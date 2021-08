Cristian Popa, BNR: Prețul mediu al unei locuințe a crescut în ultimii 5 ani cu 28,4% în România, comparativ cu 78,5% în Ungaria

Prețul locuințelor a crescut mult mai puțin în România decât în țările din Europa Centrală și de Est, țări cu care ne comparăm în mod uzual. Prețul mediu al unei locuințe a crescut în ultimii 5 ani cu 28.4% în România, dar cu nu mai puțin de 78.5% în Ungaria, 53.9% în Cehia, 37.4% în Bulgaria și 35.4% în Polonia, explică Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Centrale.









Desi aceasta este doar o perspectiva, cea a ultimilor 5 ani, cu date pana la finalul anului 2020, trebuie spus ca in anul 2021 preturile la locuinte au inceput din nou sa se aprecieze. Aceste evolutii sunt determinate în general de un mix de factori fundamentali cum ar fi: salariile in crestere, raportul cerere-oferta, costurile mici de finantare prin credite bancare, preturile in crestere ale materiilor prime sau rata mare de locuinte supraaglomerate.