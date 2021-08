Complicata relație a românilor cu băncile străine. Am datorii de 20.000 de lire la băncile din UK. Ce s-ar intampla dacă părăsesc țara definitiv fără să plătesc aceste datorii?

Am venit în UK în 2000 și mi-a mers destul de bine până în 2007. Muncile curgeau, ba la un moment dat lucram în două locuri, scrie Dann, un utilizator de pe forumul romani.co.uk. Din 2007 am făcut greșeala de a mă muta în afara Londrei și de atunci au început problemele. Mai mult pe acasă stăteam decât munceam. Și acum, problema spinoasă: Am început să iau bani din bancă. Trebuia să merg acasă la familie o dată la 3 luni. Bineînțeles că ceea ce câștigam eu se ducea pe chirie și cheltuielile de aici, iar ce mai rămânea era o sumă infimă. Așa că, pentru a nu părea că stau degeaba aici, am început să mă împrumut. Când am renovat apartamentul, am luat 12000 de la banca. Și de atunci am cheltuit încă 10000 de pe credit carduri. Aș vrea să întreb ce s-ar intampla dacă părăsesc țara definitiv fără să plătesc aceste datorii? Acasă nu am nimic pe nume personal și nici alte valori.





”Nu am plătit nimic înapoi decât interesul” (dobânda- n.red), mai spune forumistul.



”Sincer m-am saturat si as vrea sa ma intorc in tara, nu lucru de o luna, la banci trebuie sa dau cam 350 pe luna si nu mai am de unde. Mai sunt 700 in banca si mai am o masina in valoare de 1000 care nu se vinde defel.

Am sugerat nevestii ca am luat bani din banca si a sarit pana in tavan, bineinteles ca nu am spus ca am datorie 20000+”, mai scrie românul.







Unde sunam și îmi auzeau acentul, imediat spuneau că nu mai e nevoie, deși dacă suna un amic englez imediat după postul era liber. Cei care stau in afara Londrei probabil stiu cum stau lucrurile, a mai precizat el.



Incearca sa declari faliment inainte de a pleca din UK - asta ar fi calea cea mai "usoara" si "curata" de a iesi din toata afacerea. Si probabil singura cale legala, daca nu ai de gand sa platesti datoriile.

Dann, daca intr-adevar lucrurile stau atat de rau eu nu cred ca este o solutie demna de luat in considerare sa te intorci in Romania.

Oricat de mult te arde acum mai ai rabdare un pic si fa-ti rapid o programare la cel mai apropiat Citizen Advice Bureau pentru insolventa sau (sa speram ca nu e cazul) pentru evacuare si in mod cert vei afla cateva cai de iesire onorabila din situatia neplacuta. Intre timp in functie de circumstante verifica daca te califici pentru ceva benefits ;)



Cazul numărul 2:





Răspunsuri:



Te vei uita 6 ani peste umar, dupa aceasta perioada daca nu patesti nimic mai poti face un imprumut.

Mai fa un împrumut si du-te in țara ta ca nu au ce iți face. Ti-au dat singuri banii, nu i-ai furat!

Cazul nr 3:

Răspunsuri:



Cum ai putut lua imprumut din UK daca nu esti rezident? Iar daca ai luat, te-ai comportat ca un adevarat roman! Bravo tata! Mai pune si tu o piatra la imaginea nasoala a Romaniei in afara. Trage tepe, esti roman ce draq! Ca dupa tine, daca ma duc eu sau altcineva sa fac imprumut, vor stramba din nas aia, ca au avut un precedent. Mai zici ca ai facut facultatea in afara si nici nu ai putut sa iti insusesti un principiu de minim bun simt: sa platesti datoriile!

Bai frate, esti tampit, ce naiba? Si ai si tupeu sa vii sa zici in gura mare ce prostii ai facut. Mai bine du-te dreq si munceste sa dai banii inapoi. Te chiar gandesti? Au zis bine cei dinaintea mea...

se pare ca lucrul asta il practica "jamaicanii":fac datorii la banci (in jur de 20000lire) si pe urma fug in US





Alte cazuri:

”Salutare, Creditele de nevoi personale luate și neplătite în UK pot fi executate silit în România? A pățit cineva ceva de genul acesta?acesta? Mulțumesc”



”Ce mi se poate intanpla daca am luat vro 10 telefoane la abonament ei nu le-am mai plătit totalul fiind de vreo 9000 de lire ?”









.

Multe situații similare sunt descrise pe Diaspora Romaneasca

” Am locuit in Anglia 2 ani și am facut un imprumut la banca de 25 000 de lire.Acum locuiesc în Grecia dar nu-mi mai pot plati imprumutul facut in Anglia..Ce pot pati?””Am fost student in UK si acolo am facut imprumuturi pe sume destul de mari... negarantate de nimeni. Am platit constiincios pana acum din salariul din UK. Acum ma intorc in tara si am 2 optiuni, avand in vedere ca un salariu aici nu poate acoperi datorii de acolo:1. Sa ma declar falit in UK singur si atunci mi se anuleaza datoriile. Nu as mai avea nici o obligatie, mai ales ca nu am nici o proprietate si nici nu voi mai sta acolo. Dar asta costa pentru ca implica avocati.2. Sa las bancile sa ma declare falit, caz care e mai ieftin pt. mine, dar mi-e ca isi vand datoriile vreunei firme de recuperare de aici si in loc sa scap de datorii le platesc aici vrand sa nevrand. E cineva care a trecut prin asa ceva si daca da, care e treaba? Merci, Cristi””Vreau să iau 10000lire de la bancă și să plec în țară. Pot avea probleme in țară?”