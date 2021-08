Premierul publică execuţia bugetară a ministerelor la 6 luni - Cea mai mică valoare, 28%, la Ministerul Energiei – cea mai mare - 96%, la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii

Premierul Florin Cîţu a publicat, vineri dimineaţă, execuţia bugetară la 6 luni, iar, potrivit datelor prezentate, cel mai rău stă Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, cu 28%, scrie news.ro. La polul opus, cu 96% execuţie bugetară, sunt Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii. ”Transparenţă şi profesionalism. Execuţia bugetară faţă de program după 6 luni”, a scris, vineri dimineaţă, pe Facebook, Florin Cîţu, alături de un grafic care prezintă realizările ministerelor.





Astfel, faţă de programul la 6 luni, Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, se află la 28%, fiind cea mai mică valoare înregistrată de un minister.La polul opus, cu 96% execuţie bugetară, sunt Ministerul Justiţiei, condus de ministrul USR PLUS Stelian Ion şi Ministerul Muncii, condus de Raluca Turcan.În repetate rânduri, premierul a cerut miniştrilor să prezinte public execuţia bugetară, în vederea pregăritii rectificării bugetare care ar trebui să fi aprobată în luna august.Reamintim că subiectul rectificării bugetare a stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare. Liderii USR și UDMR sunt în continuare nemulțumiți din cauza sumelor promise de premierul Florin Cîțu. În urmă cu câteva zile, la finalul ședinței Coaliției, Florin Cîţu a anunțat că suma care va fi alocată suplimentar Ministerului Transporturilor este de aproximativ 620 de milioane de lei, comparativ cu cele 4 miliarde cerute de ministrul Cătălin Drulă. Totodată, nemulțumiri sunt și din partea UDMR la bugetul Ministerului Dezvoltării, unde miza este foarte importantă și ține de direcționarea banilor pentru PNDL."La Transporturi, aşa cum v-am spus, au cerut pentru subvenţii şi pentru asistenţă socială şi acolo vom suplimenta puţin sumele. La asistenţă socială vom merge pe media ultimilor ani, deci cu 100 de milioane, şi la subvenţii cu 83 de milioane. Totalul este puţin mai mare, pentru că am suplimentat şi la CNAIR, acolo m-am uitat la execuţie şi execuţia este bună şi acolo am suplimentat cu 170 de milioane. 625 de milioane, cam aşa sunt", a precizat Cîţu, după şedinţa coaliţiei de guvernare în care s-a discutat despre rectificarea bugetară.Un alt subiect discutat la ședința Coaliției a fost bugetul Sănătății. Potrivit surselor citate, ministerul va primi 2 miliarde de lei la rectificare, plus alte 1,5 miliarde de lei, bani care vor merge către CNAS.Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat, la finalul ședinței, că speră ca Ministerul Sănătăţii să primească suplimentar la rectificare peste 2 miliarde de lei, în plus faţă de banii care se duc la CNAS, ce ar trebui să fie suficienţi până la rectificarea din luna noiembrie."Eu sper ca, după ce punem cap la cap toate cifrele care au fost discutate astăzi, rectificarea la Ministerul Sănătăţii să fie de peste 2 miliarde de lei, în plus faţă de banii care se duc la Casă", a precizat Cioloş, după şedinţa de coaliţie, întrebat pe acest subiect. Cioloș a precizat că aceşti bani vor fi suficienţi pentru nevoile ministerului.