ce va fi folosit în România este inspirat din sistemul italian Ulterior, în septembrie 2020, Cîțu a reamintit despre proiectul e-facturare într-o conferință: „Implementarea facturii electronice va aduce 20 miliarde lei în plus la buget