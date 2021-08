​Business report Cum făcea contrabandă un șef al Poliției de Frontieră din Moldova. Noua modă în domeniul nunţilor. Cum arată cea mai nouă țeapă de pe site-urile de anunțuri. Vai, ce nasol și ce mizerie este pe litoral. Dar mergem și anul ăsta

Victorie pentru angajaţii de la metrou. Majorarea salarială de 18% nu va fi suspendată ● Cum făcea contrabandă un șef al Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Ancheta, pornită după lansarea a mii de pachete de țigări dintr-un deltaplan ● Parchetul Zalău, anchetă privind revendicarea Colegiul Wesselényi. Vizați, doi episcopi reformați ● Noua modă în domeniul nunţilor. Care sunt noile cerinţe ale clienţilor din toată lumea şi ce fel de suprize au pentru ei marii artişti ● Proiect: Șoferii vor putea raporta online problemele de siguranță întâlnite pe drumuri ● „Plătesc eu livrarea”.Cum arată cea mai nouă țeapă de pe site-urile de anunțuri românești ● Guvernul Cîțu înființează banca de stat respinsă de guvernul Cîțu: e identică cu banca inițiată de Orlando Teodorovici ● „Vai, ce nasol și ce mizerie este pe litoral, dar mergem și anul ăsta”. Ce „uită” să spună nemulțumiții





​Victorie pentru angajaţii de la metrou. Majorarea salarială de 18% nu va fi suspendată. Curtea de Apel Bucureşti a decis marţi, să respingă definitiv solicitarea Metrorex de suspendare a majorării salariale de 18%, acordată salariaţilor de la metrou, la sfârşitul anului trecut, în plină pandemie.

Decizia CAB: ,,Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Respinge cererea formulată de intimat referitoare la obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.08.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.” Conducerea Metrorex a cerut magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti să suspende de urgenţă aplicarea contractului colectiv de muncă negociat în toamna anului trecut prin care cei circa 5.500 de angajaţi au primit salarii mai mari cu 18 % de la 1 noiembrie 2020, scrie Adevarul. Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din Republica Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu România, a fost condamnat recent de o instanță din județul Vaslui la 6 ani de închisoare pentru contrabandă. Ofițerul a fost acuzat că livra țigări unei rețele de traficanți din Iași. De zeci de ori a trecut Tarlapan cu Mercedesul ticsit de țigări prin Vama Sculeni și nimeni nu a îndrăznit să-l controlezeIsac Tarlapan a intrat în atenția autorităților române în 2016, pe când era șef al DRV a Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Totul a plecat după ce un motodeltaplan a fost interceptat, într-o noapte, lansând cutii cu țigări pe un câmp din Vaslui. Cazul a fost tratat cu discreție de autoritățile române, nefiind mediatizat. Aparatul de zbor de mici dimensiuni a fost surprins survolând localitățile aflate în Sectorul Poliției de Frontieră (SPF) Berezeni din județul Vaslui. Se întâmpla la doar câteva luni după ce un alt aparat de zbor fusese găsit prăbușit într-o pădure aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Republica Moldova, scrie Libertate a.Parchetul Zalău a început o anchetă împotriva lui István Csűry, episcopul Eparhiei Reformate Piatra Craiului, şi Béla Kató, episcopul Eparhiei Reformate din Transilvania, în cazul revendicării clădirii fostului Colegiu Wesselényi din Zalău. În prezent, în clădire funcționează Colegiul Național „Silvania”, a anunţat marţi portalul de ştiri de limbă maghiară Maszol.ro din România.Potrivit portalului, parchetul „a lansat din oficiu” ancheta în cadrul căreia cei doi ierarhi sunt suspectaţi de fals în acte, dare de mită şi uz de fals, scrie Newsweek Când nu expun prin galerii ori muzee sau diverse alte spaţii publice şi private, unii artişti nu se dau în lături de la a colabora cu persoane care vor ca un moment important din viaţa lor să fie cât mai deosebit posibil. Aşa se face că au apărut oferte de instalaţii de artă pentru nunţi, scrie New York Times.Ce fel de instalaţii de artă îşi doresc clienţii? Unii solicită stoluri de 5.000 de cocori de hârtie, alţii o coajă uriaşă de banană pe podea, coarne de cerb colorate cu vopsea auto ori o parâmă de aur de circa 80 de metri expusă în centrul spaţiului unde se desfăşoară petrecerea.Unele nunţi încep să semene din ce în ce mai mult cu nişte galerii de artă, printre cei care doresc aşa ceva existând cupluri care caută inspiraţie la muzee care le plac şi apoi angajează artişti care să le pună viziunea în practică. S-a cerut astfel schiţa unui muzeu care apoi a fost reprodusă pe podeaua ringului de dans, iar în alt caz un candelabru inspirat de o lucrare de artă pe care cei care urmau să se căsătorească o văzuseră expusă undeva, scrie Business Magazin Ținând cont de faptul că, potrivit statisticilor europene, România înregistrează cel mai mare număr de victime provenite din accidente rutiere, autoritățile de la noi vor să crească siguranța circulației rutiere, unul dintre instrumentele ce se doresc introduse în acest sens fiind un sistem național de raportare a problemelor întâlnite de șoferi pe drumuri. Astfel, vor putea fi raportate, de pildă, zone de drum nemarcat, fără indicatoare rutiere sau plin de gropi. Măsurile propuse pentru creșterea siguranței traficului rutier din țara noastră sunt cuprinse într-un proiect pus, de puțină vreme, în dezbatere publică de către Ministerul Transporturilor.În esență, proiectul de ordonanță de la Ministerul Transporturilor vizează modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră.Unul dintre instrumentele ce urmează să fie folosite de autorități pentru creșterea siguranței traficului rutier este un sistem național de raportare voluntară a problemelor întâlnite de șoferi pe drumurile din țara noastră.Acest sistem de raportare destinat șoferilor va ajuta autoritățile să colecteze informații privind eventuale pericole (existente deja sau potențiale) pentru siguranța infrastructurii rutiere. Aici poate fi vorba despre parapete lipsă sau distruse, lipsa marcajelor sau a indicatoarelor și, în anumite cazuri, de existența gropilor pe un segment de drum, scrie Avocatnet.ro Escrocii folosesc o nouă metodă de înșelăciune pe site-urile de mică publicitate - colectarea datelor printr-un sistem ce imită plățile bancare. Experții în securitate spun că metoda a fost deja folosită pe unele site-uri de anunțuri.Alexandru a scos la vânzare, pe platforma OLX, un far auto care îi rămăsese de la o mașină veche. Imediat a fost contactat, pe Whatsapp, de un așa-zis cumpărător.Bărbatul i-a spus că va face plata prin sistemul dezvoltat de OLX iar apoi îi va trimite un link de primire a banilor. Își va introduce datele în aplicație și cardul lui va fi alimentat cu suma pe care o convenise cu cumpărătorul. După ce operațiunea era finalizată, așa-zisul cumpărător urma să trimită curierul să ridice bunul, pentru că el era din Brașov.Deși și-a dat seama că este țeapă, a continuat discuția să vadă până unde merge omul de la celălalt capăt. I-a spus bărbatului că a introdus datele unui card, dar tranzacția nu poate fi procesată pentru că îi cere un cod pe care l-a primit prin SMS și în posesia căruia ar putea intra abia a doua zi. Bărbatul a insistat și a încercat să-l convingă că a doua zi nu mai are bani și nu va mai putea face plata, scrie Europa Liber a.Proiectul de ordonanță privind înființarea băncii naționale de dezvoltare, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) în ziua în care Dan Vîlceanu a preluat conducerea instituției, este departe de a fi reforma promisă de premierul Florin Cîțu în materie de finanțare a antreprenoriatului românesc și de sprijinire a internaționalizării afacerilor locale.Documentul conține aceleași puncte-cheie incluse în proiectul de lege promovat de fostul ministru Orlando Teodorovici: Proiectul lui Teodorovici a primit aviz negativ atât din partea cabinetului Orban (în august 2020) cât și a Guvernului Cîțu (în martie 2021) , scrie Curs de Guvernare Vai, ce tragedie în 3 acte, 12-15 sezoane și 5477 de episoade! Vai ce smiorcăieli puternice avem pe Facebook, în fiecare an pe tema: „Am fost la mare! Este inadmisibil să faci două zile pe drum într-un concediu. Mâncarea este scumpă, este mizerie pe litoral, am făcut toxiinfecție, este aglomerat!” Și totuși, continuați să mergeți la Mamaia, Eforie, Costinești, în plin sezon, în fiecare an, doar pentru ca apoi să vă plângeți pe Facebook și să cerșiți niște compasiune. Eventual să generați niște ură împotriva autorităților și furnizorilor de servicii!Dragii mei, haideți că vă „desenez” eu cum stau lucrurile! Lucrurile stau în felul următor: Traficul este îngreunat din cauza lipsei autostrăzilor care nu s-au construit timp de 25 de ani. Dar de vreo 5-6 chiar se fac, însă deh, durează… Traficul mai este îngreunat și de tot felul de inconștienți care conduc ca pe câmp. Da, nu există destulă poliție să sancționeze fiecare „Schumacher”, mai ales acum în luna august când toți piloții de Formula 1, veniți din Diaspora sunt în concediu în satul de vacanță denumit România, scrie project-e.ro