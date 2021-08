​Business report ​Filmul reținerii lui Dragoș Săvulescu. De ce notează recrutorii ora exactă la care ajungi la interviu? Reportaj pe teren cu pompierii român din Grecia. Cum poți afla ce vechime în muncă ai acumulat pentru pensie

​De ce notează recrutorii ora exactă la care ajungi la interviu? ● Filmul reținerii lui Dragoș Săvulescu: prins în zona morilor din Mykonos, dus în Syros ● Reportaj pe teren cu pompierii români care au impresionat Grecia: duș la tulumbă, mâncare la cutie ● Cum poți afla online, pas cu pas, ce vechime în muncă ai acumulat pentru pensia ta de stat ● Clotilde Armand, amendată de Garda de Mediu cu 320.000 lei pentru gunoiul din Sectorul 1 ● Cu cât se scumpeşte energia electrică pentru consumatorii casnici, după majorările de pe piaţa angro ● Investiţii HoReCa ȋn reamenajări și soluții avansate de igienă. Costul obiectelor sanitare poate atinge câteva mii euro ● Tokyo 2020. Și-a îndeplinit România obiectivele la Olimpiadă? ● Clotilde Armand: Cauzele ostilității transpartinice împotriva primarului Sectorului 1.

5 minute este intervalul maxim acceptabil de ajungere la o întâlnire înaintea orei fixate. Iar pentru cei mai sus pe scara socială e de 2 minute, mai ales când te întâlneşti cu cineva pentru prima dată, şi pentru ceva important.Fiindcă, dincolo de semnalul pe care îl transmiţi, te poţi pune şi pe tine şi pe ceilalţi în situaţii jenante, pentru care responsabilitatea îţi revine în întregime, de cele mai multe ori. Nu toţi au săli de aşteptare în care să te instaleze, sau nu toate sunt disponibile în orice moment. Să încurci lumea pe un scaun incomod pe la secretariat nu e o imagine tocmai plăcută, nici pentru tine şi nici pentru ceilalţi. Pe secretară o enervează să fie unul pe acolo care ascultă tot ce vorbeşte ea la telefon, mai ales când are ceva foarte important de discutat despre planurile de weekend, scrie George Butunoiu pe blogul său de pe Adevărul

Scumpirea semnificativă a energiei electrice pe pieţele angro va duce la o creştere considerabilă a preţurilor şi pentru consumatorii casnici care au trecut în piaţa concurenţială, în momentul în care contractele acestora vor expira şi oamenii vor trebui să semneze noi contracte.Pentru consumatorii care sunt în serviciu universal şi decid să rămână aşa, preţurile vor creşte abia la 1 ianuarie 2022, pentru că actualul preţ, stabilit la 1 iulie, este valabil şase luni, cel puţin potrivit reglementărilor de acum, scrie e-nergia.ro. Enel Cea mai bună ofertă pe care Enel a trimis-o clienţilor săi era ceea ce se cheamă Enel Simplu Anual. Ea presupunea atunci un preţ al energiei active de aproape 0,33 lei/kWh, şi era fără abonament. Acum, această ofertă a Enel vine cu un preţ al energiei active de 0,46 lei/kWh, deci cu 13 bani/kWh mai mult, bani pe care i-aţi plăti în plus dacă la reînnoirea contractului, care va avea loc în ultimele luni ale acestui an, aţi alege acelaşi plan tarifar. Adică 13 lei în plus la o factură lunară de 100 kWh, fără TVA, sau 15,5 lei, cu TVA, scrie Adevarul