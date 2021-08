​Business report De ce n-a vrut România să salveze magistratele afgane. Doi bărbați au ajuns la un avion de pe aeroportul din Suceava fără să-i întrebe nimeni nimic. Premierul majorează subvenția pentru partide după ce s-a lăudat că o va tăia

​Lecția poloneză sau de ce n-a vrut România să salveze magistratele afgane ● Doi bărbați au ajuns la un avion de pe aeroportul din Suceava fără să-i întrebe nimeni nimic ● Contractul pentru vânzarea mașinilor va putea fi încheiat electronic și trimis online autorităților ● Premierul Cîțu majorează subvenția pentru partide după ce s-a lăudat pe Facebook că o va tăia ● Gazele pentru clienții casnici din concurențial ai celor doi mari furnizori se scumpesc și cu 67% ● Regulile asigurărilor auto se vor modifica: Nu vor mai putea fi emise polițe RCA valabile doar pe teritoriul României ● Controversata licitație a unor bunuri ce ar fi aparținut lui Enescu: rumoare printre artiști, dosar penal la Poliție ● Interviu cu ministrul Ghinea / PNRR-ul României – problemele de concept, aprobarea proiectelor, implementarea și, firește, încasarea banilor ● „E o senzație unică, bro”. Cum derutează baloanele cu "funny gas" autoritățile și consumatorii din Vama Veche.





​Lecția poloneză sau de ce n-a vrut România să salveze magistratele afgane. România a ratat din nou ocazia să-și demonstreze generozitatea, umanitarismul și capacitatea de a ieși din marginalitate.Ca întotdeauna în istorie, România așteaptă să vadă ce fac ceilalți și tot ce face este să se așeze declarativ în spatele celor mari. Se teme să aibă inițiative, să spună ceva sau să dea o mână de ajutor înainte să i se ceară.

. Acum o săptămână, Forumul Judecătorilor din România și Asociația pentru Justiție au cerut Ministerului de Externe ajutor concret pentru magistrații din Afganistan, mai exact „să acorde vize în format electronic tuturor judecătorilor și procurorilor afgani a căror viață este pusă în pericol”. Argumentele sunt la îndemâna oricui încearcă să facă ceva, pentru că, în ultimii 10 ani, au fost uciși și răniți zeci de magistrați, au explodat bombe în palatele de justiție din această țară în care Occidentul nu a putut face schimbări majore, au fost împușcați pe stradă judecători și procurori, chiar în perioada în care trupele americane și vestice erau încă acolo, scrie DW





Doi bărbați au ajuns la un avion de pe aeroportul din Suceava fără să-i întrebe nimeni nimic. Un ciudat incident de securitate care este anchetat acum de autorități. Două persoane au ajuns nestingherite duminică la un avion Tarom care urma să decoleze de la Suceava spre București, au stat de vorbă, s-au îmbrățișat, iar una dintre ele s-a urcat liniștită în aeronavă, în timp ce însoțitorul s-a întors agale spre aerogară, totul fără ca vreuna să treacă printr-un filtru de securitate, scrie Obiectiv de Suceava.Din primele informații, toți călătorii care s-au prezentat la check-in ieșiseră deja din aerogară pe pistă și atunci angajatul companiei Romanian Airport Services s-a dus la avion pentru îmbarcare, ofițerul SRI s-a dus la baie, iar angajata aeroportului s-a dus la birou, Două persoane au ajuns nestingherite duminică la un avion Tarom care urma să decoleze de la Suceava spre București, au stat de vorbă, s-au îmbrățișat, iar una dintre ele s-a urcat liniștită în aeronavă, în timp ce însoțitorul s-a întors agale spre aerogară, totul fără ca vreuna să treacă printr-un filtru de securitate, scrie Obiectiv de Suceava.Din primele informații, toți călătorii care s-au prezentat la check-in ieșiseră deja din aerogară pe pistă și atunci angajatul companiei Romanian Airport Services s-a dus la avion pentru îmbarcare, ofițerul SRI s-a dus la baie, iar angajata aeroportului s-a dus la birou, scrie ReporterIS

. Actul de vânzare-cumpărare a unui mijloc de transport va putea fi încheiat și în formă electronică, nu numai în format fizic, tipărit, potrivit unui proiect de ordonanță apărut vineri și prin care Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Codul fiscal. Contractul de vânzare-cumpărare auto va putea fi încheiat în format electronic atât între persoane cu domiciliul fiscal în România, cât și între o persoană care stă aici și una ce are domiciliul stabilit în străinătate, cu condiția aplicării pe document a unei semnături electronice. La modul concret, proiectul de OG prin care este vizată modificarea Codului fiscal prevede că “[a]ctul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (…)”. Acesta se va putea încheia în format electronic indiferent dacă e vorba despre o tranzacție între două persoane cu domiciliul fiscal în țara noastră sau între o persoană rezidentă în România și una cu rezidență străină, scrie avocatnet.ro Premierul Cîțu a promis de mai multe ori că va reduce subvenția încasată de la bugetul de stat de partidele politice. În realitate, în perioada când a fost ministru de Finanțe și premier, conturile partidelor au încasat sume record, depășind chiar epoca PSD.Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, anunța, pe 28 noiembrie 2020, că lucrează la bugetul de stat pentru 2021 și că „propune economii reale la bugetul de stat” prin tăierea cu „un procent semnificativ” a subvenției pentru partidele politice. El se lăuda că a redus subvenția pentru partidele politice cu 30% și în 2020. Informațiile sale sunt contrazise de datele oficiale,Piața de gaze naturale pentru clienții casnici s-a liberalizat de la 1 iulie 2020 și, atunci, furnizorii mari au venit cu oferte concurențiale pentru populație chiar mai mici decât vechile prețuri reglementate. Asta pentru că liberalizarea a avut loc într-un context benefic, prețurile gazelor pe piață fiind în scădere.În general, ofertele de atunci ale furnizorilor pentru clienții casnici erau cu preț fix timp de un an de zile. Așadar cine a semnat la sfârșitul verii trecute un contract concurențial este în situația de a fi, acum, la sfârșitul perioadei în care a avut acel preț, iar acum furnizorul vine cu o nouă ofertă de preț, pentru următorul an.În ultimele luni prețul gazului în piață, de unde furnizorii cumpără gazele pe care le consumați dumneavoastră, a crescut foarte mult. Așadar, se pune întrebarea: cu cât va crește factura, începând din această toamnă.Un răspuns universal nu există – sunt mulți furnizori, multe oferte, totul depinde de momentul contractării și de oferta de atunci, etc. dar vom încerca să formulăm un răspuns pentru cele mai bune oferte concurențiale ale celor mai mari doi furnizori, Engie și E.On Energie, scrie Economica.net Pentru alinia prevederile legislației naționale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) cu cele ale legislației europene, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) intenționează să modifice, prin intermediul unui proiect de act normativ pus joi în dezbatere publică, normele privind asigurările auto. Printre altele, va dispărea posibilitatea ca, în anumite cazuri, să se mai emită polița RCA cu valabilitate doar pe teritoriul României, ceea ce se traduce prin costuri mai mici pentru asigurarea mașinii.Poate una dintre cele mai importante modificări propuse de ASF la legislația asigurărilor prin proiectul de normă aflat în dezbatere publică vizează abrograrea paragrafului din Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România ce stabilește posibilitatea de a deține o poliță RCA valabilă doar pe teritoriul României.„În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau legale, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit polița RCA cu valabilitate pe teritoriul României și stabilesc tariful de primă luând în considerare riscurile aferente”, stabilește, mai exact, textul din legislație ce urmează să fie eliminat, potrivit avocatnet.ro Patru pagini de adnotări din opera „Œdipe” a lui George Enescu și o vioară folosită de marele compozitor au pus pe jar întreaga comunitate culturală românească după ce au fost scoase la vânzare de o casă de licitații.Casa Historic licitează, pe 22 septembrie, bunuri aparținând marelui compozitor George Enescu printre care „partitura manuscris Œdipe cu patru adnotări” - preț de pornire 100.000 de Euro și „o vioară model Joseph Guarnerius del Gesù, primită de George Enescu din partea familiei regale a României, atelierul fraților Wolff Kreuznach în 1885” - preț de pornire 50.000 de euro, scrie Europa Libera . România a transmis la Bruxelles toate clarificările solicitate de Comisie în legătură cu PNRR, ministrul Integrării și Proiectelor Europene afirmând că documentul românesc va fi aprobat în ultimele zile ale lunii septembrie.Ministrul Cristian Ghinea a oferit CursDeGuvernare detalii ale procesului de negociere cu Comisia Europeană și a asigurat că varianta aprobată a PNRR va fi dată publicității integral.În interviul de mai jos, ministrul Ghinea explică motivele pentru care aprobarea PNRR a întârziat, care au fost pilonii cel mai greu de închis și de ce România va cere un avans de 1,9 miliarde euro, când ar fi putut să ceară aproape 4 miliarde, scrie Curs de Guvernare „Trage, trage! Trage, bă, înăuntru, nu lăsa să iasă pe lângă. Așa, așa! Dă afară tot în balon și apoi trage din nou!”.E două noaptea în Vama Veche și liderul unui grup de tineri umflă baloane pe care le vinde ca drog pe plajă, în fața unui club cunoscut, cu 10 lei bucata.Agenția Națională Antidrog (ANA) a avertizat recent că adolescenții și tinerii inhalează pe plajă protoxid de azot (N2O) din baloanele umflate cu ajutorul unui dispozitiv (sifon) ce are încorporat un cartuș care degajă în interiorul balonului substanța.Știrea s-a rostogolit pe burtierele televiziunilor o zi întreagă, apoi a plecat la odihnă în arhive, până vara viitoare, scrie PressOne