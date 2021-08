Ideea de a aplica zero taxe pe salariul minim- aproape imposibil de pus în practică de anul viitor. Dan Vâlceanu (MF): Fie și proiect pilot, mi-e greu să cred

Această măsură, deși se află în programul de guvernare, se pare că nu va fi aplicată.





Ce scrie în programul de guvernare

„Din câte cunosc eu, nu (există un proiect cu privire la zero taxe pe salariul minim n.r.). E o măsură pe care mi-e greu să cred că o putem aplica la acest moment. Vorbeam de consolidare fiscală, de acoperirea cheltuielilor pe care le avem. Dacă venim cu această măsură o să avem o mare și o gravă problemă bugetară”, a spus el.El a continuat: „Fie și proiect pilot, mi-e greu să cred că odată ce deschidem Cutia Pandorei vom mai putea opri după aceea generalizarea unui asemenea proiect pentru că odată ce ai creat o categorie care nu plătește taxe , toate celelalte categorii vor dori să fie în aceeași situație”.Documentul Coaliției de guvernare vorbește despre zero taxe:„Elaborarea unui studiu de impact in 2021 privind posibile facilitați fiscale in vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe echivalentul salariului minim, si începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat in urma studiului de impact. Decizia privind prelungirea si/sau generalizarea măsurii se va lua in funcție de rezultatele înregistrate in urma pilotarii la doi ani de la intrarea in vigoare in condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potential”.